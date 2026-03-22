Người Hàn phẫn nộ

Người Seoul than phiền

Buổi hòa nhạc của BTS tại quảng trường Gwanghwamun ở Seoul, Hàn Quốc, dự kiến diễn ra vào tối 21/3 (giờ địa phương). Đây là show diễn tái xuất quan trọng, đánh dấu lần đầu nhóm nhạc nam Kpop số 1 thế giới tụ họp đầy đủ sau thời gian nhập ngũ, đồng thời mở màn cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới mới.

Trước thềm buổi biểu diễn, chính quyền thủ đô Seoul lần đầu triển khai dịch vụ tin nhắn khẩn cấp bằng tiếng Anh.

Chính quyền Seoul triển khai dịch vụ nhắn tin cảnh báo khẩn cấp song ngữ vì sự kiện của BTS.

Theo Koreaboo, sáng 20/3, thành phố phát đi cảnh báo khẩn cấp bằng tiếng Hàn, có nội dung thông báo các tuyến đường bị đóng do sự kiện của BTS. Thông tin này sau đó được gửi lại một lần nữa bằng tiếng Anh.

“Đường Sejongdae-ro bị cấm từ 21h ngày 20/3 đến 6h ngày 22/3. Đường Sajik-ro từ 16h đến 23h ngày 21/3, và đường Saemunan-ro từ 19h đến 23h ngày 21/3”, tin nhắn viết.

Đây là lần đầu Seoul gửi các tin nhắn cảnh báo riêng biệt bằng cả tiếng Hàn và tiếng Anh. Thành phố giải thích trong những tình huống đặc biệt, chẳng hạn như buổi hòa nhạc của BTS - dự kiến có số lượng lớn du khách nước ngoài - cảnh báo bằng tin nhắn theo thời gian thực sẽ hiệu quả hơn nhiều, dẫn đến việc triển khai dịch vụ bằng tiếng Anh.

Nhà chức trách cũng cho biết cảnh báo song ngữ tiếp tục được gửi trong suốt ngày diễn ra buổi hòa nhạc, bao gồm cả hướng dẫn giải tán đám đông sau khi sự kiện kết thúc.

Điều chính quyền Seoul không lường được là phương án này khiến người dân bức xúc. Họ tuyên bố cảm thấy phiền hà vì nhận quá nhiều tin nhắn cảnh báo liên tục. Họ cũng khó chịu vì tin nhắn sớm nhất được gửi từ 7h sáng, đến 21h cũng chưa dừng lại.

Trên các diễn đàn trực tuyến như theqoo, không ít cư dân mạng chỉ trích chính quyền thổi phồng quá mức tầm quan trọng của buổi hòa nhạc.

Khán giả bình luận: “Ngay cả khi xảy ra động đất, chúng ta cũng không nhận được cảnh báo như thế này. Thật nực cười”, “Đây là thảm họa trên nhiều phương diện”, “Gửi tin cảnh báo vào lúc 7h là quá mức thật”, “Khi nhận được tin nhắn bằng tiếng Anh, tôi còn tưởng cài đặt điện thoại bị đổi luôn”, “Đúng là tình trạng khẩn cấp thật. Đột nhiên không giao hàng, xe buýt dừng, tàu điện bỏ trạm, đến cưới hỏi cũng không đi được?”, “Chính phủ đang quảng bá buổi hòa nhạc quá mức”, “Tôi sống ở ngoại ô nên không bị ảnh hưởng gì, nhưng tôi hiểu cảm giác khó chịu khi nhận tin nhắn cảnh báo liên tục”, “Thảm họa Sonyeondan (tên đầy đủ của BTS là Bangtan Sonyeondan)”, “Mọi chuyện đang trở nên lố bịch. Sao họ lại nhắn tin nhiều thế?”, “Đây là điều vô lý nhất tôi từng chứng kiến ​​trong đời”…

Một số người Seoul gọi công tác chuẩn bị cho show BTS là "thảm họa".

Sự kiện được chính quyền "bảo kê"

Buổi hòa nhạc có tên là BTS Comeback Live: Arirang, sẽ được phát trực tiếp tới 190 quốc gia trên toàn thế giới. Giới chức ước tính khoảng 260.000 người tham gia sự kiện này. Đây là lần đầu tiên sự kiện riêng của một nghệ sĩ được tại quảng trường Gwanghwamun.

Trước đó, quan chức thành phố Seoul tiết lộ chi phí thuê quảng trường Gwanghwamun trong một tuần cho concert tái xuất của BTS là hơn 30 triệu won (20.100 USD).

Theo nguồn tin, mức phí này do thành phố quản lý, vẫn thấp hơn so với việc tổ chức tại địa điểm hòa nhạc chuyên nghiệp, vì quảng trường Gwanghwamun là không gian công cộng mở cửa cho tất cả mọi người. Ngoài ra, chính quyền còn chịu trách nhiệm đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

Hybe cũng được phép sử dụng và quay phim tại Cung điện Gyeongbokgung và cổng Sungnyemun, với tổng phí trả cho Cơ quan Di sản Hàn Quốc là 61,2 triệu won (khoảng 41.100 USD).

Đại diện chính quyền cho biết mức phí này đã tính đến các yếu tố như doanh thu vé tham quan bị mất do việc sử dụng địa điểm. Trong ngày diễn ra buổi hòa nhạc, Cung điện Gyeongbokgung, Cung điện Deoksugung và bảo tàng Cung điện Quốc gia Hàn Quốc sẽ đóng cửa.

Show tái xuất của BTS được chính quyền Hàn Quốc xem trọng. Ảnh: Yonhap News

Tổng cộng, Hybe chi khoảng 90 triệu won (khoảng 60.400 USD) cho chính quyền thủ đô Seoul và chính phủ trung ương để sử dụng không gian đô thị công cộng và các di sản văn hóa. Tuy nhiên, chi tiêu công liên quan đến sự kiện được dự báo vượt xa các khoản phí này. Để đảm bảo an toàn, hơn 10.000 nhân lực sẽ được triển khai, bao gồm khoảng 6.700 cảnh sát và 3.400 nhân sự từ thành phố, các quận và lực lượng cứu hỏa.

Ngoài ra còn có những chi phí xã hội gián tiếp đáng kể. Cảnh sát đã đề nghị các nhóm dân sự hạn chế hoặc hủy các cuộc biểu tình tại quảng trường Gwanghwamun từ ngày 16/3.

Bên cạnh đó, việc tiếp cận các tòa nhà lân cận bị hạn chế trước sự kiện. Giao thông công cộng, dịch vụ xe đạp công cộng cùng các tuyến đường xung quanh cũng bị gián đoạn, ảnh hưởng đến đời sống thường ngày của người dân.