Lễ phát động chương trình “Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống” năm 2026 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng tham dự và chủ trì Lễ phát động.

Bên cạnh việc tổ chức trực tiếp tại Hà Nội, lễ phát động cũng được kết nối trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Từ những thanh âm quen gắn với ký ức, quê hương và cộng đồng, chương trình đặt ra câu hỏi trung tâm: “Nếu Việt Nam có một âm thanh trong bạn, âm thanh ấy là gì?”. Đây cũng là lời mời gọi mỗi người nhận diện, ghi lại, sáng tạo và chia sẻ những thanh âm mang dấu ấn cá nhân, cộng đồng và bản sắc Việt Nam, góp phần tạo nên một bức tranh âm nhạc đa dạng, giàu sức sống.

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại lễ phát động chương trình

Qua đó, chương trình gửi đến thông điệp: “Mỗi người một giai điệu. Triệu người cùng tạo nên âm thanh Việt Nam”. Sự kiện được tổ chức nhằm khơi dậy năng lực sáng tạo âm nhạc trong cộng đồng, phát hiện và giới thiệu những giai điệu, âm thanh, tác phẩm và câu chuyện âm nhạc xuất phát từ đời sống thực tế. Đồng thời, chương trình cũng góp phần phản ánh sự đa dạng về vùng miền, dân tộc và thế hệ, quảng bá các giá trị âm nhạc Việt Nam đến đông đảo công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Bên cạnh đó, chương trình hướng tới hình thành nguồn dữ liệu ban đầu về giai điệu, âm thanh và tác phẩm âm nhạc phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa từ sự kết nối các cộng đồng sáng tạo, nghệ sĩ, nhạc sĩ, chuyên gia, cơ quan báo chí, doanh nghiệp, nền tảng công nghệ và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Thông qua quá trình tiếp nhận, định danh, tuyển chọn và giới thiệu sản phẩm, Chương trình từng bước hình thành “ngân hàng giai điệu Việt Nam” và “bản đồ âm nhạc Việt Nam”, tạo nguồn tài nguyên phục vụ công tác bảo tồn, quảng bá, sáng tạo và phát triển các sản phẩm công nghiệp văn hóa.

Các đại biểu tham dự lễ phát động

Chương trình gồm 3 cấu phần được triển khai đồng bộ trên nền tảng số chính thức:

Đố vui “Thanh âm Việt Nam”: Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến cung cấp kiến thức về giai điệu, ca khúc, nhạc cụ dân tộc, làn điệu dân ca, di sản âm nhạc và đời sống âm nhạc Việt Nam.

Cảm nhận “Thanh âm Việt Nam”: Người tham gia gửi video ngắn thể hiện cảm nhận, câu chuyện, ký ức hoặc góc nhìn về một giai điệu, một bài hát, một làn điệu hoặc đời sống âm nhạc Việt Nam.

Sáng tạo “Thanh âm Việt Nam”: Tiếp nhận các sản phẩm sử dụng âm nhạc, giai điệu, tiếng nói, tiếng động, nhạc cụ, làn điệu dân ca, âm thanh đời sống và không gian văn hóa Việt Nam làm chất liệu sáng tạo. Người tham gia được khuyến khích sáng tác, phối khí, thu âm, hát, chơi nhạc cụ, kể chuyện bằng âm thanh hoặc kết hợp âm thanh với hình ảnh, video, hoạt họa, đồ họa và các hình thức nghệ thuật số khác. Các sản phẩm đáp ứng yêu cầu có cơ hội được giới thiệu trên nền tảng chính thức và từng bước bổ sung vào “ngân hàng Thanh âm Việt Nam”, gắn với thông tin định danh tác giả, quyền tác giả, quyền liên quan và điều kiện khai thác.

Sự kiện dành cho công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài; người nước ngoài yêu mến văn hóa, âm nhạc Việt Nam; không giới hạn độ tuổi và nghề nghiệp. Chương trình “Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống” năm 2026 bắt đầu từ Lễ phát động (12/10/2026) đến hết ngày 30/11/2026. Công tác chấm chung khảo sẽ được thực hiện sau ngày 30/11/2026; Lễ công bố kết quả và trao giải dự kiến tổ chức trong tháng 12/2026.

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