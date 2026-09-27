Akira Phan bật khóc, hôn vợ đắm đuối trong hôn lễ

Tối 26/9, hôn lễ của ca sĩ Akira Phan và bà xã Phương Maika diễn ra tại một trung tâm tiệc cưới ở TP HCM.

Mở đầu buổi tiệc, thông điệp về 'tình yêu trưởng thành' được gửi gắm qua thước phim pre-wedding, kể lại chặng đường cả hai gặp gỡ và quyết định cùng nhau xây dựng tổ ấm khi đã đủ chín chắn.

Điểm nhấn của phần lễ là khoảnh khắc màn hình LED tách đôi, Akira Phan xuất hiện trên sân khấu phía sau màn hình LED, cất giọng hát ca khúc Mọi chuyện anh lo - bài hát do anh đặt sáng tác riêng để dành tặng người bạn đời.

Trong giai điệu ngọt ngào, nam ca sĩ bước xuống đón cô dâu Phương Maika tiến về sân khấu tròn trung tâm.

Cả hai dành cho nhau những lời thề nguyện trước sự chứng kiến của người thân và bạn bè.

Cô dâu, chú rể bật khóc khi gửi gắm đến nửa kia. Akira Phan nói: 'Cảm ơn em vì đã thấu hiểu như một chuyên gia tâm lý, để một người ít nói kiệm lời như anh có thể đêm nào cũng có đủ thứ chuyện trên đời để tâm sự cùng em, cười giỡn cùng em mà không biết chán. Giúp anh giảm căng thẳng và giữ lửa đam mê với nghề'. Anh cũng cảm ơn vợ đã chu toàn việc gia đình, chu đáo với ba mẹ cùng người thân.

Đáp lại lời chồng, Phương Maika khen chồng chân thành, cho cô có được cảm giác bình yên, an toàn, yêu thương và được chở che. 'Một người từng đổ vỡ vẫn có quyền được yêu. Một trái tim từng tổn thương vẫn có thể tin vào hạnh phúc. Cảm ơn anh vì đã yêu em bằng con người của hiện tại, chứ không phải bằng những điều thuộc về quá khứ', cô nói.

Sau nụ hôn hẹn ước, pháo điện bừng sáng trong tiếng vỗ tay chúc phúc của cả khán phòng.

Sau phần lễ trang trọng, không khí buổi tiệc chuyển sang màu sắc sôi động và gần gũi. Akira Phan cùng bà xã mang đến tiết mục biểu diễn bất ngờ Cô gái Phương Maika. Cả hai cũng cùng nhau thực hiện nghi thức thắp nến bánh cưới mang tên The Light Between Us - tượng trưng cho hai ngọn lửa tình yêu cùng soi sáng chặng đường tương lai.

Đêm tiệc thêm phần thăng hoa khi Akira Phan thể hiên ca khúc Hai ta là một (Khánh Đơn sáng tác). Các đồng nghiệp lên sân khấu góp vui trong đó Quách Tuấn Du thể hiện nhạc phẩm Say một đời vì em.

Ảnh: Quỳnh Trần, BTC