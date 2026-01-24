Park Shin Hye kể lý do “biến mất” ở tuổi 20

Nữ diễn viên Park Shin Hye vừa chia sẻ thẳng thắn về quãng thời gian cô từng tạm dừng diễn xuất khi đang ở giai đoạn được chú ý. Trên chương trình "You Quiz on the Block" của đài tvN phát sóng ngày 21/1, Park Shin Hye trò chuyện cùng MC Yoo Jae-suk về những năm đầu sự nghiệp và quyết định rút lui khỏi ánh đèn sân khấu vào thời điểm quan trọng.

Trong cuộc trò chuyện, Yoo Jae Suk nhắc lại việc Park Shin Hye từng đột ngột tạm ngừng mọi hoạt động vào khoảng tuổi 20, dù cô đang có sức hút lớn sau những tác phẩm ăn khách như "Nấc thang lên thiên đường". Nam MC đặt câu hỏi vì sao cô lại “biến mất” đúng lúc tên tuổi đang lên, khiến khán giả tò mò.

Park Shin Hye từng có quãng thời gian tạm dừng diễn xuất khi đang ở giai đoạn được chú ý

Giải thích về lựa chọn này, Park Shin Hye cho biết việc bước vào giảng đường đã khơi dậy trong cô mong muốn được trải nghiệm một đời sống bình thường như những người trẻ khác. Cô chia sẻ: “Khi bắt đầu học đại học, tôi thực sự muốn biết cuộc sống đại học như thế nào”, đồng thời nói thêm môi trường học tập đã tác động mạnh đến suy nghĩ của cô. “Học tại Khoa Sân khấu và Điện ảnh, tôi được bao quanh bởi những sinh viên đầy nhiệt huyết đang theo đuổi ước mơ của họ. Tôi muốn hiểu điều gì làm cho người khác trở nên đặc biệt mà không bị ảnh hưởng bởi sự nổi tiếng của chính mình, vì vậy tôi đã tạm nghỉ một năm để tập trung vào việc học”.

Trước lời giải thích khá “đúng bài” của Park Shin Hye, Yoo Jae-suk tỏ ra dí dỏm và tóm tắt bằng một câu hỏi vui: “Vậy tóm lại... cậu chỉ muốn vui chơi thôi à?” Park Shin Hye đáp lại bằng sự thừa nhận thẳng thắn: “Tôi đã thất bại trong việc nói giảm nói tránh. Khoa kịch của chúng tôi đặt tại Hyehwa, một nơi tràn ngập không khí lãng mạn. Chắc chắn là tôi đã dành nhiều đêm đi chơi để tận hưởng bản thân”.

Nữ diễn viên cũng kể thêm, vì lớn lên trong một gia đình bảo thủ, cô từng có nhiều điều “chưa kịp trải nghiệm” như các bạn đồng trang lứa. Park Shin Hye nói: “Tôi tò mò muốn biết cảm giác ngủ qua đêm ở nhà bạn bè sẽ như thế nào,” và xem khoảng thời gian đó như một năm cho phép bản thân được “thở” đúng nghĩa. “Năm đó, tôi làm mọi thứ mình muốn, đi hát karaoke, thức khuya, cuối cùng tôi cũng được sống như một sinh viên đại học bình thường”.

Những chia sẻ của Park Shin Hye khiến câu chuyện tạm dừng sự nghiệp ở tuổi 20 được nhìn theo hướng đời thường hơn: không phải một biến cố nghề nghiệp, mà là nhu cầu được cân bằng và được trải nghiệm cuộc sống đúng lứa tuổi. Việc cô chọn tạm nghỉ một năm để học tập và hòa vào nhịp sống sinh viên cũng cho thấy mong muốn tách khỏi áp lực của sự nổi tiếng, ít nhất trong một giai đoạn.

Park Shin Hye ra mắt năm 2003 trong video ca nhạc của Lee Seung Hwan và được biết đến qua nhiều phim truyền hình như "You're Beautiful", "The Heirs", "Pinocchio", "The Doctors". Trên màn ảnh rộng, cô tham gia các phim như "Miracle in Cell No. 7" và "The Call". Sau mối quan hệ công khai bốn năm, Park Shin Hye kết hôn với nam diễn viên Choi Tae Joon vào năm 2022.