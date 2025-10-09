Thùy Dương của "Ải trần gian" xưa ở biệt thự 1000m2, nay ở nhà trọ đơn sơ vì đâu?

"Nữ hoàng vai phụ" hóa thân xuất sắc vào các nhân vật

Nguyễn Thùy Dương (sinh năm 1985, quê Khánh Hòa), là diễn viên thực lực của màn ảnh nhỏ Việt Nam. Cô được mệnh danh là "nữ hoàng vai phụ", khi toả sáng ở tuyến phụ, có khi lấn át cả dàn cast chính, nổi bật nhất là vai bà Tư trong phim Ải trần gian.

Thùy Dương vào vai bà Tư, người vợ cuối cùng của Hội đồng Bùi, một người phụ nữ tham vọng, độc ác, tàn nhẫn và ích kỷ.

Trong hơn 10 năm làm nghề, nữ diễn viên đảm nhận không ít vai diễn ấn tượng, được khán giả nhận xét là "mặn như muối biển", từ đó nhận biệt danh "Muối tỷ". Gia tài phim ảnh của cô trải dài từ truyền hình đến điện ảnh, với những tác phẩm tiêu biểu như Ải trần gian, Cô nàng bất đắc dĩ, Kiếp chồng chung, Ở rể, Dốc sinh tồn, Hậu duệ mặt trời (phiên bản Việt), Cua lại vợ bầu, Nắng 3: Lời hứa của cha…

Diễn viên Thùy Dương.

Ngoài phim ảnh, Thùy Dương còn hoạt động sôi nổi ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác. Cô từng làm biên kịch, tham gia biểu diễn tại các sân khấu kịch như Thế Giới Trẻ, Trần Cao Vân, Nhà hát Kịch TP.HCM, sân khấu Hồng Vân… Với khả năng nói cả giọng Bắc lẫn Nam, thậm chí giả giọng trẻ con đến người già, "Muối tỷ" góp mặt trong nhiều dự án lồng tiếng phim.

Chia sẻ về nghề, Thùy Dương cho biết cô luôn mong muốn được thử sức ở những vai diễn lạ, đa chiều, có diễn biến tâm lý phức tạp để khai thác tối đa khả năng diễn xuất của bản thân.

Cuộc sống viên mãn bên người bạn đời hiện tại

Trên trang cá nhân, diễn viên Thùy Dương vừa chia sẻ đoạn clip review chỗ ở hiện tại của mình. Cô tiết lộ đã chuyển ra ở trọ tại TP.Thủ Đức, căn phòng tuy nhỏ, nhưng được trang bị đủ tiện nghi cơ bản. Điều này khiến khán giả bất ngờ, bởi trước đó, cô từng có căn biệt thự gỗ rộng 1000m2 ở TP.HCM và có cuộc sống rất sung túc.

Nữ diễn viên từng ở căn biệt thự gỗ 1000m2 và có cuộc sống sung túc.

Chia sẻ về sự thay đổi này, Thùy Dương khẳng định không phải vì bế tắc tài chính mà vì muốn tiết kiệm chi phí trong giai đoạn mang thai, đồng thời cho thuê lại căn biệt thự cũ để trang trải kinh tế. "Trọ tuy có hơi nhỏ nhưng sống cũng được, cũng ấm áp. Tôi dọn ra ở trọ để tiết kiệm tiền, dành tiền để mà làm ăn", cô bộc bạch.

Nàng "Muối tỷ" từng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ, làm mẹ đơn thân với con gái đầu lòng nay đã 13 tuổi. Sau biến cố ly hôn, bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, cô dồn tiền tích góp để đầu tư kinh doanh, xây dựng cuộc sống độc lập.

Nữ diễn viên cho biết đã chuyển ra ở trọ, đang mang thai gần 5 tháng.

Một điều bất ngờ hơn cả, đó là Thùy Dương tiết lộ cô đang mang thai con thứ 2 ở tháng thứ 5 sau thời gian sống kín tiếng. Được biết, đây là "trái ngọt" của cô với người bạn đời hiện tại, cặp đôi quen biết nhau đã 7 năm qua.

Bên cạnh thông tin bầu bí, một chi tiết khác cũng được dân tình quan tâm, đó là vẻ ngoài hiện tại của mẹ bầu. Ở tuổi 40, Thùy Dương vẫn giữ được nét trẻ trung, nụ cười hiền lành, thân thiện. Tuy vậy, vì để mặt mộc nên một số khán giả soi được vẻ ngoài của cô có phần xanh xao, đồng thời căn dặn người đẹp ăn uống tẩm bổ đầy đủ trong thời gian bầu bí.

"Nữ hoàng vai phụ" đang viên mãn bên người chồng hiện tại.

Khác với sự kín tiếng trước đây, nữ diễn viên nay thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên tổ ấm của mình. Nói về việc ít xuất hiện trên màn ảnh nhỏ hơn trước, nữ diễn viên sinh năm 1985 cho biết cô muốn dành nhiều thời gian chăm lo cho gia đình, đặc biệt là trong giai đoạn mang thai.