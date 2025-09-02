Nguyên nhân diễn viên Ngọc Trinh qua đời

Tối 1/9, giới nghệ sĩ bàng hoàng trước thông tin diễn viên, NSƯT Ngọc Trinh qua đời, hưởng dương 52 tuổi. Chia sẻ với Tiền Phong, Thạc sĩ, đạo diễn Thanh Hiệp - Trưởng ban lý luận phê bình Hội Sân khấu TPHCM cho biết Ngọc Trinh mất sau một tuần được gia đình đưa đi cấp cứu.

"Ngọc Trinh nhập viện điều trị bệnh xuất huyết bao tử tại Bệnh viện Nhân dân 115. Dù được đội ngũ y bác sĩ tận tình cứu chữa, cô đã không qua khỏi và ra đi ở tuổi 52. Đây là cái tuổi còn quá trẻ đối với một nghệ sĩ đang độ chín của nghề và còn nhiều dự định dang dở", đạo diễn Thanh Hiệp chia sẻ.

Đạo diễn Thanh Hiệp cho biết thêm anh đang có mặt tại nhà của Ngọc Trinh, cùng gia đình lo liệu tang lễ cho nữ nghệ sĩ.

NSND Trịnh Kim Chi, Phó chủ tịch Hội sân khấu TP HCM - cho biết cô bàng hoàng khi nhận tin Ngọc Trinh qua đời. “Tôi nhận được thông tin mà bủn rủn tay chân. Sáng mai tôi sẽ sang để viếng cô ấy”, nữ nghệ sĩ chia sẻ với Tiền Phong.

Hiện, nhiều nghệ sĩ đăng bài chia buồn, bàng hoàng vì chưa dám tin NSƯT Ngọc Trinh qua đời.

Nghệ sĩ bàng hoàng khi hay tin Ngọc Trinh qua đời.

"Chị là người diễn cùng diễn vở kịch đầu tiên Nữ sinh tại Đoàn Kịch Trẻ năm 1994,1995. Vở kịch mà là kỷ niệm đến phút cuối chị vẫn nhắc về chị em mình. Chào chị tiễn biệt chị. Em viết vài chữ mà tâm trạng hoang mang không tin được chị Trinh ơi", Việt Hương chia sẻ.

"Bàng hoàng và đau lòng khi vừa hay tin em diễn viên Ngọc Trinh qua đời. Xin thành kính chia buồn cùng gia đình Ngọc Trinh. Em đi an lành", ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.

Diễn viên Gia Bảo chia sẻ thông tin cáo phó của nữ diễn viên, kèm lời chia buồn: "Vĩnh biệt NSƯT Ngọc Trinh. Vô cùng đau xót".

Ca sĩ Quách Tuấn Du chia sẻ thông tin Ngọc Trinh qua đời khiến giới nghệ sĩ tiếc thương. "Đây là sự thật, rất sốc. Chị là cô giáo của nhiều thế hệ. Mong chị an nghỉ", nam ca sĩ viết.

Nghệ sĩ Quốc Thảo cho biết anh nhận được tin dữ về NSƯT Ngọc Trinh thông qua học trò. "Tôi không tin, gắt lên dặn học trò phải kiểm chứng cho kỹ. Vội vàng gọi điện cho đạo diễn Thanh Hiệp, tôi bàng hoàng khi biết tin Ngọc Trinh đã thật sự ra đi. Sự ra đi đột ngột của con là mất mát to lớn cho sân khấu và cho những người yêu mến nghệ thuật. Trong lòng đồng nghiệp và khán giả, con vẫn mãi là hình ảnh của một nghệ sĩ hết mình, đầy cống hiến và giàu tình yêu thương", nam diễn viên chia sẻ thêm.

NSƯT Ngọc Trinh qua đời lúc 11h30 ngày 1/9, hưởng dương 52 tuổi. Cáo phó ghi rõ lễ nhập quan diễn ra lúc 19h ngày 1/9, lễ động quan lúc 14h ngày 4/9. Linh cữu của nữ diễn viên hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa.

Ngọc Trinh sinh năm 1974, tên đầy đủ là Phạm Thị Ngọc Trinh, là nữ diễn viên kịch nói, truyền hình và là đạo diễn kiêm nhà sản xuất sân khấu kịch Việt Nam. Cô được biết đến với vai diễn Vy trong bộ phim truyền hình Mùi ngò gai và vai diễn Xàng trong vở kịch Trái tim nhảy múa.

Năm 2019, Ngọc Trinh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú. Cô còn là giảng viên nghệ thuật Đại học Văn Lang, lớp Diễn viên kịch điện ảnh truyền hình và thỉnh giảng tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM và các trung tâm đào tạo diễn viên.