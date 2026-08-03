Bức ảnh hiếm hé lộ nhan sắc thời trẻ của NSND Lan Hương 'Em bé Hà Nội'

Mới đây, trên trang cá nhân, nhà báo Lê Quang Thanh Tâm đăng tải bức ảnh cũ của NSND Lan Hương. Chỉ ít giờ sau khi xuất hiện, hình ảnh thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả yêu điện ảnh.

Trong bức ảnh cũ, NSND Lan Hương xuất hiện với vẻ đẹp mộc mạc, mái tóc cắt ngắn ôm gọn khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt to tròn đen láy và nụ cười tươi trong những bức ảnh thời trẻ giúp nữ nghệ sĩ sinh năm 1963 được mệnh danh là “biểu tượng nhan sắc” của màn ảnh Việt một thời.

Nhan sắc thời trẻ của ‘’Em bé Hà Nội‘’ Lan Hương.

Theo nhà báo Lê Quang Thanh Tâm, bức ảnh từng được đăng trên báo Màn ảnh Sân khấu - Thế giới nghệ sĩ hơn ba thập niên trước, khi Lan Hương đang là một trong những gương mặt nổi bật của sân khấu và điện ảnh Việt Nam.

Ông chia sẻ: “Nụ cười rạng rỡ cùng ánh mắt đầy cuốn hút của chị từng làm say lòng biết bao khán giả qua nhiều vai diễn ấn tượng. Điều thú vị là sau hơn ba thập niên, nữ diễn viên ấy vẫn giữ được nét trẻ trung và thần thái rất riêng”.

Ở tuổi 63, NSND Lan Hương vẫn gây ấn tượng với gương mặt mịn màng, làn da sáng cùng đôi mắt to, trong trẻo - nét đẹp đã gắn liền với bà. Nhiều khán giả cho rằng chính vẻ đẹp ấy giúp nữ nghệ sĩ luôn giữ được sức hút dù không còn xuất hiện nhiều trên màn ảnh.

Cũng có không ít tranh cãi về nhan sắc hiện tại của nữ nghệ sĩ khi cho rằng bà can thiệp thẩm mỹ để kéo dài tuổi thanh xuân. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ phủ nhận chỉnh sửa gương mặt, bà cho biết chỉ bọc răng sứ và nâng cơ. Theo NSND Lan Hương, mỗi độ tuổi đều có vẻ đẹp riêng và bà không đặt mục tiêu phải trẻ mãi như tuổi đôi mươi. Nữ nghệ sĩ nhận chỉ trẻ trung về tâm hồn, còn ngoại hình đã in hằn dấu thời gian.

Ở tuổi U70, bà vẫn giữ được vẻ đẹp trẻ trung, tươi tắn.

NSND Lan Hương sinh năm 1963 tại Hà Nội. Bà đến với điện ảnh từ năm 10 tuổi khi được cố đạo diễn Hải Ninh lựa chọn vào vai chính trong bộ phim Em bé Hà Nội sau quá trình tìm kiếm diễn viên kéo dài.

Ra mắt năm 1974, tác phẩm nhanh chóng trở thành dấu mốc của điện ảnh cách mạng Việt Nam. Diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc của cô bé Lan Hương để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhiều thế hệ khán giả. Cho đến nay, sau hơn nửa thế kỷ hoạt động nghệ thuật, bà vẫn được công chúng trìu mến gọi bằng cái tên “Em bé Hà Nội”.

Sau thành công của bộ phim, Lan Hương theo học lớp diễn viên khóa đầu của Nhà hát Tuổi trẻ, rồi tiếp tục ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm sân khấu và truyền hình. Bà cũng được phong tặng danh hiệu NSND nhờ những đóng góp bền bỉ cho nghệ thuật.

Về đời tư, NSND Lan Hương từng kết hôn khi mới 18 tuổi và có một con gái. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân đầu tiên không kéo dài. Sau những biến cố trong cuộc sống, bà tìm được hạnh phúc bên đạo diễn, NSƯT Đặng Tất Bình.

Ảnh thời trẻ của NSND Lan Hương và ông xã Tất Bình.

Hai người quen nhau khi Lan Hương mới 16 tuổi tại Nhà hát Tuổi trẻ. Khi ấy, bà còn gọi ông là “chú” vì khoảng cách 14 tuổi và sự chênh lệch về kinh nghiệm nghề nghiệp. Quen biết trong nhiều năm nhưng phải đến năm 1987, cả hai mới bắt đầu tìm hiểu. Sau đó, họ quyết định về sống chung khi đều đã có con riêng từ cuộc hôn nhân trước.

Những ngày đầu xây dựng tổ ấm, cuộc sống của hai nghệ sĩ gặp không ít khó khăn. Có thời gian, họ phải ở nhờ nhà đồng nghiệp vì điều kiện kinh tế eo hẹp, rồi mới dành dụm mua được căn nhà nhỏ để ổn định cuộc sống. Tuy vậy, cả hai luôn đồng hành, động viên nhau theo đuổi nghệ thuật.

Sau bốn thập kỷ gắn bó, vợ chồng NSND Lan Hương - đạo diễn Đặng Tất Bình vẫn giữ cuộc sống bình dị dù không có con chung. Nữ nghệ sĩ từng cho biết cả hai ít khi xảy ra mâu thuẫn lớn vì luôn biết tôn trọng và cảm thông cho nhau. Bà hướng nội, ít nói, trong khi ông xã cởi mở, hài hước và thích giao tiếp. Chính sự khác biệt ấy lại giúp hai người bù đắp cho nhau trong cuộc sống.

Vợ chồng NSND Lan Hương.

Hiện ở tuổi ngoài 60, NSND Lan Hương vẫn miệt mài với nghệ thuật, đồng thời tận hưởng cuộc sống bình yên bên người bạn đời đã đồng hành cùng mình suốt 40 năm.