Nửa đêm, Đông Anh kẹt cứng

Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc chính thức khép lại vào đêm 15/9 bằng concert Tôi yêu Tổ quốc tôi và màn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc. Đây là hai hoạt động trong khuôn khổ Lễ bế mạc triển lãm được tổ chức tại sân Bắc, Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).

Lễ bế mạc triển lãm thành tựu đất nước 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc kết thúc vào khoảng 23h ngày 15/9. Hàng vạn khán giả đổ ra ngoài khu vực Trung tâm Triển lãm Quốc gia để trở về nhà sau khi thưởng thức bữa tiệc âm nhạc và màn pháo hoa mãn nhãn.

Bên ngoài Trung tâm Triển lãm Quốc gia, dọc đường Trường Sa cảnh tượng ùn tắc giao thông diễn ra khá nghiêm trọng. Hàng vạn người cùng lúc đổ ra từ cổng chính khiến các tuyến đường xung quanh nhanh chóng đông nghịt phương tiện, các phương tiện di chuyển khó khăn.

Từng dòng xe máy, ô tô nối đuôi nhau, nhích từng chút một. Phần lớn phương tiện giao thông ở khu vực này là ô tô con và xe tải cỡ lớn.

Không khí náo nhiệt của buổi lễ dường như vẫn để lại dư âm, nhưng niềm hứng khởi dần nhường chỗ cho sự sốt ruột, chờ đợi đến mệt nhoài trong dòng người tắc nghẽn.

Không chỉ đường Trường Sa, khu vực đê Ngọc Thụy - nơi tập trung đông người xem pháo hoa - cũng rơi vào tình trạng ùn ứ. Người dân phải nhích từng chút một để thoát khỏi khu vực này.

Mãi đến gần nửa đêm, dòng người mới bắt đầu thưa dần, trả lại sự yên tĩnh cho khu vực quanh Trung tâm Triển lãm.

Nhìn từ trên cao, dòng người nối đuôi nhau di chuyển, khoảng cách giữa các phương tiện rất hạn chế.

Trước giờ ban tổ chức bắn pháo hoa, nhiều người đã ngang nhiên leo vỉa hè, đi ngược chiều trên cầu Đông Trù để xem pháo hoa.