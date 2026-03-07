Lễ ăn hỏi đậm chất Bắc Bộ của Việt Hoa, Trọng Trí

Lễ ăn hỏi của diễn viên Việt Hoa và Trọng Trí diễn ra sáng 7/3 tại nhà riêng cô dâu ở Yên Bái. Không gian buổi lễ lấy cảm hứng Bắc Bộ, sử dụng tông xanh - trắng chủ đạo và nhiều vật liệu tự nhiên như tre, mây, gốm.

Điểm nhấn của thiết kế là việc đưa gạch bông gió, vật liệu thường dùng trong xây dựng vào trang trí phông. Các khối gạch được sắp đặt kết hợp cùng hoa sen và các chi tiết thủ công, tạo nên tổng thể vừa mộc mạc vừa mang nét truyền thống.

Hoa sen trắng, loài hoa cô dâu yêu thích, được chọn làm chủ đạo trong toàn bộ không gian trang trí.

Trên bàn gia tiên và bàn tiệc, sen được kết hợp cùng măng tre và các loại hoa tươi, tạo cảm giác gần gũi với hình ảnh làng quê Bắc Bộ.

Ngoài gạch bông gió, êkíp sử dụng nhiều chất liệu truyền thống như bàn ghế tre, tráp hỏi khung tre, vải bố canvas che trần và các chi tiết mây đan uốn lượn xen giữa những cụm hoa.

Trong quá trình khảo sát địa điểm, nhà thiết kế nhận thấy một chiếc chum gốm đặt ở góc vườn của gia đình cô dâu. Từ chi tiết này, êkíp quyết định bổ sung thêm các chum sứ và sáu bụi chuối trang trí, giúp hoàn thiện tổng thể không gian mang phong vị Bắc Bộ.

Theo đơn vị tổ chức, phần phông vách bằng gạch bông gió là hạng mục khó nhất do vật liệu khá nặng và chưa từng được áp dụng trong trang trí lễ cưới trước đó. Không gian thi công tại nhà riêng cũng tương đối hẹp nên êk íp phải điều chỉnh nhiều chi tiết trong quá trình lắp đặt. Toàn bộ phần trang trí được hoàn thiện trong khoảng 12 tiếng.

Đại diện đơn vị tổ chức cho biết quá trình làm việc với cô dâu chú rể diễn ra thuận lợi vì họ có gu thẩm mỹ tương đồng, nhiều ý tưởng được duyệt ngay từ lần trình bày đầu tiên.

Việt Hoa và Trọng Trí đã đăng ký kết hôn từ năm 2021 nhưng phải hoãn đám cưới do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Sau đó, cả hai bận rộn với nhiều dự án phim nên đến nay mới có thời gian tổ chức các nghi lễ theo phong tục truyền thống.

Sau lễ ăn hỏi và rước dâu tại Yên Bái, cặp diễn viên dự kiến tổ chức tiệc cưới tại Hà Nội vào tháng 5 để mời bạn bè, đồng nghiệp đến chung vui. Việt Hoa và Trọng Trí cùng sinh năm 1996, quen nhau từ thời còn là sinh viên Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, có nhiều năm gắn bó trong công việc lẫn cuộc sống trước khi quyết định tiến tới hôn nhân.

