Người hất cẳng Sơn Tùng M-TP

MV Come My Way của Sơn Tùng đã rơi xuống vị trí thứ 7 ở đường đua thịnh hành tổng của nền tảng YouTube. Nếu như ta chẳng còn, ca khúc trong album mới của MCK, vươn lên thống trị bảng xếp hạng này chỉ sau một ngày. Theo số liệu hiển thị trên YouTube, Nếu như ta chẳng còn hút 1,3 triệu view (lượt nghe/lượt xem) và tất cả đều là thực tế, không có sự can thiệp từ view chạy quảng cáo.

Với riêng danh sách thịnh hành âm nhạc, Nếu như ta chẳng còn thăng tiến nhanh chóng để vượt mặt Tóc Tiên, Ngô Lan Hương, Kiều Anh và áp sát Sơn Tùng. Theo thuật toán thường thấy ở nền tảng YouTube, chỉ vài ngày tới, "bom tấn" Come My Way của Sơn Tùng sẽ bị hất cẳng khỏi vị trí dẫn đầu âm nhạc thịnh hành.

MCK đang khuấy đảo thị trường.

Đây là hiện tượng hiếm thấy với một MV của Sơn Tùng. Điển hình năm 2025, 2 MV Chúng ta của hiện tại và Đừng làm trái tim anh đau thống trị "top trending" hơn một tháng, chỉ rời vị trí dẫn đầu khi nền tảng YouTube chủ động gỡ xuống để nhường đất cho MV khác.

MV Come My Way có sự khởi đầu cực tốt, sớm chạm mốc 30 triệu view trong 2 tuần. Nhưng một tuần gần nhất, lượng tăng tiến view của Come My Way nhỏ giọt, chỉ thu hút thêm khoảng 3 triệu view. Sức hút của Come My Way đã bị Em của Binz và Soobin đuổi kịp. Đến khi MCK phát hành album mới, nhạc Việt xuất hiện trào lưu mới và chuyện Sơn Tùng bị đánh bật không có gì bất ngờ.

MV Come My Way vẫn rất thành công trên bình diện thị trường. Nhưng với Sơn Tùng là sự đi lùi. Nam ca sĩ đã bỏ qua thị hiếu của khán giả Việt để hát tiếng Anh và chọn màu sắc âm nhạc "kén" người nghe ở Vpop. Do đó, việc Come My Way không thể duy trì lâu dài ở "top trending" không có gì bất ngờ.

Come My Way giảm nhiệt nhanh hơn dự đoán.

Trở lại với MCK, cựu thí sinh Rap Việt đang khuấy đảo đường đua với album HVL, quy tụ cùng lúc 30 ca khúc mới. MCK tạo nên điều điên rồ khi phát hành số lượng ca khúc nhiều gấp 2, gấp 3 so với một album thông thường. Nam rapper không cần truyền thông quá nhiều nhưng khán giả vẫn đổ xô nghe nhạc của anh.

Gây sốt từ hiệu ứng tự nhiên của khán giả, đó là cái hay của ca khúc Nếu như ta chẳng còn và loạt sản phẩm khác trong album. Có đến 3 bài nhạc trong album HVL hiện diện ở tốp 3 "trending". Và với đà gây sốt hiện tại, khả năng cao có trên 20 ca khúc của MCK trong album mới hiện diện trong tốp 30 thịnh hành, thậm chí còn hơn thế nữa.

Sau cơn sốt Come My Way của Sơn Tùng, nhạc Việt tiếp tục nóng vì những ngôi sao mới của nhạc Việt nối gót nhau phát hành sản phẩm. "Bội thực âm nhạc", đó là cảm giác của nhiều khán giả Vpop lúc này.