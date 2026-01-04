Vai diễn bị ghét nhất

Bộ phim Gia đình trái dấu đang chiếu trên VTV3 thu hút sự chú ý của khán giả với những tình tiết hấp dẫn nửa hài nửa bi xoay quanh gia đình ông Phi (NSƯT Hoàng Hải đóng) và bà Ánh (NSƯT Kiều Anh thể hiện). Bên cạnh những rắc rối về kế mưu sinh, con gái, ông bà còn phải chịu đựng sự đòi hỏi vô lý đến từ cậu em trai Hoàng (Việt Bắc) ở quê.

Theo đó, ông Phi tưởng chừng mình có thể lo cho em trai và cha, nên đã hứa chu cấp cho em trai, chỉ cần Hoàng chăm sóc bố và thay mặt ông Phi xử lý công việc ở quê nhà. Thế nhưng, ngoại trừ các khoản chi tiêu hàng tháng, Hoàng còn liên tục bị lừa vay nặng lãi bắt anh trai phải gánh những khoản nợ lớn.

Hoàng thường gọi điện để giục anh trai gửi tiền về nhà.

Khi ông Phi mất việc, Hoàng và cha lên thăm anh, biết rõ gia đình anh khó khăn, nhưng hắn vẫn không tìm cách đỡ đần, mà đến tiền nạp điện thoại cũng phải xin ông Phi. Nhận được lợi ích từ anh chị, nhưng thái độ của Hoàng với chị dâu bị đánh giá là hỗn láo, thiếu tôn trọng. Sống trong nhà anh trai, nhưng Hoàng vô duyên và liên tiếp gây ra những tình huống khó xử.

Khi trở về quê, Hoàng vẫn nghi ngờ anh trai giả nghèo không chu cấp tiền cho mình nên quyết định bất ngờ lên thành phố "kiểm tra" đột xuất. Lần này, Hoàng thấy anh trai bán ô tô, chị gái đau chân, cháu trai ra kho hàng ở vì nhà chật, cháu gái phải đi làm thêm.

Biết anh trai mất việc, phải bán nhà, kinh tế khó khăn nhưng Hoàng không cảm thông còn nghi ngờ anh giả nghèo.

Nhân vật Hoàng từ khi xuất hiện đến tập 14 vẫn khiến khán giả khó chịu, thậm chí nhiều người còn thấy vai diễn vô lý. Người xem cho rằng vai Hoàng ích kỷ đến cùng cực, là người thiếu cảm thông và ăn bám. Nếu ngoài đời, khó có người chị dâu nào có thể chấp nhận em chồng như vậy, ông Phi cũng dung túng em trai quá mức.

Tuy nhiên, cũng có người cho rằng đây là bộ phim được làm theo lối hài hước, các nhân vật được mô tả hơi quá so với thực tế để tạo sự kịch tính. Diễn viên Việt Bắc cũng có tác dụng mang lại sự vui vẻ và mới lạ cho câu chuyện.

"Em chồng thiếu tôn trọng chị dâu quá, xỉa xói chị còn hơn mẹ chồng nữa, hỗn láo", "Gia đình phải nuôi hai ông bố hả", "Quả ông chú ối giời ơi!"... một số khán giả khó chịu với nhân vật em chồng. Nhưng cũng có người ủng hộ vai diễn: "Việt Bắc đóng vai nào cũng ấn tượng. Những động tác vuốt quết trầu, miệng thì dẻo quẹo lại còn ngoa nữa. Nhân vật báo nhưng diễn viên diễn xuất hay".

Khán giả thấy nhân vật vô lý, ích kỷ đến đáng ghét.

Gia đình trái dấu có sự tham gia diễn xuất của NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Kiều Anh, NSND Quốc Trị, cùng nhiều diễn viên như Thừa Tuấn Anh, Quỳnh Trang, Thái Vũ, Thùy Dương, Việt Bắc... Những tập đầu, khán giả bức xúc khi hình tượng nhân vật bà Ánh quá nhõng nhẽo, hành xử cảm tính, vượt ranh giới sự hài hước và trở nên lố lăng.

Hay như ông Phi, là trụ cột gia đình, mang trong mình những món nợ lớn phải trả hàng tháng, trách nhiệm với cha và em trai ở quê, nhưng ông đưa ra quyết định nghỉ việc một cách bốc đồng và thiếu suy nghĩ. Nhiều tình tiết phim bị đẩy lên cao một cách vô lý khiến khán giả chán và muốn phim nhanh kết thúc.

"Bộ phim này chỉ nên xem với tâm thế giải trí, vui vẻ giải khuây. Nếu xem theo kiểu để suy ngẫm, để rút ra bài học triết lý, thông điệp sâu xa thì đây không phải là bộ phim phù hợp", khán giả xem phim bình luận trên các trang mạng của VTV.