NSND Tấn Minh, NSƯT Tân Nhàn ngồi 'ghế nóng' giải Sao Mai 2026

Đêm đầu tiên Vòng Chung kết Sao Mai 2026 đã diễn ra tại Đài Truyền hình Việt Nam, trực tiếp trên VTV3 và các nền tảng số, để lại nhiều ấn tượng với khán giả. 16 giọng ca tự tin, tỏa sáng và mang lại những điều bất ngờ cho chính Ban Giám khảo và khán giả.

Ngay ở đêm thi loại trực tiếp đầu tiên, Ban Tổ chức đã trao cho mỗi thí sinh quyền tự chọn bài hát yêu thích và phù hợp với giọng hát sở trường. Việc không giao tác phẩm chỉ định hay gò ép dòng nhạc cụ thể cũng tạo nhiều thuận lợi để các thí sinh tự phác thảo chân dung âm nhạc của mình trước công chúng.

Ban giám khảo "cầm trịch" chương trình Sao Mai 2026.

Cuộc gặp gỡ giữa di sản và đương đại

16 tiết mục được các thí sinh thể hiện cùng ban nhạc chơi live và phát sóng trực tiếp, không bản thu dự phòng, không hậu kỳ âm thanh. Trong ba phút rưỡi, mỗi thí sinh phải cùng lúc xử lý tác phẩm với ban nhạc, không gian sân khấu và áp lực của sóng trực tiếp.

Trong một không gian âm nhạc có nhiều lựa chọn dễ nghe hơn, việc gần một nửa số thí sinh chủ động tìm đến chất liệu dân gian, văn học cổ điển và tín ngưỡng bản địa là một tín hiệu đáng ghi nhận.

Nếu như Mai Thu Hương chuyển tải không khí "Mời trầu" của tác giả Võ Thái Anh phổ thơ Hồ Xuân Hương thì Nguyễn Thùy Dương lại đào sâu không gian đại thi hào qua "Cung đàn Thúy Kiều" của Ngọc Thịnh. Thí sinh Đoàn Linh gây ấn tượng khi kết hợp liên khúc "Sen hồng hư không" của nhạc sĩ Trần Tiến và "Tứ phủ" của Hồ Hoài Anh.

Dàn thí sinh Sao Mai 2026.

Phạm Thùy Linh nối dài chất liệu dân ca H'Mông Đen và âm hưởng núi rừng qua liên khúc "Con sâu khóc hoài" và "Bài ca trên núi", từ bản chuyển soạn của Lê Cát Trọng Lý tới sáng tác của Nguyễn Văn Thương phổ lời Tô Hoài. Cùng những lựa chọn giàu chiều sâu khác như "Chàng vinh quy" của Hoàng Thu Hà, "Lời ru" của Nguyễn Mộc An hay "Tò vò" của Bùi Thúy Nga.

Bên cạnh đó, phong cách thính phòng và ca khúc cách mạng giữ được sự trang trọng với liên khúc "Áo mùa đông" và "Hướng về Hà Nội" qua phần thể hiện của Nguyễn Xuân Dũng, "Bài ca đảo Bạch Long Vĩ" của Hoàng Văn Hiệp, "Truyền thuyết Hồ Gươm" của Lê Quốc Phú.

Âm nhạc trẻ trung đương đại cũng bộc lộ sự đa dạng sắc màu từ "Cuốn mãi trôi xa tan đi" của Bùi Nguyễn Bảo Anh, "Yêu cho đáng" của Phạm Hải Anh, "Xin đừng lặng im" của Đỗ Hải Đăng, "Chốn sa mạc" của H'Vi Ktla, "Sẽ về với nhau" của Kim Jea Bin cho đến nét tĩnh lặng trong "Phật quang phổ chiếu" của Nguyễn Đỗ Khánh An.

Góp ý thẳng thắn và sức hút của bản sắc

Sau bốn tiết mục biểu diễn, Hội đồng Giám khảo đưa ra những lời động viên và cả những góp ý thẳng thắn dành cho các thí sinh. NSND Tấn Minh, Trưởng ban Giám khảo, nhận định dàn thí sinh năm nay biết "thổi hồn tươi mới vào những tác phẩm kinh điển đã quen thuộc". Ông dành lời khen "giọng hát trời cho" khi nói về Hoàng Văn Hiệp và Lê Quốc Phú, đồng thời mong hai giọng ca này quyết liệt hơn nữa trong trình diễn.

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong xúc động trước "hào quang người con gái Tây Nguyên" ở H'Vi Ktla, một tố chất đến từ khả năng cảm bài tự nhiên và nội lực bản năng. Ông cũng đánh giá cao quãng trầm đẹp của Hoàng Thu Hà.

Thí sinh Đoàn Linh được NSƯT Tân Nhàn dành nhiều thiện cảm.

PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn dành nhiều thiện cảm cho nét nồng nàn trong giọng hát Đoàn Linh, và nhìn nhận đây là một nhân tố hứa hẹn của dòng dân gian đương đại.

NSƯT Quang Hào ghi nhận tư duy đặt để cảm xúc của Đỗ Hải Đăng, đồng thời đánh giá cao tinh thần dám thử sức ở những dòng nhạc chưa phải sở trường của nhiều thí sinh.

Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy đánh giá cao kỹ thuật thanh nhạc và chất giọng của Nguyễn Xuân Dũng, cùng sự chuẩn bị chỉn chu về thần thái và trang phục sân khấu của dàn thí sinh.

Bên cạnh những lời khen, Hội đồng Giám khảo cũng thẳng thắn chỉ ra các điểm chưa trọn vẹn. Kỹ thuật luyến láy dân gian ở phần thi của Phạm Thùy Linh cần sâu hơn. Màu sắc dân gian trong tiết mục của Nguyễn Thùy Dương cần rõ nét hơn. Hai bản phối theo hướng funky của Bùi Nguyễn Bảo Anh và Phạm Hải Anh cần chặt chẽ và cuốn hút hơn.

Khép lại phần nhận xét, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong nêu rõ điều Hội đồng tìm kiếm ở mùa giải này là bản sắc riêng của Sao Mai 2026, và mong các thí sinh thể hiện bản sắc ấy rõ ràng hơn trong những chặng tiếp theo.

Cuộc chia tay đầu tiên

Là đêm thi loại trực tiếp không có vòng vớt, Liveshow 1 phải nói lời chia tay với hai thí sinh Hoàng Văn Hiệp và Nguyễn Thùy Dương. Dù dừng bước sớm, nhưng cơ hội vẫn mở ra cho hai giọng ca nhiều triển vọng này nếu họ không ngừng cố gắng và trau dồi thêm các kỹ năng thanh nhạc tốt hơn, cùng tư duy âm nhạc nghiêm túc và tinh thần làm nghề tử tế.

MC Thùy Linh dẫn dắt chương trình.

Khoảng cách giữa các thí sinh trong đêm mở màn là rất hẹp. 14 gương mặt bước tiếp vào Liveshow 2, mang theo yêu cầu về bản sắc mà Hội đồng Giám khảo đã đặt ra ngay từ chặng đầu tiên.

Sao Mai 2026, Liveshow 1, chủ đề "Khởi động", phát sóng 21h00 Chủ nhật 04/10/2026 trên VTV3 và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam. Liveshow 2 lên sóng 21h00 Chủ nhật 11/10/2026.