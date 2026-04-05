Nữ pháp sư nóng bỏng nhất

Ngày 4/4, Koreaboo đưa tin Noh Seul Bi xuất hiện với tư cách khách mời chính trên chương trình trò chuyện No Back Tak Jae Hoon trên kênh YouTube của nam ca sĩ Tak Jae Hoon. Tại đây, cô được hỏi về việc thường xuyên chia sẻ ảnh mặc bikini “bốc lửa” trên tài khoản Instagram cá nhân.

Dẫn chương trình hỏi Noh Seul Bi về những bức ảnh bikini trên mạng xã hội.

Người dẫn chương trình cho biết có ý kiến trái chiều về những hình ảnh gợi cảm của Noh. Trong đó, một số người cảm thấy nữ pháp sư trẻ tuổi đang cố gắng thu hút sự chú ý của nam giới.

Noh lập tức bác bỏ cáo buộc đó. Cô đáp trả: “Nếu muốn kiếm tiền theo cách đó, tôi đã chọn OnlyFans (nền tảng mạng xã hội tính phí của Anh, nổi tiếng với những nội dung 18+) rồi”.

Theo ngôi sao truyền hình, đó là quyền tự do và cách thể hiện bản thân của cô. Noh từ chối che giấu bản thân chỉ vì người khác không thích.

Khi được hỏi thường xuyên gây bàn tán về ngoại hình, Noh Seul Bi thừa nhận thích được khen xinh đẹp. Tuy nhiên, cô nhấn mạnh vẻ bên ngoài không liên quan đến khả năng của cô với tư cách pháp sư, vì nó xuất phát từ bên trong và cô làm chủ được sức mạnh đó.

Noh Seul Bi cho biết đăng ảnh gợi cảm là quyền tự do cá nhân của cô.

Thái độ thẳng thắn của Noh nhận được nhiều sự đồng tình từ cư dân mạng: “Mọi người có cần phải xin phép để khoe da thịt không? Nếu không thích thì việc đơn giản là đừng xem trang cá nhân của cô ấy. Cô ấy sống như thế nào không liên quan đến người khác. Tại sao nhiều người tọc mạch vậy?”, “Cô ấy thật xinh đẹp”, “Cô ấy thấy tự tin về cơ thể mình và khoe ra. Điều đó không có gì xấu cả”…

Tuy vậy, không phải ai cũng có cái nhìn thiện cảm với Noh: “Có vẻ cô ta không được học ở trường tiểu học rằng tự do đi kèm với trách nhiệm”, “Một người thích gây sự chú ý”, “Cô ta thật thô lỗ”, “Nếu cô cứ tiếp tục cư xử như vậy và gặp phải kẻ xấu, cuộc đời cô sẽ chấm dứt”…

Noh Seul Bi sinh năm 1998, nổi tiếng qua chương trình Battle of Fates (Đại chiến vận mệnh), phát sóng từ ngày 11/2 trên nền tảng Disney+. Đây là chương trình truyền hình thực tế Hàn Quốc, nơi 49 người chơi làm việc trong lĩnh vực tâm linh (pháp sư, người xem tarot, thầy tướng số, nhà chiêm tinh học…) cạnh tranh danh hiệu người đọc vận mệnh giỏi nhất.

Noh Seul Bi ghi dấu ấn với hình ảnh pháp sư hiện đại và mạnh mẽ.

Ngay từ lúc mới xuất hiện, Noh Seul Bi gây ấn tượng mạnh. Cô được đánh giá có ngoại hình xinh đẹp và gợi cảm hơn hình ảnh thường thấy về người làm nghề pháp sư.

Phong cách bói toán của Noh Seul Bi cũng khác so với các đồng nghiệp. Cô không cần đến các vật phẩm tâm linh hỗ trợ như chuông hay quạt, chỉ ngồi khoanh tay trước ngực đã dễ dàng trở thành người đầu tiên lọt vào vòng 2.

Noh Seul Bi gây khó chịu cho một số người chơi và cả khán giả xem chương trình vì tính cách như “ăn phải đạn”. Cách hành xử và nói chuyện của cô bị chê là ngạo mạn, thô lỗ.

Tuy vậy, nữ pháp sư Gen Z phần nào kéo được thiện cảm trong vòng 2, khi người chơi được yêu cầu xem bói cho nhau. Đối thủ của Noh, pháp sư Jiseon, cho biết Noh Seul Bi chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ và gai góc để che giấu sự cô đơn bên trong mình.

Sau màn đối đầu, trước những lời hỏi thăm của ban giám khảo, Noh Seul Bi bật khóc, rồi chia sẻ những góc khuất trong cuộc đời mình. Cô lớn lên trong gia đình có cha nghiện rượu và kiểm soát con gái quá mức, thậm chí dùng cả bạo lực. Noh bị giằng xé giữa cảm xúc yêu - ghét bậc sinh thành. Ngày cô tham gia vòng 2 cũng là ngày giỗ của cha cô.

Noh Seul Bi thừa nhận cần phải che giấu đi sự yếu đuối của mình để bảo vệ con gái. Cô cho biết làm mẹ đơn thân không dễ dàng, vừa phải chăm lo cho con, vừa phải làm nhiều việc để con gái có cuộc sống đủ đầy.

Trước Battle of Fates, Noh Seul Bi từng tham gia chương trình Teenage Parents. Tại đây, cô chia sẻ câu chuyện về việc mang thai ngoài ý muốn ở tuổi 19.

Noh Seul Bi thường chia sẻ ảnh gợi cảm lên trang cá nhân.

Cô được khen là một trong những pháp sư nóng bỏng nhất Hàn Quốc.