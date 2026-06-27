Nghệ sĩ Việt Anh: 'Tôi và bà xã để chuyện có con tự nhiên'

"Nếu trời cho thì chúng tôi đón nhận", nghệ sĩ chia sẻ với Ngôi Sao. Việt Anh nói ông và bà xã thống nhất không tạo áp lực về kế hoạch có con mà muốn để mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng. Sau một năm đăng ký kết hôn, nghệ sĩ cho biết điều khiến ông trân trọng nhất là cuộc sống hôn nhân bình yên, không áp lực hay kỳ vọng quá nhiều.

NSND Việt Anh và bà xã Chân Chân.

Theo ông, sự thấu hiểu là yếu tố giúp cả hai giữ gìn hạnh phúc dù chênh lệch tuổi tác khá lớn. Vợ chồng ông hiếm khi xảy ra mâu thuẫn, còn nếu có những lúc giận hờn, ông luôn chủ động làm hòa trước.

"Vợ chồng tôi hiểu nhau nên rất ít khi tranh cãi. Nếu có giận hờn thì tôi luôn là người xuống nước trước. Tôi nghĩ trong gia đình, hơn thua nhau đúng sai không quan trọng bằng việc giữ được sự ấm êm. Ai nhường một chút thì mọi chuyện cũng qua nhanh", ông chia sẻ.

Từ trước đến nay, Việt Anh và bà xã Chân Chân thường chỉ giận nhau một vài hôm. Nghệ sĩ thú nhận phần lớn lỗi thuộc về ông vì có sở thích đi nhậu. Tuy nhiên Việt Anh may mắn có bà xã tâm lý, thấu hiểu. Nhờ vậy cả hai luôn vui vẻ, khỏe mạnh và tận hưởng cuộc sống.

Việt Anh thoải mái đăng ảnh cùng vợ sau thời gian hạn chế chia sẻ trên mạng xã hội.

Việt Anh nói cuộc sống của ông thay đổi nhiều kể từ khi bà xã Chân Chân xuất hiện. Sau 17 năm kể từ cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, nam nghệ sĩ đã quen với cảnh đi về lặng lẽ trong căn nhà trọ. Sự có mặt của Chân Chân mang đến cho ông một mái ấm đúng nghĩa với những bữa cơm gia đình và tiếng cười mỗi ngày.

Không chỉ là bạn đời, Chân Chân còn đồng hành với Việt Anh trong công việc. Cô đảm nhận vai trò quản lý, sắp xếp lịch diễn, thay mặt chồng làm việc với các đoàn phim và đối tác. Khi có thời gian, nam nghệ sĩ cũng trực tiếp hướng dẫn bà xã kỹ năng diễn xuất, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng tâm lý nhân vật để cô tự tin hơn khi đảm nhận những vai nhỏ trên màn ảnh.

Chân Chân còn có mối quan hệ thân thiết với con gái của Việt Anh. Con gái riêng của ông và vợ cũ hiện sống ở Australia, thường xuyên gọi điện về hỏi thăm bố và cô. Dịp sinh nhật năm nay, Việt Anh khoe con gái Phương Anh cũng chúc mừng bố. Mỗi khi có dịp về Việt Nam, cả ba quây quần, đi ăn uống.

Sau một năm đăng ký kết hôn, Việt Anh và vợ chưa lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Họ quan niệm chỉ cần vợ chồng luôn dành cho nhau tình cảm đậm sâu.

Diễn viên Việt Anh cùng con gái Phương Anh (trái) và vợ kiêm quản lý - Chân Chân.

NSND Việt Anh tên thật Nguyễn Văn Liêm, sinh tại TP HCM, vào nghề từ thập niên 1980. Trong lĩnh vực sân khấu, ông ghi dấu tên tuổi trong nhiều vở kịch như Lôi Vũ, Dạ cổ hoài lang, Đêm họa mi, 41 đóa hồng.Năm 1995, ông góp mặt với vai ông Năm trong vở Dạ cổ hoài lang, đoạt giải Mai Vàng cho hạng mục Nam nghệ sĩ kịch nói.

Ở mảng truyền hình, ông được hâm mộ với khả năng hóa thân đa dạng trong ở hàng trăm tác phẩm, như Hoa thiên điểu, Gia đình phép thuật ,Dù gió có thổi, Gia đình là số 1, Bên kia sông. Năm 2001, ông được phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, sau đó nhận Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2019.

Việt Anh và bà xã Chân Chân, kém ông 38 tuổi, có khoảng hai năm hẹn hò trước khi đăng ký kết hôn tại TP HCM hồi 2025. Trước khi đến với mối tình hiện tại, nghệ sĩ trải qua nhiều lần đổ vỡ.