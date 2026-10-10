Tiếng hát Hà Nội muốn tạo giá trị cho công nghiệp văn hóa

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và PT-TH Hà Nội, Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Nội, Trưởng BTC cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2026 chia sẻ với phóng viên VietNamNet nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và trước khi cuộc thi chính thức được phát động vào ngày 15/10 tới.

Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và PT-TH Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm.

Công nghệ giúp lan tỏa nhưng thực lực mới quyết định

- Sau 3 mùa tổ chức, ông kỳ vọng Tiếng hát Hà Nội năm nay tạo ra một bước chuyển như thế nào?

Tôi mong muốn Tiếng hát Hà Nội 2026 đánh dấu một bước chuyển thực sự về chất lượng, tầm vóc và sức lan tỏa. Hà Nội là Thủ đô, là trung tâm văn hóa lớn của cả nước, hội tụ nhiều tài năng...

Vì vậy, Tiếng hát Hà Nội phải trở thành sân chơi âm nhạc uy tín, có chất lượng nghệ thuật cao, phát hiện ra những gương mặt cá tính, có tiềm năng trở thành nghệ sĩ lớn. Điều chúng tôi tìm kiếm không chỉ là một giọng hát đẹp mà còn là bản lĩnh sân khấu, tư duy âm nhạc, sức sáng tạo và khả năng chinh phục công chúng. Tôi muốn sau mỗi mùa Tiếng hát Hà Nội, công chúng không chỉ nhớ đến một người đoạt giải mà còn chứng kiến sự xuất hiện của những tài năng có khả năng đi xa trong đời sống âm nhạc Việt Nam. Đó mới là thước đo thành công của cuộc thi.

- Thể lệ cuộc thi khuyến khích thí sinh sử dụng tác phẩm mới, đồng thời mở rộng không gian cho Pop, R&B, Jazz, Rock… có phải BTC muốn tìm kiếm một chân dung mới về Hà Nội thay vì những nét vẽ quá quen thuộc trong những ca khúc kinh điển?

Hà Nội có một kho tàng âm nhạc vô cùng quý giá. Những ca khúc kinh điển về Hà Nội đã trở thành một phần ký ức, tâm hồn và bản sắc văn hóa của nhiều thế hệ. Chúng tôi trân trọng và mong muốn những giá trị ấy tiếp tục được lan tỏa. Nhưng một Thủ đô giàu truyền thống cũng phải là nơi khơi nguồn những sáng tạo mới. Âm nhạc Hà Nội không chỉ có những giai điệu đã đi cùng năm tháng mà cần thêm những tác phẩm, giọng hát và phong cách nghệ thuật đủ sức chinh phục thế hệ hôm nay, phản ánh được hơi thở đương đại và sức sống mới của thành phố.

Đổi mới không đồng nghĩa với chạy theo xu hướng. Chúng tôi tìm kiếm tài năng có khả năng kết nối truyền thống với hiện đại, có bản sắc riêng và sức sống nghệ thuật lâu dài. Tiếng hát Hà Nội phải là nơi di sản âm nhạc được tiếp nối và những giá trị âm nhạc mới được khai sinh; từ đó có thể xuất hiện những giọng ca, tác phẩm mang hơi thở Hà Nội đương đại, chạm được vào công chúng hôm nay.

- Nét mới đáng chú ý lần này là khán giả sẽ bình chọn qua nền tảng TikTok và trang web của Đài Hà Nội. Ông kỳ vọng sự tham gia của công chúng trên nền tảng số sẽ làm thay đổi cuộc thi như thế nào?

Đây không đơn thuần là việc đưa một cuộc thi lên nền tảng số mà là thay đổi cách phát hiện, giới thiệu và lan tỏa tài năng âm nhạc. Với TikTok, khán giả có thể theo dõi hành trình tập luyện, sáng tạo, biểu diễn của thí sinh ngay từ những vòng đầu và đồng hành với họ lâu dài. Chúng tôi muốn tài năng không bị giới hạn bởi không gian của một sân khấu và cơ hội tỏa sáng không chỉ bắt đầu từ đêm chung kết. Một giọng hát xuất sắc được phát hiện tại cuộc thi có thể tiếp cận hàng triệu người nhờ sức lan tỏa của truyền thông số.

Tuy nhiên, sự nổi tiếng trên mạng không đồng nghĩa với tài năng nghệ thuật. Lượt xem không thay thế chất lượng giọng hát, bình chọn của khán giả không thay thế đánh giá chuyên môn. Chúng tôi kết hợp sức lan tỏa của công nghệ với những chuẩn mực nghệ thuật nghiêm túc. Công nghệ giúp tài năng được biết đến nhanh hơn nhưng thực lực và lao động nghệ thuật mới quyết định nghệ sĩ đi xa đến đâu.

Thí sinh Tiếng hát Hà Nội.

- Khi mỗi thí sinh được hỗ trợ xây dựng cả kênh TikTok cá nhân, cuộc thi dường như không chỉ tìm một người hát hay mà còn bắt đầu đào tạo một nghệ sĩ có khả năng giao tiếp với công chúng và xây dựng hình ảnh cá nhân. Một định hướng mới của Tiếng hát Hà Nội?

Chúng tôi muốn thí sinh bước vào cuộc thi không chỉ với tâm thế người đi thi mà còn bắt đầu hình dung con đường trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp. Một nghệ sĩ hôm nay cần giọng hát, cá tính, phong cách biểu diễn, tư duy sáng tạo và khả năng kết nối bền vững với công chúng.

Việc xây dựng kênh TikTok giúp thí sinh làm quen với cách kể câu chuyện nghệ thuật của mình, tiếp nhận phản hồi và hình thành hình ảnh riêng. Nhưng nền tảng số chỉ là phương tiện, không phải đích đến.

Chúng tôi không tìm kiếm những hiện tượng nổi tiếng nhất thời. Chúng tôi tìm kiếm những tài năng có thực lực, có bản sắc, có đạo đức nghề nghiệp và khả năng tạo ra những sản phẩm nghệ thuật được yêu mến lâu dài. Mong muốn của BTC là mỗi thí sinh, dù có đoạt giải hay không, đều trưởng thành hơn, tự tin hơn và có thêm cơ hội bước vào đời sống âm nhạc chuyên nghiệp sau khi bước ra từ cuộc thi.

Phát triển tài năng cũng chính là phát triển công nghiệp văn hóa

- Trong bối cảnh Hà Nội xác định công nghiệp văn hóa là một lĩnh vực phát triển quan trọng, ông nhìn nhận một cuộc thi âm nhạc như Tiếng hát Hà Nội có thể đóng góp gì cho hệ sinh thái công nghiệp văn hóa của Thủ đô?

Muốn phát triển công nghiệp văn hóa, trước hết phải phát triển con người, phát triển tài năng và tạo ra những sản phẩm nghệ thuật có giá trị. Hà Nội có nguồn lực sáng tạo rất lớn. Điều cần thiết là những sân chơi và môi trường chuyên nghiệp để phát hiện, bồi dưỡng và phát huy nguồn lực ấy.

Tiếng hát Hà Nội cần trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái công nghiệp âm nhạc của Thủ đô: từ phát hiện tài năng, phát triển nghệ sĩ, sản xuất nội dung, tổ chức biểu diễn đến quảng bá và xây dựng thương hiệu. Với lợi thế của Cơ quan Báo và PT-TH Hà Nội, chúng tôi có thể kết nối truyền hình, phát thanh, báo chí, nền tảng số và các sự kiện văn hóa để mở rộng cơ hội cho những gương mặt triển vọng.

Hà Nội không chỉ là nơi diễn ra cuộc thi mà còn phải hiện diện trong tác phẩm, trong câu chuyện và phong cách nghệ thuật được lan tỏa. Khi những sản phẩm âm nhạc mang bản sắc Thủ đô chinh phục công chúng, chúng cũng góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội và tạo giá trị cho công nghiệp văn hóa.

Một cuộc thi thành công có thể tạo ra một quán quân. Nhưng một cuộc thi có tầm vóc phải góp phần tạo ra những thế hệ nghệ sĩ. Chúng tôi mong muốn Tiếng hát Hà Nội từng bước trở thành thương hiệu âm nhạc uy tín quốc gia.

- Với Tiếng hát Hà Nội, BTC không chỉ trao giải mà còn mở ra cơ hội để các thí sinh đoạt giải tham gia các chương trình, sự kiện của thành phố. “Đầu ra” cho tài năng cũng là một cách nuôi dưỡng họ?

Đây chính là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của chúng tôi. Trách nhiệm của một cuộc thi âm nhạc không kết thúc ở thời điểm trao giải; trái lại đó phải là điểm khởi đầu cho hành trình lớn hơn của những tài năng được phát hiện.

Chúng tôi không muốn những giọng hát xuất sắc chỉ tỏa sáng trong đêm chung kết dần bị lãng quên. BTC định hướng tạo cơ hội để các thí sinh phù hợp tiếp tục biểu diễn trong các chương trình nghệ thuật, sự kiện văn hóa của Thành phố và những sản phẩm do Cơ quan Báo và PT-TH Hà Nội tổ chức, sản xuất. Đồng thời, chúng tôi mong muốn kết nối họ với nghệ sĩ lớn, nhạc sĩ, nhà sản xuất và các đơn vị đào tạo, biểu diễn chuyên nghiệp.

Khát vọng của chúng tôi là từ bệ phóng Tiếng hát Hà Nội, những tài năng trẻ có thể bước lên những sân khấu quy mô hơn, tầm cỡ hơn. Dĩ nhiên, BTC không thể làm thay sự khổ luyện và sáng tạo của mỗi nghệ sĩ, nhưng có thể mở ra những cánh cửa để họ phát huy tài năng.

Cuộc thi đã tìm được nhiều giọng hát tiềm năng.

Tôi mong một ngày không xa, khi những nghệ sĩ Việt tỏa sáng và đi được xa hơn, chúng ta có thể tự hào nói rằng: hành trình chinh phục đỉnh cao âm nhạc của họ đã được bắt đầu từ Tiếng hát Hà Nội. Đó là giá trị bền vững mà cuộc thi hướng tới.