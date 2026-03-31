Bộ phim phơi bày góc khuất ngành giải trí gây chấn động Hàn Quốc

Phơi bày tham vọng quyền lực và góc tối showbiz

Bộ phim truyền hình Climax đang là xu hướng khi dẫn đầu lượt xem trên nền tảng số. Trên Disney+ tại Hàn Quốc, phim đứng hạng nhất trong 8 ngày liên tiếp. Tỷ suất người xem trên truyền hình cũng đang có xu hướng tăng.

Nhân vật chính là Bang Tae Seop (Ju Ji Hoon thủ vai) mang nỗi ám ảnh về cái chết của cha - công nhân tự sát sau khi bị công tố viên tham nhũng kết án oan. Từ đó, anh chọn trở thành công tố viên, xem quyền lực như cách để vươn tới đỉnh cao và tự định đoạt số phận.

Joo Ji Hoon (trái) và Ha Ji Won trong Climax.

Bên cạnh anh là người vợ Chu Sang Ah (do Ha Ji Won đóng), từng là ngôi sao hàng đầu nhưng nay đã hết thời, cùng Lee Yang Mi (Cha Joo Young thủ vai), "đầu mối quyền lực" của tập đoàn WR. Nhân vật này đóng vai trò kết nối giới giải trí với chính trị bằng cách khai thác điểm yếu của người nổi tiếng để phục vụ tầng lớp tinh hoa. Bộ phim theo chân tham vọng vươn lên thượng lưu và những màn đấu đá không khoan nhượng của họ.

Xuất thân nghèo khó, Tae Seop tin rằng trở thành công tố viên sẽ giúp anh vượt qua mọi rào cản. Nhưng anh sớm vấp phải những "bức tường" vô hình từ các phe nhóm. Việc kết hôn với minh tinh Sang Ah giúp anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng, từ đó tận dụng danh tiếng để thăng tiến. Trái lại, Sang Ah cũng cần sự bảo vệ và vị thế từ chồng để duy trì sự nghiệp sau khi vướng bê bối.

Ở hai tập đầu, Yang Mi đưa ra tối hậu thư buộc Sang Ah phải ép bạn diễn nam quan hệ với thị trưởng, nếu không sự nghiệp của cô sẽ chấm dứt. Khi người bạn diễn tuyệt vọng chấp nhận đến nhà nghỉ của vị thị trưởng để đổi lấy vai diễn, Sang Ah can thiệp, đối diện với quá khứ từng là nạn nhân và rơi vào khủng hoảng tinh thần. Trong khi đó, Tae Seop tận dụng vụ việc này để phục vụ tham vọng chính trị.

Hai tập tiếp theo hé lộ cái chết của quản lý Sang Ah và mở ra những mảnh ghép quá khứ, lý giải mối quan hệ phức tạp giữa cô và Tae Seop. Tình cảm của cả hai đan xen với nghi kỵ trong cuộc hôn nhân vốn mang tính trao đổi.

Trước đó, Sang Ah từng có mối quan hệ với nữ diễn viên trẻ Han Ji Soo (do Han Dong Hee thủ vai). Bị lãnh đạo công ty ép tham gia các cảnh nhạy cảm và đánh đổi thân thể để đổi lấy vai diễn, Ji Soo rơi vào bế tắc và tìm đến cái chết. Bi kịch này trở thành nguyên nhân khiến Sang Ah lên kế hoạch sát hại quản lý Oh Kwang Jae để trả thù.

Trong một cuộc đối thoại, cô tuyên bố không lùi bước, coi mình đang đứng trên “nấm mồ” của những nữ diễn viên vô danh. Tae Seop đề nghị đứng về phía cô, hứa chôn vùi mọi hồ sơ bất lợi và thẳng thắn thừa nhận tham vọng quyền lực. Khi Sang Ah gọi đó là tống tiền, anh bình thản đáp: "Đó là một lời đề nghị", đánh dấu bước ngoặt trong hành trình của nhân vật.

Gợi nhắc loạt bê bối chấn động showbiz Hàn

Tác phẩm gợi nhắc các bi kịch có thật trong ngành giải trí. Năm 2009, nữ diễn viên Jang Ja Yeon, nổi tiếng qua Vườn sao băng , được phát hiện qua đời tại nhà riêng.

Lá thư cô để lại tố cáo việc bị công ty ép tiếp khách, quan hệ để đổi cơ hội, kèm danh sách các nhân vật quyền lực, làm lộ mối quan hệ giữa giải trí và chính trị. Tuy nhiên, phần lớn những người liên quan thoát trách nhiệm do thiếu bằng chứng và hết thời hiệu.

Jang Ja Yeon được nhớ đến như một trong những nghệ sĩ đáng thương nhất của showbiz Hàn Quốc. Cô chết tức tưởi vì bị lạm dụng tình dục, ép tiếp khách.

Câu chuyện Han Ji Soo trong tập 3 cũng gợi liên tưởng đến cố diễn viên Lee Eun Joo năm 2005. Thời điểm đó, Lee Eun Joo chịu tổn thương tâm lý nặng nề sau các cảnh quay nhạy cảm trong phim Scarlet Letter .

Chi tiết trong Climax khiến khán giả liên tưởng đến bi kịch của diễn viên Lee Eun Joo.

Diễn xuất là điểm nhấn của phim. Joo Ji Hoon khắc họa Tae Seop với vẻ ngoài điềm tĩnh, lịch thiệp nhưng ánh mắt luôn ẩn chứa tham vọng mãnh liệt. Khán giả vừa đồng cảm với tình yêu, vừa bị cuốn theo tham vọng của anh khi nhân vật không ngần ngại đối đầu các đường dây quyền lực.

Ha Ji Won thể hiện trọn vẹn hình ảnh một ngôi sao sa sút, giằng xé giữa khát vọng sân khấu và nỗi sợ sụp đổ. Cuộc hôn nhân giữa hai nhân vật chính dần rạn nứt bởi nghi ngờ và lợi ích cá nhân, khiến mối quan hệ trở nên mong manh, khó đoán.

Nhân vật Yang Mi, vợ hai của người thừa kế tập đoàn, với vẻ ngoài thô ráp, tạo nên một nghịch lý thú vị trong mạch truyện.

Được sản xuất bởi Hive Media - đơn vị đứng sau các tác phẩm như The Informer, 12.12: The Day và Made in Korea, bộ phim Climax gồm 10 tập, chuyển từ phần dẫn dắt sang cao trào với nhịp độ dồn dập. Ngay từ tập đầu, câu hỏi của Tae Seop: “Đỉnh cao của chúng ta sẽ trông như thế nào?” đã cuốn hút người xem. Hành trình của dàn nhân vật chính bị chi phối bởi tham vọng khiến khán giả khó rời mắt.