Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
FIFA ASEAN CUP 2026

Pha Lê, Tiến Luật và dàn sao mừng đám cưới Akira Phan

Sự kiện: Akira Phan

Nhiều nghệ sĩ như Pha Lê, Tiến Luật, Song Luân... dự ngày vui của ca sĩ Akira Phan và doanh nhân Trúc Phương, tối 26/9.

Pha Lê, Tiến Luật và dàn sao mừng đám cưới Akira Phan - 1

Pha Lê diện đầm khoét eo đến dự hôn lễ của Akira Phan và cô dâu Trúc Phương, diễn ra tại một trung tâm cao cấp. Các khách mời trong buổi tiệc hầu hết đều diện dresscode tông đen - bạc, theo quy định của cô dâu - chú rể.

Pha Lê, Tiến Luật và dàn sao mừng đám cưới Akira Phan - 2

Ca sĩ Lưu Chí Vỹ và Akira Phan có mối quan hệ thân thiết, thường xuyên hợp tác trong các sản phẩm âm nhạc.

Pha Lê, Tiến Luật và dàn sao mừng đám cưới Akira Phan - 3

Nguyên Khang đảm nhiệm vai trò MC dẫn dắt cho buổi lễ.

Pha Lê, Tiến Luật và dàn sao mừng đám cưới Akira Phan - 4

Hot girl Lilly Luta chọn trang phục gợi cảm đến dự tiệc cưới.

Pha Lê, Tiến Luật và dàn sao mừng đám cưới Akira Phan - 5

Ca sĩ Song Luân có mặt từ sớm để chúc mừng Akira Phan.

Pha Lê, Tiến Luật và dàn sao mừng đám cưới Akira Phan - 6

Người mẫu Kỳ Hân lẻ bóng đi tiệc, không có ông xã Mạc Hồng Quân như thường lệ.

Pha Lê, Tiến Luật và dàn sao mừng đám cưới Akira Phan - 7

Diễn viên Đoàn Minh Tài chọn suit nơ đen bảnh bao. Với không gian tiệc cưới lấy cảm hứng từ đại tiệc Hollywood, các khách mời đều diện trang phục chỉn chu.

Pha Lê, Tiến Luật và dàn sao mừng đám cưới Akira Phan - 8

Diễn viên Tiến Luật.

Akira Phan bật khóc, hôn vợ đắm đuối trong hôn lễ
Akira Phan bật khóc, hôn vợ đắm đuối trong hôn lễ

Ca sĩ Akira Phan xúc động thể hiện ca khúc tự đặt viết riêng cho cô dâu Phương Maika trước khi trao lời thề nguyện trong tiệc cưới ấm cúng.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nghệ Nhi ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/09/2026 20:52 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Akira Phan Xem thêm
Tin đọc nhiều
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN