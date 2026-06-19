Nữ diễn viên thông báo giải nghệ

Trang Star News đưa tin nữ diễn viên ca sĩ Kwon Eun Bin quyết định rời khỏi giới giải trí, trở thành một người bình thường sau 10 năm hoạt động nghệ thuật. Ngày 16/6, nữ nghệ sĩ đã công bố quyết định gây sốc của mình tới khán giả.

Trên trang cá nhân, Kwon Eun Bin chia sẻ: "Trong suốt 10 năm hoạt động trong ngành giải trí, tôi đã từng có quãng thời gian hạnh phúc nhờ tình yêu thương, sự ủng hộ to lớn của fan. Tôi rất biết ơn vì điều đó. Tuy nhiên, sau thời gian suy ngẫm nhiều hơn về quá khứ, hiện tại và tương lai của bản thân, tôi quyết định sống một cuộc đời như một người bình thường".

Nữ ca sĩ muốn trực tiếp thông báo về quyết định giải nghệ sớm cho người hâm mộ.

Kwon Eun Bin gây sốc khi đã có tên tuổi trong mảng điện ảnh vẫn quyết định giải nghệ sớm.

"Nhìn lại quá khứ, tôi nhận ra rằng phần lớn thời gian tôi phải chịu đựng cảm giác trống rỗng và lo âu về hiện tại cũng như tương lai, thay vì dành tình cảm và sự yêu mến cho công việc. Thay vì nỗ lực vượt qua những cảm xúc tiêu cực đó để trưởng thành, tôi đã lãng phí một khoảng thời gian đáng tiếc để cố gắng trốn tránh và giải tỏa chúng", Kwon Eun Bin nhận ra việc làm người nổi chỉ mang lại sự trống rỗng và lo âu.

Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ chia sẻ cô không tìm thấy những người bạn hoặc đồng nghiệp thực sự, chỉ là những mối quan hệ với vỏ bọc rỗng tuếch và không có chút ý nghĩa nào.

"Tôi cảm thấy vô cùng hối tiếc khi lãng phí thời gian quý báu của bản thân vào những điều vô nghĩa không mang lại bất kỳ giá trị nào. Tôi quyết định bỏ lại tất cả cảm xúc tiêu cực đó để theo đuổi một tương lai tốt đẹp và hạnh phúc hơn", Kwon Eun Bin muốn tránh xa giới giải trí để tìm lại những cảm xúc tích cực. Cô cũng từ chối bất kỳ tin nhắn hoặc câu hỏi cá nhân nào khác từ người hâm mộ và truyền thông.

Nữ nghệ sĩ cho biết cô sẽ kết thúc các hoạt động nghệ thuật sau khi hoàn thành lịch trình của nhóm CLC tại Đài Loan vào ngày 19/7. Sau khi quyết định rời khỏi giới giải trí, Kwon Eun Bin khẳng định cô đang trải qua khoảng thời gian hạnh phúc và tích cực nhất từ trước đến nay.

Nữ nghệ sĩ thấy mệt mỏi và lo lắng cho tương lai khi làm nghệ sĩ.

Vào tháng 5, Kwon Eun Bin đã kết thúc hợp đồng độc quyền với công ty quản lý Cube Entertainment và không tái ký. Sau đó, hồ sơ của nữ ca sĩ đã được xóa khỏi một số nền tảng trực tuyến làm dấy lên tin đồn cô giải nghệ.

Kwon Eun Bin sinh năm 2000 nổi tiếng từ khi tham gia chương trình tuyển chọn thần tượng Produce 101 mùa 1 do Mnet sản xuất. Tháng 2/2016, Kwon Eun Bin được Cube Entertainment giới thiệu là thành viên thứ 7 của nhóm nhạc nữ CLC. Đến năm 2022, nhóm nhạc chính thức tan rã nhưng sau đó họ tổ chức một số buổi fanmeeting tại một số nước châu Á.

Kwon Eun Bin chính thức ra mắt với tư cách diễn viên vào năm 2018 với bộ phim Người cha tồi của đài truyền hình MBC. Nữ nghệ sĩ tham gia một số tác phẩm như Tình yêu đẹp, Cuộc sống tuyệt vời, Somehow Family, At a Distance, Spring Is Green hay Dear.M... Kwon Eun Bin nổi tiếng nhất với vai diễn Yeon Bo Ra trong phim Duty After School (Học kỳ sinh tử).