Vụ đêm nhạc ở Hà Nội bị hủy, khán giả lấy lại tiền thế nào?

Khán giả yêu cầu hoàn tiền, bù đắp tổn thất tinh thần

Ngay trong đêm chương trình dự kiến diễn ra, nhiều khán giả đã phản ứng gay gắt trước quyết định hoãn show phút chót. Trên mạng xã hội, không ít ý kiến cho rằng ban tổ chức cần hoàn trả toàn bộ tiền vé, bồi thường tổn thất vật chất và tinh thần, đồng thời có lời xin lỗi công khai trên các phương tiện truyền thông.

Một số khán giả trực tiếp có mặt tại địa điểm cho biết phần lớn người tham dự là người trung niên, cao tuổi, thậm chí có người phải di chuyển bằng xe lăn. Cảnh xếp hàng chen chúc, tranh cãi vì trùng chỗ ngồi, bảo vệ can thiệp khi khán giả yêu cầu gặp ban tổ chức… khiến nhiều người đánh giá sự kiện thiếu chuyên nghiệp từ khâu tổ chức đến xử lý khủng hoảng.

Không ít khán giả cho biết họ đến từ nhiều tỉnh, thành như Đà Nẵng, TPHCM, Quảng Ninh, phát sinh chi phí đi lại, lưu trú. Bên cạnh đó, sân khấu bị nhận xét không tương xứng với quy mô và tính chất chương trình được quảng bá. Nhiều ý kiến cho rằng niềm tin của người yêu nhạc đã bị tổn thương nghiêm trọng sau cú hoãn diễn sát giờ.

Hoàn tiền vé phụ thuộc ban tổ chức

Trong tối 29/12, nhiều khán giả đã lập danh sách thống kê thiệt hại, yêu cầu đơn vị sản xuất hoàn tiền và gửi đơn trình báo lên cơ quan chức năng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vé đêm nhạc được phân phối theo nhiều kênh. Một phần do Công ty TNHH Ngọc Việt Education bán trực tiếp qua ba số hotline. Vài khán giả cho biết họ giao dịch bằng Zalo và chuyển khoản. Một phần khác được bán thông qua các nền tảng trung gian như Ticketbox, Ticketgo. Đến hiện tại, các số hotline bán vé trực tiếp không còn nghe máy.

Phía Ticketbox cho biết chính sách đổi trả và hoàn tiền đối với mỗi sự kiện đều do ban tổ chức quy định. Trong trường hợp sự kiện bị hoãn hoặc hủy vì lý do từ phía đơn vị tổ chức, khách hàng có thể yêu cầu hoàn vé, nhưng quyết định cuối cùng và trách nhiệm chi trả thuộc về ban tổ chức, không phải nền tảng trung gian.

Một số người mua nhận thông báo Ticketbox huỷ vé vì “sự kiện bị huỷ bởi BTC”. Nền tảng sẽ hoàn tiền về tài khoản khách hàng dùng để thanh toán. Thời gian hoàn tiền dự kiến tối đa 14 ngày làm việc tuỳ theo phương thức thanh toán.

Trong khi đó, Ticketgo phản hồi đang tổng hợp danh sách các khách hàng yêu cầu hủy vé hoàn tiền để phía đơn vị tổ chức Ngọc Việt show xử lý vấn đề. Nền tảng này nói đã thúc giục phía BTC giải quyết sớm cho khách.

Trường hợp khán giả mua qua hotline, trao đổi giao dịch qua Zalo, đại diện BTC nói sẽ hoàn tiền đầy đủ cho khán giả có nhu cầu trả vé, không chờ lịch diễn mới, dự kiến bắt đầu thực hiện từ tuần sau.

Ngày 29/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã ban hành văn bản, mời đại diện Công ty TNHH Ngọc Việt Education đến làm việc. Cơ quan quản lý yêu cầu đơn vị này khẩn trương giải quyết toàn bộ vấn đề phát sinh do việc hoãn chương trình, chịu trách nhiệm trước pháp luật, đồng thời bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của khán giả cũng như các tổ chức, cá nhân liên quan theo đúng quy định.

Thực tế cho thấy trong các trường hợp hủy show trước giờ G, việc đền bù tổn thất ngoài tiền vé nằm ngoài quy trình xử lý của các đơn vị tổ chức. Năm 2023, show Kpop festival OPEN AIR #2 tại sân Mỹ Đình cũng bị hủy sát ngày diễn, khiến nhiều khán giả đến nay vẫn chưa thể liên hệ được với đơn vị tổ chức để nhận tiền hoàn. Phía nhà sản xuất cũng từng cam kết trả theo từng đợt thông qua các đơn vị phân phối vé.

Về đây bốn cánh chim trời được giới thiệu là đêm nhạc mang tính tri ân, vinh danh bốn nhạc sĩ lớn của nền tân nhạc Việt Nam gồm Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Hồng Nhung, Hà Trần, Tấn Minh, Đoan Trang, Lê Hiếu, Phạm Thu Hà, Vũ Thắng Lợi, Lâm Bảo Ngọc, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn.... Giá vé dao động từ 600.000 đồng đến 7 triệu đồng cho hạng SVIP.