Phim có NSND Hồng Vân, NSƯT Hữu Châu rời rạp

Phim điện ảnh Cưới vợ cho cha chính thức rời rạp vào ngày 17/12. Đến ngày 13/12, bộ phim chỉ còn 4 suất chiếu, bán được 33 vé, mang về 3,3 triệu đồng, theo số liệu của Box Office Vietnam.

Diễn biến phòng vé tuần qua cho thấy tác phẩm của đạo diễn Ngọc Lâm duy trì rất ít suất chiếu, bán vé nhỏ giọt. Việc bộ phim sớm rời rạp là kịch bản được dự đoán trước.

Ba ngày cuối tuần qua, doanh thu phim chưa tới 100 triệu đồng. Với thành tích 9,1 tỷ, Cưới vợ cho cha nối dài danh sách những phim Việt có doanh thu khiêm tốn trong năm 2025. Dù nhà sản xuất không tiết lộ chi phí đầu tư, dễ đoán ê-kíp đối diện nguy cơ thua lỗ nặng.

Cưới vợ cho cha là bộ phim thứ hai của Xuân Lan. Cựu người mẫu cho biết cô đặt nhiều kỳ vọng vào dự án này, sau khi làm phim Cái giá của hạnh phúc (2024) và thua lỗ hơn 25 tỷ đồng.

NSND Hồng Vân và NSƯT Hữu Châu trong phim điện ảnh Cưới vợ cho cha.

Cưới vợ cho cha chuyển thể từ vở kịch ăn khách Cưới vợ cho ai của sân khấu Idecaf. Bộ phim quy tụ nhiều diễn viên có tiếng như NSND Hồng Vân, NSƯT Hữu Châu, Thúy Diễm, Trương Minh Thảo…

Nội dung phim xoay quanh cha con ông Sáu (NSƯT Hữu Châu) và Út Tửng (Trương Minh Thảo). Do cuộc sống mưu sinh và khoảng cách thế hệ, giữa hai cha con nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Đỉnh điểm khi ông Sáu ép con trai cưới một cô gái cùng xóm.

Theo chia sẻ của Xuân Lan, thất bại bộ phim đầu tay là bài học để cô hiểu hơn về chọn đề tài, tìm hiểu nhu cầu của khán giả, từ đó chọn câu chuyện chạm đến người xem hơn.

Ê-kíp cũng rút kinh nghiệm về cách tính toán, đo lường thị trường trước khi phát hành. Trước đó, Cái giá của hạnh phúc được cho ra mắt sai thời điểm khi đối đầu với Lật mặt 7 của Lý Hải, do đó bị lép vế về suất chiếu.

Xuân Lan chia sẻ thêm cô không dám nhảy vào mùa phim Tết, do có quá nhiều tên tuổi thành công ấn định ra mắt tác phẩm dịp này. Cô nói chỉ núp bèo, hy vọng an toàn khi “lâu lâu xuất hiện đưa phim ra rạp”.

Tuy nhiên mọi tính toán của Xuân Lan chưa giúp Cưới vợ cho cha thành công như mong đợi. Dù nhận được một số bình luận tích cực về góc quay đẹp mắt, tái hiện nét đặc trưng của miền Tây, Cưới vợ cho cha để lộ nhiều hạn chế. Kịch bản Cưới vợ cho cha bị nhận xét rời rạc, thiếu logic, chưa đủ sức thuyết phục để giữ chân khán giả.

Ngay sau tuần đầu ra mắt, phim nhanh chóng đuối sức, không thể trụ hạng Top 5 phòng vé. Giới chuyên môn nhận định tác phẩm của đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm có phần cũ kỹ, theo chiều hướng web-drama hơn là điện ảnh.

Đánh giá về bức tranh phòng vé năm 2025, đạo diễn, nhà nghiên cứu văn hoá Ngô Hương Giang cho rằng sự không đồng đều về mức ảnh hưởng và doanh thu của phim chiếu rạp Việt, cho thấy khán giả đã biết sử dụng đúng giá trị của mỗi tấm vé, từ đó tạo ra môi trường cạnh tranh công bằng cho các sản phẩm xứng tầm.

Điều này có nghĩa, thị trường phim chiếu rạp đang phải trải qua một cuộc “chọn lọc cảm xúc, thanh lọc thị hiếu” để bứt phá và lớn mạnh cho những giai đoạn kế tiếp.

"Không phải cứ phim doanh thu trăm tỷ là chất lượng và ngược lại, đôi khi khán giả đến rạp còn vì diễn viên xuất hiện trong phim là thần thượng của họ hoặc nhà sản xuất làm truyền thông tốt…Tuy nhiên sự chênh lệch về doanh thu phần nào phản ánh chất lượng nội dung, cũng như sức hút của phim", chuyên gia nhận định.