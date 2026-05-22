Danh ca Ngọc Sơn tuyên bố trao cả gia tài cho ai đó test ra anh có nồng độ cồn hay chất kích thích

Động thái mới nhất của danh ca Ngọc Sơn giữa lúc bị "réo" tên khắp mạng xã hội

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại hình ảnh danh ca Ngọc Sơn có những biểu cảm khác lạ. Từ đoạn clip này, dấy lên nhiều bàn tán về tình trạng sức khỏe của nam danh ca.

Có người cho rằng, “ông hoàng nhạc sến” đang gặp vấn đề về sức khỏe nên vẻ ngoài trông rất mệt mỏi. Một số người lại cho, do tuổi càng lớn nên ngoại hình và thần sắc của Ngọc Sơn có sự thay đổi hơn so với trước đây. Bên cạnh đó, cũng có một số ý kiến mang tính suy diễn về tình trạng sức khỏe của nam ca sĩ.

Ở tuổi ngoài 60, danh ca Ngọc Sơn vẫn đi biểu diễn và đầy năng lượng khi lên sân khấu. Ảnh: FBNV

Giữa lúc, mạng xã hội bàn tán thất thiệt, Ngọc Sơn vẫn tiếp tục cập nhật lịch trình biểu diễn trên trang cá nhân. Theo đó, nam ca sĩ thông báo sẽ tham gia chương trình Lễ hội vía Bà Chúa Xứ Núi Sam diễn ra lúc 19h30 ngày 8/6/2026 tại Khu Du lịch Quốc gia Núi Sam, Châu Đốc.

Trước đó, anh cũng đăng tải lịch hẹn gặp khán giả vào lúc 20h ngày 23/5/2026 tại Quảng trường 14/10 phường Thái Bình, Hưng Yên.

Việc nam danh ca liên tục thông báo các chương trình biểu diễn khiến nhiều người cho rằng, anh vẫn đang duy trì công việc nghệ thuật như bình thường và hoàn toàn không gặp sự cố sức khỏe nào cả.

Trao đổi qua điện thoại với Dân Việt, danh ca Ngọc Sơn nói rằng, nếu ai nghi ngờ anh có dính dáng đến chất kích thích hay nồng độ cồn, anh sẵn sàng cùng họ thực hiện test nước tiểu, tóc hay máu. Nếu ai phát hiện anh có nồng độ cồn trong người, anh sẽ tặng người đó 10 tỷ đồng. Hoặc test mà ra kết quả anh sử dụng chất kích thích, anh sẵn sàng cho người đó cả gia tài mà anh đang sở hữu.

Danh ca Ngọc Sơn khẳng định, nếu ai test anh mà ra nồng độ cồn hoặc chất kích thích, anh sẽ cho người đó cả gia tài. Ảnh: FBNV

“Tôi không bao giờ dính vào chuyện này, chuyện kia. Tôi là một người con ngoan của quê hương, đất nước Việt Nam; người con có hiếu của cha mẹ và đại gia đình dấu yêu. Tôi luôn giữ mình với lối sống trong sạch. Nên nếu ai đó có sự hiểu lầm thì tôi vẫn thương họ”, danh ca Ngọc Sơn bày tỏ.

Danh ca Ngọc Sơn cho biết, sáng sớm nay (22/5), khi anh mở mạng xã hội lên thấy có quá nhiều thông tin thất thiệt về mình nên anh đã có động thái xuất hiện trên trang Fanpage có 1,1 triệu người theo dõi.

“Từ xưa đến nay, tôi phải đối diện với rất nhiều lời đồn thất thiệt nhưng không lên tiếng giải thích. Tuy nhiên, lần này thì tôi phải giải thích. Vì mấy ngày nay người ta đang đẩy câu chuyện đi xa. Tôi khẳng định, từ đây đến cuối cuộc đời, nếu test tôi mà thấy có nồng độ cồn hoặc có bất kỳ gì đó khác lạ sẽ tặng 10 tỷ đồng hoặc tặng luôn cả gia tài. Ngay bây giờ, ai đó cho tôi địa chỉ để test, tôi sẽ đến thẳng đó để test và chứng minh mình không hề dính dáng đến bất kỳ chất kích thích nào như mọi người đồn đoán”, Ngọc Sơn khẳng định.

“Ông hoàng nhạc sến” Ngọc Sơn cũng giải thích thêm rằng, nhiều nghệ sĩ khi lên sân khấu muốn nhảy được sung thường phải dùng một thứ gì đó để kích thích. Nhưng với anh, việc lên sân khấu nhảy nhót, nhiều năng lượng là do quá trình rèn luyện thể lực.

Ngọc Sơn nói rằng, anh thấy mình khỏe hơn thời trẻ nhờ chăm chỉ rèn luyện thể lực và nghiêm khắc với bản thân. Ảnh: FBNV

“Bây giờ tôi thấy mình còn khỏe hơn cả hồi trẻ. Có được điều đó là nhờ chăm chỉ rèn luyện thể lực và nghiêm khắc với chính bản thân mình. Trong 8 điều của con người, điều đạo đức nhất là phải giữ trọn chữ hiếu và điều khó khăn nhất là chiến thắng chính bản thân mình. Vì cuộc đời, khi đã có điều kiện sẽ có rất nhiều cám dỗ vây quanh nhưng tôi đã vượt qua được tất cả”, danh ca Ngọc Sơn nói thêm.

Ngọc Sơn là một trong những giọng ca quen thuộc của dòng nhạc trữ tình, bolero và nhạc quê hương. Anh từng tạo dấu ấn mạnh mẽ trong làng nhạc Việt từ cuối thập niên 1980 đến thập niên 1990 với nhiều ca khúc được đông đảo khán giả yêu thích. Dù đã ở tuổi U60, nam ca sĩ vẫn đều đặn xuất hiện trên nhiều sân khấu ca nhạc trong nước và hải ngoại.

Trước đây, Ngọc Sơn từng chia sẻ rằng anh duy trì lối sống khá kỷ luật để bảo vệ sức khỏe. Nam danh ca lựa chọn ăn chay, sinh hoạt điều độ và hạn chế những thói quen có thể ảnh hưởng không tốt đến cơ thể.

Bên cạnh đó, anh cũng thường xuyên tập luyện thể thao, kiểm soát cân nặng nhằm giữ thể trạng ổn định và duy trì phong độ giọng hát. Ngoài thời gian đi diễn, Ngọc Sơn còn dành thời gian học ngoại ngữ, du lịch và tìm hiểu sâu hơn về âm nhạc.