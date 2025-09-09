Chuyện chưa kể nơi hậu trường nghệ sĩ ở A80

Bên cạnh Lễ diễu binh, diễu hành, màn biểu diễn nghệ thuật đặc biệt của hàng trăm nghệ sĩ tại Quảng trường Ba Đình lịch sử là điểm nhấn ấn tượng. Không nhiều người biết, phía sau những tiết mục hào hùng, xúc động ấy, các nghệ sĩ đã trải qua nhiều ngày đêm tập luyện, sẵn sàng cùng cả nước hòa chung ngày hội non sông.

Sân khấu đặc biệt nhất trong cuộc đời nghệ thuật

Đã vài ngày trôi qua, diễn viên Hiếu Nguyễn vẫn đắm chìm trong không khí của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Diễn viên thừa nhận: “Đến giờ tôi vẫn không tin ngày kỷ niệm đã kết thúc”.

Màn trình diễn “Khí phách Việt Nam” của 80 nghệ sĩ tên tuổi và khoảng 2.000 diễn viên quần chúng tạo nên một khúc tráng ca.

Với anh, được tham gia diễu hành trong khối Văn hóa - Thể thao và được hát sân khấu đại lễ là một trải nghiệm đặc biệt đầy tự hào. “Đó không đơn thuần là tiết mục nghệ thuật, mà giống như được sống trong lịch sử. Được đứng tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước Lăng Bác, cùng hàng triệu đồng bào, trong tiếng trống, nhạc dồn dập, hào hùng nhưng tôi không cảm thấy áp lực hay lo lắng. Tôi hãnh diện và xúc động hơn.

Ngay từ đầu chương trình, khi bé Hà Thủy Tiên ngân vang ca khúc "Tiến quân ca", tiếp đó là giọng hát của chị Mỹ Tâm trong ca khúc "Giai điệu tự hào", tôi đã nổi da gà. Giọng hát của bé ngọt ngào, còn chị Mỹ Tâm quá đẹp. Không khí lúc đó chỉ có là “đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới”, Hiếu Nguyễn kể.

Ca sĩ Mỹ Tâm ở hậu trường lễ kỷ niệm A80.

Cùng chung cảm xúc, ca sĩ Nguyễn Thu Hằng cũng trào dâng cảm xúc khi nghe ca sĩ Mỹ Tâm hát lên câu hát: “Bài hát ấy vang trong tim con. Bài hát ấy khiến con mạnh mẽ phi thường. Bài hát ấy khiến con rưng rưng, khi đứng dưới cờ đỏ sao vàng…”. “Tim tôi bỗng đập rất nhanh, bồi hồi khó tả, nước mắt rưng rưng. Khoảnh khắc ấy cho tôi cảm nhận sâu sắc hơn niềm tự hào và biết ơn vì ngày hôm nay được sống trong hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc tuyệt đẹp như thế này”, Thu Hằng bộc bạch.

Còn với Mỹ Tâm, khi nhớ lại khoảnh khắc cất vang tiếng hát mở màn trong chương trình, nữ ca sĩ nói khoảnh khắc đó, chắc chắn sẽ là vĩnh cửu. Nhưng cô sẽ không cất kỹ vào sâu trong ký ức để lâu lâu mới nhớ mà luôn mang theo bên mình, ngắm mỗi ngày để thực hành lòng biết ơn.

"Biết ơn Bác Hồ kính yêu, biết ơn cha ông ta, biết ơn những người Mẹ Việt Nam anh hùng và các chiến sĩ đã gìn giữ đất nước cho chúng con được sống trong hòa bình, độc lập và tự do. Xin cảm ơn Hà Nội, cảm ơn các bác, các cô chú anh chị đã cho tôi được vinh dự lớn lao vào một ngày kỷ niệm rực rỡ của đất nước 2/9/2025. Giá trị của tự do và độc lập có được như hôm nay, chúng con nguyện lòng xin ghi nhớ mãi. Tôi tự cảm thấy mình cần phải sống xứng đáng, sống có trách nhiệm và cống hiến nhiều hơn nữa cho quê hương đất nước Việt Nam thân yêu của mình", Mỹ Tâm chia sẻ.

Ca sĩ Phạm Thu Hà cũng không giấu cảm xúc vinh dự, tự hào khi được là một trong 80 nghệ sĩ biểu diễn trong sự kiện 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

“Sự kiện trọng đại này giống như một chất xúc tác mạnh mẽ, làm cho tình yêu vốn đã luôn ở đó được trỗi dậy, được bùng cháy và lan tỏa. Điều đó cho thấy, đây không phải là một "hiện tượng" nhất thời mà là sự biểu hiện rực rỡ của một tình yêu sâu sắc, bền bỉ đã được nuôi dưỡng qua nhiều thế hệ. Được chứng kiến, được là một phần của sự trỗi dậy đẹp đẽ ấy, với tôi là một niềm hạnh phúc và lạc quan vô cùng lớn.

Tôi như được tiếp thêm sức mạnh, bồi đắp thêm tình yêu và niềm kiêu hãnh về đất nước mình. Tôi cảm nhận rõ ràng mình đang được tham gia vào một cuộc đối thoại thầm lặng giữa quá khứ và hiện tại, được chứng kiến những giá trị thiêng liêng vẫn đang sống một cuộc đời mãnh liệt trong trái tim của mỗi người dân.

Được là một phần của dòng chảy cảm xúc chung ấy, được dùng tiếng hát của mình để phụng sự cho một tình yêu lớn lao trong một dấu mốc lịch sử trọng đại, với tôi, đó là vinh dự, là gia tài vô giá trong cuộc đời làm nghệ thuật”, nữ ca sĩ tâm sự.

Diễn viên Hiếu Nguyễn và cầu thủ Duy Mạnh trước giờ diễn ra đại lễ.

Là con trai của bộ đội cụ Hồ, với diễn viên Hiếu Nguyễn trải nghiệm vừa qua giúp anh trưởng thành hơn rất nhiều về trải nghiệm sống và lòng biết ơn. “Bố của tôi cũng từng là người lính. Bố nhập ngũ năm 1979, được điều động ra đảo Vĩnh Thực và đóng quân tại đó 5 năm. Bố rất kiệm lời và khó tính, hiếm khi khen ngợi con cháu. Nhưng khi xem xong bộ phim “Mưa đỏ”, thấy tôi trong hình tượng Trung đội trưởng Trần Thành, sau đó lại thấy con trai được tham gia đoàn diễu binh, diễu hành A80, bố chỉ nhắn cho tôi một câu: “Làm tốt lắm con trai”. Đây là lời khen đầu tiên của bố sau hơn 10 năm tôi làm nghệ thuật. Chỉ một tin nhắn ngắn ngủi, theo đúng phong cách của bố, nhưng với tôi đó là những lời động viên quý giá trong chặng đường làm nghề”, diễn viên trải lòng.

Áp lực trước sự kiện tầm vóc quốc gia

Gần một tháng trước khi buổi lễ diễn ra, hàng trăm nghệ sĩ đã bước vào guồng tập luyện. Thời gian này, họ đều sẵn sàng sắp xếp lịch trình cá nhân. Tất cả các lịch tập luyện, sơ duyệt, tổng duyệt cho đại lễ đều được nghệ sĩ đặt lên trên hết và cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất, để có buổi biểu diễn thành công, rực rỡ. Để chuẩn bị cho những tiết mục trong ngày trọng đại, các nghệ sĩ đã tập trung từ 1h sáng để di chuyển đến điểm tập kết, sẵn sàng cho buổi biểu diễn.

Hoa hậu Bảo Ngọc trước giờ tham gia diễu hành và hát tại đại lễ A80.

Thủ đô Hà Nội ban ngày rực nắng, ban đêm lại có khi bất chợt mưa, cùng với đó là nhiều đêm dài thức trắng để chuẩn bị tập luyện… Nhưng đây chưa bao giờ là thử thách khiến nghệ sĩ áp lực, mệt mỏi. “Đây là sự kiện quốc gia, chúng tôi không có khái niệm ngừng tập chỉ vì thời tiết. Với chúng tôi, mưa gió không ảnh hưởng quá nhiều. Chúng tôi chỉ lo lắng trong sự kiện cả nước mong chờ, hình ảnh của mình chưa chỉn chu, trang trọng sẽ làm mọi người buồn. Chính vì vậy, khi tham gia diễu hành, dù tay mỏi nhừ nhưng chúng tôi vẫn nhắc nhau không được bỏ tay xuống, mỗi người cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình.

Những buổi sơ duyệt, tổng duyệt chúng tôi vẫn bị quên bài, nhưng kỳ lạ khi buổi lễ chính thức diễn ra, không cần ai nhắc ai mọi thứ đều nhịp nhàng, chuẩn chỉ”, diễn viên Hiếu Nguyễn nhớ lại.

Các nghệ sĩ biểu diễn tại Quảng trường Ba Đình vào sáng 2/9.

Trước khi đại lễ A80 diễn ra, lịch trình của ca sĩ Phạm Thu Hà dày đặc tại các chương trình quan trọng như như: “Concert quốc gia đặc biệt - 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” (1/9), chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bản giao hưởng mùa Thu” (31/8), khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” (28/8)… Chính vì vậy, thử thách lớn nhất với cô là làm sao có thể hoàn thành tốt mọi chương trình biểu diễn các ngày trước đó nhưng vẫn đảm bảo sức khoẻ, chuẩn chỉ thuộc bài, mà vẫn làm tròn nhiệm vụ trong đại lễ A80 vào sáng 2/9.

Với một sự kiện tầm cỡ quốc gia, áp lực không chỉ với các nghệ sĩ đứng trước hàng triệu khán giả, những người cống hiến thầm lặng phía sau cánh gà cũng đối mặt nhiều phút giây căng não. Từng có nhiều kinh nghiệm trong vai trò giám đốc âm nhạc trong các sự kiện lớn của đất nước, nhưng Lưu Quang Minh gặp không ít khó khăn khi chịu trách nhiệm phần âm nhạc trong hai sự kiện lớn liền nhau là Concert quốc gia đặc biệt - 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (1/9) và Lễ kỷ niệm vào sáng 2/9. Khối lượng công việc còn được nhân lên khi anh phải làm việc với hơn 100 nghệ sĩ, diễn viên tham tra trình diễn âm nhạc cùng một lúc.

Cũng từng phụ trách biên đạo ở nhiều chương trình lớn tầm cỡ quốc gia, biên đạo Uyên Chi cũng đặt ra cho mình áp lực không nhỏ. “Tôi hồi hộp vì chương trình được tổ chức ở Quảng trường Ba Đình, với số lượng diễn viên lớn. Tôi áp lực vì sự kỳ vọng của khán giả dành cho chương trình. Ở màn đồng diễn sáng 2/9, không có công nghệ nào hỗ trợ. Các tiết mục đều rực rỡ, đủ tầm vóc, để mọi người nhìn thấy được hình ảnh một quốc gia đang phát triển, vươn lên, hạnh phúc", biên đạo Uyên Chi bày tỏ.

Là một thanh niên trẻ có nhiều hoạt động sôi nổi trong cộng đồng, hoa hậu Bảo Ngọc chia sẻ niềm xúc động khi được góp phần đại diện cho Khối Văn hóa - Thể thao, lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp gìn giữ bản sắc dân tộc, đồng thời lan tỏa tinh thần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Đối với Bảo Ngọc, được cất tiếng hát trong màn đồng diễn "Khí phách Việt Nam" tại đại lễ A80 là niềm xúc động khó quên: “Tôi cảm thấy như đang được hát bằng cả trái tim mình để gửi lời tri ân đến các thế hệ cha ông đã hy sinh, để hôm nay chúng ta được sống trong hòa bình và tự do”. Hoa hậu nhìn nhận đây không chỉ là một vinh dự cá nhân mà còn là trách nhiệm chung tay cùng cộng đồng gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.