Pha Lê, Tiến Luật và dàn sao mừng đám cưới Akira Phan

Pha Lê diện đầm khoét eo đến dự hôn lễ của Akira Phan và cô dâu Trúc Phương, diễn ra tại một trung tâm cao cấp. Các khách mời trong buổi tiệc hầu hết đều diện dresscode tông đen - bạc, theo quy định của cô dâu - chú rể.

Ca sĩ Lưu Chí Vỹ và Akira Phan có mối quan hệ thân thiết, thường xuyên hợp tác trong các sản phẩm âm nhạc.

Nguyên Khang đảm nhiệm vai trò MC dẫn dắt cho buổi lễ.

Hot girl Lilly Luta chọn trang phục gợi cảm đến dự tiệc cưới.

Ca sĩ Song Luân có mặt từ sớm để chúc mừng Akira Phan.

Người mẫu Kỳ Hân lẻ bóng đi tiệc, không có ông xã Mạc Hồng Quân như thường lệ.

Diễn viên Đoàn Minh Tài chọn suit nơ đen bảnh bao. Với không gian tiệc cưới lấy cảm hứng từ đại tiệc Hollywood, các khách mời đều diện trang phục chỉn chu.

Diễn viên Tiến Luật.