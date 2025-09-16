NSND Khải Hưng: Tôi sốc khi Khải Anh nghỉ việc ở VTV

Mới đây, đạo diễn Khải Anh thông báo, anh chính thức rời Trung tâm Phim truyền hình - Đài truyền hình Việt Nam (VFC) sau hơn 20 năm gắn bó. Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ bởi đây là công việc được nhiều người mơ ước và Khải Anh đang đảm nhiệm vị trí phó giám đốc với tương lai rộng mở phía trước.

Với NSND Khải Hưng – nguyên Giám đốc VFC, bố của Khải Anh thì ông không chỉ bất ngờ mà còn sốc trước quyết định nghỉ việc của con trai.

Gia đình và Xã hội đã có cuộc trò chuyện cùng ông, nghe ông chia sẻ về những ngày gây dựng nên VFC.

Giống như một ông nông dân làm nhà cho con ở rồi nó bỏ nhà đi, thì sốc chứ!

Khi biết Khải Anh xin nghỉ việc ở VTV, cảm xúc khi đó của ông thế nào?

- Tôi rất sốc khi Khải Anh nói với tôi con muốn nghỉ việc ở VTV. Ngày cậu ấy nói với tôi có lẽ để thông báo hơn là hỏi ý kiến.

Ông có hỏi về lý do dẫn đến quyết định đó không?

- Có chứ! Đó là một cuộc nói chuyện rất dài…

Lý do chính là cậu ấy muốn thay đổi. Sẽ có người đặt câu hỏi: Có phải vì Khải Anh không lên được Giám đốc VFC mà đi không? Cậu ấy nói đó chỉ là một phần lý do rất nhỏ. Dù làm phó nhưng được làm công việc mình yêu thích, được chủ động thì lại khác.

Hơn nữa theo cậu ấy nghĩ đồ thị làm phim truyền hình hiện nay đang đi xuống. Ví dụ như diễn viên. Mười mấy năm nay vẫn những khuôn mặt ấy, hết VTV1 đến VTV3 thì khán giả sẽ nhàm chán. Công thức làm phim cũng thế, không có gì phá cách, mà Khải Anh thì muốn thay đổi điều đó, muốn có một dấu ấn riêng của mình. Hơn 20 năm Khải Anh gắn bó với VFC, chưa kể thời gian làm giúp việc cho tôi cũng là quãng đường dài, nếu thấy không còn phù hợp thì cũng nên thay đổi tìm hướng khác.

NSND Khải Hưng và con trai Khải Anh thời trẻ (ảnh tư liệu).

Khi cậu ấy nói với tôi như vậy thì tôi thấy cũng có lý. Vì người làm sáng tạo mà không mong muốn, không thể tạo ra dấu ấn riêng thì sự nghiệp cũng làng nhàng thôi. Một điều nữa ở VFC, khi đã ở cương vị quản lý thì không được làm phim nữa. Suốt ngày chỉ đọc kịch bản và đi chữa phim cũng là một lý do.

Nhưng tôi nói con phải suy nghĩ thật kỹ và nếu đi cũng phải chọn thời điểm thích hợp. Thế mà không ngờ cậu ấy quyết định nhanh như thế. Chỉ hơn 1 tuần sau khi thông báo thì tôi nhận được tin nhắn: "Con xin thôi rồi bố ạ!". Biết trước rồi mà khi nhận tin nhắn tôi vẫn sốc. Nó giống như một ông nông dân làm ngôi nhà cho con nó ở, sinh trưởng ở đó rồi nó bỏ nhà đi. Nhưng tôi nghĩ, sự bỏ đi ấy là để làm một ngôi nhà khác, có thể hay hơn VFC, có thể chẳng bằng nhưng mà là ngôi nhà của chính nó, thì tại sao lại không ủng hộ? Đó là tất cả những lý do.

Ông có khuyên Khải Anh không nên rời đi không?

- Tôi chỉ nói hãy suy nghĩ cho thật kỹ thôi, còn khuyên thì… giờ cậu ấy cũng 43 tuổi rồi, trưởng thành lâu rồi. Nếu có khuyên thì sẽ là vợ của Khải Anh.

Nhưng tôi có nói với Khải Anh, thật là tiếc, bởi vì bao nhiêu công của bố và những người khác nữa xây dựng từ Văn nghệ chủ nhật mới trở thành Hãng phim truyền hình, rồi từ đó mới có VFC như hiện nay.

NSND Khải Hưng tiếc khi Khải Anh rời VTV nhưng ông cũng ủng hộ quyết định đó vì những lý do con trai ông đưa ra đều có lý. Ảnh: Văn Hiền

Thời làm Văn nghệ chủ nhật, tôi phải đi tìm từng đạo diễn, quay phim, thu thanh để thực hiện. Rất nhiều đạo diễn đã "qua tay" tôi. Khoá đầu tiên là Đỗ Thanh Hải, Vũ Trường Khoa, Vũ Minh Trí; lứa sau thì đến Phạm Thanh Phong, Mạc Văn Chung… Lúc đó Khải Anh đang thực tập, đợt 3-4 gì đó mới chọn đến. Cả đời tôi cống hiến cho VFC, cũng coi như đó là ngôi nhà của mình, vậy thì một đứa con nó bỏ nhà đi thì sốc chứ! Nhưng mà đó là quyết định của cậu ấy, tôi không thể can thiệp được, chỉ khuyên là nên tính toán kỹ.

Lúc Khải Anh tâm sự với ông, ông có nhận thấy điều gì luyến tiếc trong quyết định đó không?

- Khải Anh tâm sự với tôi chuyện từ năm lớp 8 đã theo bố làm chân giúp việc, học Sân khấu Điện ảnh xong ra trường vẫn đi theo bố cho đến khi tự đi trên đôi chân của chính mình. Làm những phim được giải, cũng có những phim dở và tôi chỉ ra chỗ này chưa được, chỗ kia chưa hay. Nhưng ở VTV Khải Anh không chỉ làm phim không đâu, còn làm Gala cười, Táo quân cùng với anh Đỗ Thanh Hải, rồi làm Lễ hội pháo hoa quốc tế, nhiều chương trình nghệ thuật nữa mà không quan tâm đến thù lao của nhà đài, vốn rất thấp so với mặt bằng chung của thị trường.

"Từ năm lớp 8, Khải Anh đã theo tôi đi làm phim", NSND Khải Hưng nói. Ảnh: Văn Hiền

Khải Anh tính cách mềm mại chứ không "nóng" như tôi

Trong suốt những năm ông làm giám đốc ở VFC, hẳn là cũng không thiếu những lúc không được như ý muốn, rồi có cả những khó khăn khác nữa, vậy có bao giờ ông có suy nghĩ dừng công việc này để chuyển sang một công việc khác không?

- Tôi thì lại khác hẳn. Cái đầu tiên là người ta phong tôi làm giám đốc chứ tôi không xin. Vì tôi là người "đẻ" ra Văn nghệ chủ nhật, không có nó thì không có hãng phim, không có Trung tâm Phim truyền hình như bây giờ. Hồi đấy cũng chỉ có một nhóm duy nhất là nhóm của tôi làm phim, vậy thì người ta phải đề cử tôi làm phó giám đốc. Khi ông giám đốc về hưu thì tôi lên thay. Tôi không xin và nói thật là tôi cũng chẳng màng. Vì tôi chỉ tập trung vào chuyên môn và sống hết mình với chuyên môn ấy. Ngày nào cũng thế, tôi làm việc từ 6h sáng đến 9h tối mới về. Người ta đã tổng kết ông Hưng ăn cơm hộp với giá 3.000 đồng suốt 15 năm liền. Tôi nghĩ rằng tôi đã cống hiến một cách trọn vẹn, đầy đủ và hết sức mình với VTV.

NSND Khải Hưng trò chuyện cùng phóng viên GĐ&XH. Ảnh: Văn Hiền

Nhiều diễn viên từng kể rằng đi làm phim với NSND Khải Hưng có nhiều trải nghiệm nhưng mà cũng… đau tim lắm, vì không cẩn thận là ông mắng thẳng thừng. Khải Anh có được "ngoại lệ" không?

- Thực ra Khải Anh khá độc lập, không bị bố gọi đến quở trách bao giờ. Tôi đánh giá Khải Anh là đứa tử tế, là thằng sống có trách nhiệm và có khả năng làm phim. Tôi chưa thấy nó đểu với ai, dù cũng có đứa thế nọ thế kia. Vì thế tôi cũng không cần phải nghiêm khắc với cậu ấy, trái lại còn rất tâm lý nữa. Khi cậu ấy lấy vợ thì tôi chủ động đề nghị cho ở riêng và nói chúng ta chỉ thăm nhau một tháng một lần. Nó chả sướng quá! Suy cho cùng thì chả đứa nào nó chịu mình mà mình cũng thế. Già rồi ở một mình là tốt nhất.

Ông thấy Khải Anh giống mình điều gì nhất?

- Giống ở đam mê làm phim nhưng hơn tôi đấy, nghĩ được nhiều trò. Về tính cách thì ngược với tôi vì cậu ấy là người rất mềm mại. Bị ai mắng, xúc phạm không sừng cồ lên. Điểm này cậu ấy cũng hơn tôi.

Thế nếu ông mà bị thế thì ông ứng xử thế nào?

- Nếu là tôi thì… tôi nể gì.

Có lúc nào vì thế mà mối quan hệ trở nên căng thẳng không?

- Căng thẳng chứ! Tôi với lãnh đạo đài chả "căng" với nhau mấy lần...

Cảm ơn NSND Khải Hưng về cuộc trò chuyện!