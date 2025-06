"Đả nữ" hàng đầu xứ Hàn ở tuổi 47, giàu có nhưng chưa yêu ai

"Đả nữ" hàng đầu của giới giải trí xứ kim chi

Ha Ji Won tên thật là Jeon Hae Rim, sinh năm 1978 tại Seoul, Hàn Quốc. Cô được biết đến là một trong những diễn viên hàng đầu của nền điện ảnh xứ kim chi với khả năng hóa thân linh hoạt và nhan sắc rực rỡ.

Từ nhỏ, Ha Ji Won đã sở hữu vẻ ngoài nổi bật. Khi cô đang học trung học, một công ty giải trí đã nhìn thấy hình ảnh của cô tại một studio và nhanh chóng liên hệ. Năm 1996, may mắn đã mỉm cười với Ha Ji Won khi cô nhận được vai diễn đầu tay trong bộ phim dành cho tuổi teen mang tên New Generation Report: Adults Don't Understand Us.

Ha Ji Won sở hữu vẻ ngoài nổi bật.

Gần đây, hai bức ảnh do khán giả chụp Ha Ji Won trên phố đang là đề tài nóng trên nền tảng Naver của Hàn Quốc. Trong ảnh, cô diện áo croptop hai dây kết hợp cùng quần jeans, phong cách hiếm thấy so với hình ảnh kín đáo, thanh lịch quen thuộc. Thân hình săn chắc, vòng một căng tràn, đầy đặn nhờ chăm chỉ luyện tập thể hình của mỹ nhân 7X nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Hình ảnh mới gây xôn xao của Ha Ji Won. (Ảnh: Instagram NV).

Các bình luận trên SNS khen ngợi Ha Ji Won hết lời: "Ăn mặc thật khác biệt so với trang phục thường ngày", "Cô ấy hẳn tập luyện rất dày công để có thân hình săn chắc, gợi cảm như vậy", "Ai mà nghĩ cô ấy đã sắp 48 tuổi", "Cô ấy trông chẳng thay đổi gì so với khi đóng Gil Ra Im trong "Secret Garden"", "Chị tôi già đi thật duyên dáng"...

Một số nguồn tin cho hay, hình ảnh được ghi lại khi Ha Ji Won đóng phim. Cô đang đảm nhận vai chính trong tác phẩm truyền hình Climax cùng Joo Ji Hoon. Phim bắt đầu quay vào giữa tháng ba.

Ha Ji Won và Hyun Bin trong phim "Secret Garden". (Ảnh: TLP).

Tên tuổi Ha Ji Won bùng nổ vào năm 2010, khi cô đảm nhận vai chính trong Secret Garden bên cạnh Hyun Bin. Thành công vang dội của bộ phim đưa cô trở thành ngôi sao hạng A tại Hàn Quốc và mở rộng sức ảnh hưởng ra khắp châu Á. Sau đó, với vai diễn trong siêu phẩm cổ trang Hoàng hậu Ki, Ha Ji Won khẳng định hình ảnh ngôi sao thực lực, gắn liền với hình tượng mạnh mẽ, quyết đoán. Cô được công chúng mệnh danh là "đả nữ" hàng đầu của giới giải trí xứ kim chi.

Cô được khán giả yêu mến với nhiều tác phẩm như Trò chơi sự thật, Tình dục là chuyện nhỏ, Chuyện tình đảo Bali, Khu vườn bí mật, Nàng Hwang Jini, Sóng thần đảo Hải Nam... Trong sự nghiệp diễn xuất, cô giành nhiều giải thưởng danh giá, được đánh giá là nghệ sĩ thực lực của màn ảnh Hàn Quốc. Cô là một trong số ít nữ diễn viên có thể đóng phim hành động, tâm lý tình cảm và lịch sử.

Vẻ ngoài quyến rũ của Ha Ji Won. (Ảnh: IGNV).

Trong giai đoạn 2016–2017, Ha Ji Won trải qua cú sốc lớn nhất cuộc đời khi liên tiếp mất cha và em trai trong chưa đầy một năm. Biến cố đau thương ấy đã khiến cô gần như rút lui hoàn toàn khỏi làng giải trí trong suốt hai năm. Kể từ đó, nữ diễn viên dần thu mình, hạn chế xuất hiện trước công chúng và chỉ tham gia những dự án thật sự ý nghĩa hoặc các sự kiện đặc biệt.

Giàu có, quyền lực nhất nhưng chưa yêu

Với danh tiếng lừng lẫy, Ha Ji Won được đánh giá là một trong những minh tinh giàu có và quyền lực nhất xứ Hàn. Cô từng được trả 45.000 USD (hơn 1 tỷ đồng) cho mỗi tập phim truyền hình. Con số này đến nay có thể đã tăng lên. Không chỉ kiếm tiền từ phim ảnh, mỹ nhân này cũng là gương mặt đắt show quảng cáo, có thương hiệu thời trang riêng và đầu tư vào bất động sản.

Ha Ji Won

Mỹ nhân đình đám xứ Hàn chưa từng kết hôn và hiếm khi chia sẻ về đời tư, thay vào đó, cô dành toàn tâm cho sự nghiệp diễn xuất. Trong các bài phỏng vấn, nữ diễn viên từng bày tỏ rằng cô yêu nghề diễn một cách thuần khiết và luôn mong muốn được thử thách bản thân qua nhiều thể loại vai khác nhau, từ chính kịch, tình cảm đến hành động và cổ trang.

Nhan sắc của Ha Ji Won tại các sự kiện luôn khiến công chúng ngưỡng mộ. (Ảnh: IGNV).

Hiện tại, ở tuổi 47, Ha Ji Won vẫn khiến khán giả "ngộp thở" bởi vẻ ngoài quyến rũ, thần thái ngút ngàn, thoải mái tận hưởng cuộc sống độc thân, giàu có. Cô vẽ tranh, làm vườn, đi du lịch, chăm sóc sức khỏe,... và thỉnh thoảng mới xuất hiện trong các sự kiện lớn.

Ha Ji Won tận hưởng cuộc sống độc thân với những đam mê riêng.