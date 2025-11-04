Giải oan cho 'chiếc áo hư hỏng' trong phim Việt giờ vàng

Cảnh cưỡng bức gây tranh luận

Trong tập 18, diễn biến phim Cách em một milimet được đẩy lên cao trào khi nhân vật Nghiêm (do Chí Nhân thủ vai) cưỡng bức Nga (Ngọc Trâm) - bạn gái Đức (Trọng Lân).

Cụ thể, sau khi Nghiêm uống rượu và trở về viện nghiên cứu, anh phát hiện Nga - thực tập sinh - vẫn đang làm việc ở phòng thí nghiệm. Lúc này, Nghiêm bỗng nảy sinh suy nghĩ đồi bại. Anh lấy cớ nhờ Nga làm hộ tài liệu vì ngày mai có cuộc họp sớm trong khi bản thân vừa đi uống rượu về nên không đủ tỉnh táo.

Nga miễn cưỡng đồng ý, tới phòng làm việc riêng của Nghiêm. Nhân lúc không có ai, Nghiêm chốt cửa phòng và cưỡng bức Nga.

Sốt ruột vì bạn gái không trả lời điện thoại, Đức vội vã đi tìm. Nghe tiếng Nga trong phòng làm việc của Nghiêm, Đức đạp cửa xông vào, dùng nắm đấm dạy cho hắn một bài học.

Cảnh nhân vật Nga bị cưỡng bức thu hút hơn 10 triệu lượt xem.

Phân đoạn này thu hút hơn 10 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận trên các nền tảng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến đổ lỗi tình huống Nga bị cưỡng bức do cô mặc áo khoét sâu ngực, quá gợi cảm.

“Trách Nghiêm một thì trách Nga 10, sinh viên mà ăn mặc gợi cảm thế khác nào mời gọi, quyến rũ thầy giáo”, “Sinh viên ngoan không ai lại mặc như thế”, “Ăn mặc sexy vậy thì trách ai”, “Tôi tưởng cô này có ý đồ với thầy nên mới mặc như thế”, “Sinh viên ăn mặc thế là không ổn, hớ hênh bảo sao không bị sàm sỡ”, “Tại sao mọi người lại đổ lỗi cho Nga trong khi Nghiêm mới đáng trách”, “Định kiến người mặc hở là bị sàm sỡ hay sao? Tư duy lạ thế”, “Vẫn còn tư duy đổ lỗi cho nạn nhân nhỉ?”… là một số tranh luận về tình huống nhân vật Nga bị cưỡng bức.

‘Chiếc áo hư hỏng’ là ý đồ của đạo diễn

Chia sẻ với Tiền Phong , diễn viên Ngọc Trâm cho biết trang phục của Nga là ý đồ của đạo diễn, đồng thời có sự phối hợp giữa phục trang phim và cảm nhận của cô về nhân vật trong từng bối cảnh cụ thể.

“Tôi có góp ý vài chi tiết nhỏ để thể hiện sao cho phù hợp với diễn biến tâm lý và mạch phim. Tất cả đều hướng đến việc truyền tải tốt tâm lý và câu chuyện gần gũi nhất với khán giả qua màn ảnh nhỏ”, Ngọc Trâm nói.

Trước tranh luận về “chiếc áo hư hỏng”, Ngọc Trâm cho rằng cô hiểu và trân trọng mọi góp ý của khán giả. Cô lý giải trang phục của Nga được ê-kíp lựa chọn kỹ lưỡng để phù hợp với tâm trạng và hoàn cảnh cũng như tính cách nhân vật.

Nhân vật Nga là vai diễn truyền hình đầu tay của Ngọc Trâm.

Ngọc Trâm đùa vui phân đoạn vừa rồi giữa cô và diễn viên Chí Nhân là cảnh “ấm ấm”, không gặp quá nhiều khó khăn.

“Vì đây là phân đoạn nhạy cảm nên ê-kíp làm việc cẩn thận, chuyên nghiệp để mọi thứ được tinh tế. Trước khi quay, tôi và anh Chí Nhân bàn kỹ và được đạo diễn thị phạm để thống nhất cách thể hiện sao cho cảnh quay được tốt nhất. Khi vào cảnh, tôi tập trung nghĩ về tâm lý của nhân vật và may mắn làm việc chung với anh Chí Nhân - diễn viên chuyên nghiệp - nên không phải diễn đi diễn lại nhiều lần”, cô cho hay.

Nhân vật Nga là vai diễn truyền hình đầu tay của Ngọc Trâm. Dù là vai nhỏ, nữ diễn viên xem đây là cơ hội để ra mắt khán giả. Trong những tập sắp tới, Nga có nhiều phân đoạn nội tâm, với những giằng xé cảm xúc mãnh liệt.

“Nhân vật này phải đối diện với nhiều chuyện khác nữa, khi được sống trong nhân vật, tôi thật sự thương cho Nga. Hy vọng khán giả tiếp tục yêu thương và đồng hành cùng Nga để cảm nhận rõ hành trình ấy. Thông qua đó rút ra được bài học thực tiễn, cũng chính là thông điệp mà tôi cũng như ê-kíp phim muốn gửi tới khán giả”, cô nói.

Ngọc Trâm sinh năm 1999, quê Quảng Ninh, từng là sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam. Vì đam mê nghệ thuật, cô chuyển hướng sang diễn xuất, tham gia các lớp diễn viên và casting phim để theo đuổi con đường chuyên nghiệp. Trước vai diễn trong Cách em một milimet, Ngọc Trâm tham gia phim điện ảnh Linh miêu: Quỷ nhập tràng .