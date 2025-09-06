Dàn diễn viên 'Mắt biếc' sau 6 năm

Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Việt Nam từ 28/8-15/9. Dịp này, Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức chiếu miễn phí và giao lưu với đoàn làm phim của nhiều tựa phim được yêu thích.

Theo đó, các sự kiện chiếu phim, giao lưu được tổ chức tại rạp phim quy mô nhỏ được thiết kế tại khu trưng bày 12 ngành công nghiệp văn hóa thuộc Nhà A, Trung tâm Triển lãm Quốc gia Việt Nam.

Chiều 3/9, đoàn làm phim Mắt biếc đã có buổi giao lưu với người hâm mộ. Tham gia buổi giao lưu có Trúc Anh (Hà Lan), Trần Nghĩa (Ngạn), Trần Phong (Dũng), Thảo Tâm (Hồng) và ca - nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh. Sau 6 năm ra mắt, dàn diễn viên chính của phim mới có dịp tái ngộ.

Chia sẻ tại buổi giao lưu, diễn viên Trúc Anh cho biết Mắt biếc là một phần thanh xuân tươi đẹp của cô. Được tham dự sự kiện này, lắng nghe những chia sẻ của khán giả sau 6 năm phim công chiếu, Trúc Anh không giấu nổi sự xúc động.

Dàn diễn viên Mắt biếc tái ngộ sau 6 năm.

"Hôm nay, khi nghe khán giả chia sẻ, tôi thật sự xúc động trước tình cảm mọi người dành cho bản thân, dàn diễn viên và bộ phim Mắt biếc. Nhìn những tràng vỗ tay, những giọt nước mắt của khán giả, tôi càng nghẹn ngào. Dù đã xem phim nhiều lần, tôi vẫn rưng rưng nước mắt,” Trúc Anh nói.

Tại sự kiện, Trúc Anh cũng kể lại giây phút bước vào phòng casting và nhìn thấy diễn viên Trần Nghĩa. "Lúc đó, mọi thứ như duyên số, chính tôi cũng không thể lý giải được. Trong đầu tôi lúc đó có suy nghĩ rằng mình phải đóng cặp với anh. Mình và anh chắc chắn sẽ diễn rất có cảm xúc. Cả hai diễn cặp sẽ rất hợp", Trúc Anh nhớ lại.

Sau đó, cô không ngần ngại bước tới và chủ động chào hỏi nam diễn viên. Cuối cùng cả hai cùng vượt qua vòng casting. Trúc Anh nhận vai Hà Lan, còn Trần Nghĩa hóa thân thành Ngạn.

Trúc Anh chia sẻ kỷ niệm khi đóng phim Mắt biếc.

Trúc Anh nói rằng bản thân có lợi thế khi cô và Hà Lan có nhiều điểm chung về tính cách, ngoại hình. Tuy nhiên, cô cũng gặp khó khăn khi Hà Lan có những trải nghiệm mà Trúc Anh chưa từng trải nghiệm.

"Tôi cũng tìm hiểu, lắng nghe các câu chuyện tình cảm của mọi người để tìm ra điểm tương đồng với nhân vật, rồi kết hợp với sự hiểu biết về nhân vật để hóa thân. Khi vào vai Hà Lan, tôi chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất nên có thể nét diễn vẫn còn ngô nghê, nhưng bản thân cảm thấy may mắn vì sự ngô nghê đó lại phù hợp với bộ phim", Trúc Anh chia sẻ.

Diễn viên Trần Nghĩa cho biết anh từng bị loại ngay từ vòng hồ sơ khi casting cho Mắt biếc. "Hồ sơ tôi gửi lần đầu cho đoàn làm phim đã bị loại, bởi ảnh tôi gửi chưa phù hợp với tiêu chí về nhân vật. Sau đó, tôi lại gửi hồ sơ cho một bên khác vì phim có 3 nhóm phụ trách casting", Trần Nghĩa tiết lộ.

Nguyễn Lâm Thảo Tâm chia sẻ về vai Hồng trong Mắt biếc.

Diễn viên Nguyễn Lâm Thảo Tâm và Trần Phong ngạc nhiên khi được nhận vào vai Hồng và Dũng. Với vai Hồng, Thảo Tâm cho biết nhân vật của cô không có trong nguyên tác, được biên kịch, đạo diễn thêm vào bản điện ảnh. Cô cho rằng nhân vật Hồng là "bản nữ" của Ngạn, giúp Ngạn nhận ra vấn đề của bản thân.

Dàn diễn viên Mắt biếc chụp ảnh với khán giả.

Với diễn viên Trần Phong, anh cũng không biết Dũng là ai. "Sau khi đọc lại tiểu thuyết, đọc lại tóm tắt nhân vật, mới biết Dũng là anh chàng đào hoa, ăn chơi và cần bản thân phải lột xác để vào vai. Trước đây, tôi hay đóng vai thư sinh, hiền lành. Rất vui khi bản thân được vào vai khác ngoài đời", nam diễn viên kể.

Buổi giao lưu còn có sự xuất hiện của Hoa hậu Hà Trúc Linh. Trúc Linh cho biết cô hâm mộ Mắt biếc từ lâu. "Đến giờ tôi vẫn nhớ rõ từng câu thoại trong Mắt biếc. Tôi đã thích Mắt biếc từ khi đó mới chỉ là tiểu thuyết. Cảm xúc khi vừa được đọc tiểu thuyết, vừa được xem phim rất tuyệt vời. Bộ phim lột tả gần như trọn vẹn tinh thần của nguyên tác. Khi xem lại phim và lắng nghe chia sẻ của dàn diễn viên, tôi lại càng bồi hồi", Hoa hậu Trúc Linh nói.