Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: "Tôi không giàu, đi học vẫn ăn bánh mì, uống trà đá"

Năm 2026 có thể xem là một năm đặc biệt bận rộn của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khi anh liên tiếp thử sức ở những vai trò mới. Không chỉ lần đầu tham gia phim điện ảnh “Ốc mượn hồn”, anh còn nhận lời trở thành một trong những “anh tài” của chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai”, trong khi vẫn theo học tại Nhạc viện, chăm sóc con và duy trì công việc sáng tác. Tự nhận mình không có lợi thế về diễn xuất, ca hát hay vũ đạo nhưng chính những áp lực từ loạt vai trò mới này lại là động lực để “nhạc sĩ tỷ view” phá bỏ giới hạn, đi tìm những trải nghiệm mới.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

PV: Cơ duyên nào đưa anh đến với phim điện ảnh “Ốc mượn hồn”?

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Trong ê-kíp làm phim có một người bạn viết kịch bản rất thân với tôi. Chính vì thế, khi viết xong kịch bản, bạn ấy nghĩ ngay đến một bài hát của tôi chưa từng phát hành và đã mời tôi đến nói chuyện với đạo diễn. Khi gặp gỡ, đạo diễn chia sẻ rằng thấy tôi phù hợp với một nhân vật trong phim và hỏi tôi có muốn thử sức không.

Trước đây, tôi rất ngại thử. Tôi từng nhận được lời mời đóng phim điện ảnh rồi nhưng đều từ chối vì trước đó bản thân không có thời gian, lại ngại vì mình chưa được đào tạo bài bản. Nhiều khi làm việc trong một ê-kíp lạ, mình lo sẽ ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công việc của mọi người nên không muốn thử. Nhưng ê-kíp lần này thân quen hơn, họ cũng hứa sẽ tổ chức những buổi workshop để nâng cao khả năng diễn xuất của tôi sao cho phù hợp với vai diễn, đồng thời có những sự hỗ trợ tốt nhất. Chính vì thế, tôi cảm thấy hào hứng và muốn tham gia.

Được xuất hiện trong một bộ phim điện ảnh chiếu rạp vốn là ước mơ của tôi, để trải nghiệm xem công việc của một diễn viên là như thế nào và cũng muốn thấy mình trên màn ảnh rộng trong rạp sẽ ra sao. Bây giờ bản thân có điều kiện, có cơ hội để thực hiện ước mơ thì tại sao mình lại không thử?

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có vai diễn điện ảnh đầu tay trong "Ốc mượn hồn"

PV: Lần đầu đóng điện ảnh, điều gì khiến anh áp lực nhất?

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Đó chính là năng lực của tôi. Tính tôi vốn không thích làm phiền hay làm ảnh hưởng đến người khác, nhất là đối với chất lượng công việc của họ. Chính vì thế, điều đó lại trở thành áp lực lớn nhất đối với tôi, khiến tôi càng phải cố gắng nhiều hơn nữa.

PV: Sau trải nghiệm với “Ốc mượn hồn”, diễn xuất mở ra cho anh cảm hứng hay sự tò mò nào mới?

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Tôi rất tò mò muốn biết giới hạn của bản thân mình sẽ đi được đến đâu và sẽ làm được những gì. Tôi tin rằng niềm hào hứng đó luôn thường trực trong tâm hồn của mỗi người. Chỉ là đôi khi vì áp lực công việc quá nhiều nên mọi người vô tình quên mất, hoặc tạm bỏ qua những điều bản thân từng mơ ước khi còn bé.

Còn đối với tôi, bây giờ tôi có thể làm được điều đó thì tôi sẽ làm. Khi có cơ hội, tôi nhất định sẽ thực hiện.

PV: Vừa được công bố là một trong những “anh tài” của “Anh trai vượt ngàn chông gai”, anh nhận được khá nhiều sự thích thú từ khán giả. Anh muốn chia sẻ gì về quyết định tham gia lần này?

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Thực ra, việc tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai là một quyết định đầy tính cân nhắc của tôi. Tôi nhận được lời mời từ trước Tết, nhưng tôi đã khá nhiều lần từ chối vì nhiều lý do khác nhau. Tôi vừa phải đi học ở Nhạc viện, vừa chăm sóc con, vừa gánh vác khối lượng công việc khá nhiều của năm nay. Thêm vào đó, tôi cũng không tự tin vào khả năng biểu diễn và ca hát của mình, vì năng lực duy nhất của tôi chỉ là sáng tác. Đó chính là những điều khiến tôi phải trăn trở khi quyết định có nhận lời tham gia hay không.

Tuy nhiên, ê-kíp chương trình đã rất nhiệt tình, trân trọng và hứa sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để giúp tôi cân bằng được những nỗi lo của mình. Với tôi, chỉ riêng việc nhận lời tham gia đã là vượt qua được “chông gai” đầu tiên rồi. Tôi nghĩ rằng việc 33 nghệ sĩ cùng tụ họp lại trong một nhà chung để cùng chơi, cùng giao lưu và cùng làm nhạc là một trải nghiệm rất khó có được.

Thực sự ở mùa 1, tôi cũng không xem nhiều mà chỉ xem qua những đoạn clip ngắn. Dù vậy, tôi cảm thấy rất thú vị khi chứng kiến sự tương tác và tinh thần đoàn kết của các anh em trong chương trình. Bản thân tôi cũng muốn được trải nghiệm những điều đó, những niềm vui ở trong đó.

PV: Việc hát, nhảy, trình diễn có làm anh lo lắng không?

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Có chứ, nhưng khi lo lắng và có áp lực thì lại càng khiến tôi phải học hỏi nhiều hơn. Những người anh em mà tôi gặp trong nhà chung đều hết sức đáng yêu. Mỗi người họ lại dạy cho tôi một kỹ năng khác nhau, chỉ cho tôi những bí quyết khác nhau để bản thân trở nên tự tin hơn trên sân khấu. Tôi nghĩ rằng, thông qua chương trình, có thể khán giả sẽ thấy một Nguyễn Văn Chung không hoàn hảo, hát không hay lắm, nhảy cũng không đẹp lắm. Thế nhưng, tôi tin mọi người sẽ yêu mến sự cố gắng đó của tôi, cũng như yêu mến sự giúp đỡ lẫn nhau của các anh tài trong chương trình.

PV: Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 1 từng tạo hiệu ứng rất mạnh, giúp nhiều nghệ sĩ lâu không hoạt động sôi nổi lấy lại hào quang, tên tuổi viral trở lại và có thêm lớp khán giả mới. Khi bước vào chương trình sau thành công đó, anh đặt kỳ vọng gì cho mình?

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Tôi kỳ vọng bản thân sẽ có thêm nhiều niềm vui, đồng thời học hỏi được nhiều điều mới từ các anh tài vốn đã rất giỏi ở những mảng khác nhau. Qua họ, tôi sẽ học được cách biểu diễn, cách hát sao cho hay hơn và nhiều kỹ năng khác nữa. Nhưng quan trọng nhất vẫn là việc có thật nhiều kỷ niệm đẹp.

Ở độ tuổi của tôi bây giờ, không còn điều gì quan trọng bằng những niềm vui trong cuộc sống. Đôi khi niềm vui ấy rất nhỏ bé, giản đơn, như tìm được một người hợp ý để trò chuyện, để chơi cùng một trò chơi, hay làm sao để có được những giây phút cười một cách vô tư mà không cần phải xã giao, không cần phải đề phòng. Đó là những điều tôi rất mong muốn. Còn về kỳ vọng trong nghề nghiệp, tôi hy vọng thông qua chương trình có thể xây dựng được những mối quan hệ tốt với các anh em, để sau đó chúng tôi có thể hợp tác tạo ra những sản phẩm mới hay hơn gửi đến khán giả.

PV: Trên mạng xã hội anh rất hài hước, hay đùa và bắt trend. Ngoài đời anh có giống hình ảnh đó không?

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Có thể tôi sẽ rất giống với hình ảnh đó. Tuy nhiên, tùy vào môi trường, hoàn cảnh và tùy vào tính cách của người đối diện mà tôi có thể thể hiện điều đó theo nhiều cách khác nhau. Có những người không thích đùa thì tôi không thể đùa với họ được. Lại có những người có kiểu đùa khác, tôi cũng không thể đùa với họ theo kiểu của mình. Điều đó đôi khi khiến tôi phải cân nhắc và có phần hơi khép mình một chút.

PV: Với hàng trăm ca khúc hit và nguồn tác quyền ổn định nhiều năm qua, nhiều người đồn Nguyễn Văn Chung rất giàu. Anh phản hồi thế nào về điều này?

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Tất nhiên là tôi không giàu rồi. Nếu giàu thì tôi đã chẳng nhẹ nhõm và vui mừng đến thế sau vụ bản quyền vừa qua. Tôi cũng đã chia sẻ những câu chuyện về những lần bị thất thoát bản quyền từ rất nhiều năm qua, bởi nhiều đơn vị, cá nhân hay tổ chức. Thật sự không phải một mình tôi, mọi người cũng có thể thấy rất nhiều nhạc sĩ đã từng bị ăn cắp chất xám.

Viết một bài hát nhạc sĩ hưởng được bao nhiêu mà những đơn vị đấy họ có thể ăn cắp? Họ hưởng hầu hết các công sức của nhạc sĩ, và điều đó khiến cho những lời đồn đoán kia không đúng. Lời đồn tôi giàu là không đúng.

Thật ra tôi chỉ là dễ sống hơn mọi người một chút, sống thoải mái hơn mọi người một chút. Và cũng vì mức sống của tôi không cao, thật sự tôi không có nhu cầu nhiều trong cuộc sống. Tôi vẫn đi chiếc xe máy bình thường, ô tô bình thường, vẫn ở một ngôi nhà bình thường, ăn những bữa cơm rất bình thường, chứ không hề có lối sống xa hoa để mà tốn kém nhiều chi phí. Như mọi người cũng thấy, tôi đi học vẫn ăn bánh mì, vẫn ngồi uống nước cam, sinh tố, trà đá như một người bình thường. Cho nên, tôi nghĩ rằng việc được mọi người yêu thương nó quan trọng hơn là việc mình giàu.

PV: Nhiều người nghĩ anh bây giờ đã đủ nổi tiếng, đủ giàu có rồi, đi đóng phim hay thi show chắc chỉ để cho vui. Với anh, những lựa chọn này mang ý nghĩa gì?

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Thật ra, làm nghệ sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng thì tôi nghĩ mình không ở mức độ nổi tiếng đến mức ai cũng nhận diện được. Giàu có thì tôi cũng không giàu có bằng ai nhưng điều quan trọng nhất là tôi được tự do. Tôi được tự do trải nghiệm những gì mình thích và có cơ hội để trải nghiệm điều đó.

Ví dụ như từ nhỏ ai cũng từng ước mơ có lần mình làm diễn viên, có lần mình xuất hiện trong rạp phim, thì bây giờ tôi có cơ hội để trải nghiệm điều đó. Hay là các nghệ sĩ nam, ai cũng ước mơ được tham gia những show truyền hình thực tế như Anh trai vượt ngàn chông gai. Bây giờ tôi có cơ hội trải nghiệm điều đó thì tội gì mình không thử? Tôi có những ước mơ của một người trẻ, của một con người, và nếu như cơ hội đến thì tôi sẽ nắm bắt. Bởi vì tôi thích có những niềm vui đó, và những trải nghiệm đó đối với tôi rất là đáng giá trong cuộc đời.

PV: Xin cảm ơn anh!