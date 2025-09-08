Cuộc sống hiện tại của Khải Anh - Đan Lê ra sao sau khi rời VTV?

Thông tin đạo diễn Khải Anh chính thức rời VTV sau nhiều năm gắn bó khiến khán giả không khỏi tiếc nuối. Anh là người đứng sau hàng loạt bộ phim truyền hình ăn khách, ghi dấu ấn bằng phong cách làm phim hiện đại, gần gũi và có sức lan tỏa lớn với công chúng. Về đời tư, anh có cuộc hôn nhân hạnh phúc với MC Đan Lê.

Cuộc sống hiện tại của Khải Anh - Đan Lê

Trước khi trở thành cặp vợ chồng nổi tiếng của Vbiz, Đan Lê và Khải Anh từng có mối tình "gà bông" kéo dài suốt những năm tháng cấp 3. Đan Lê cũng từng chia sẻ cô và ông xã Khải Anh đã làm bạn với nhau hơn 25 năm.

"Chúng mình đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn, khó khăn, thành tựu ... Và dù thay đổi thế nào, vẫn có thể ở lại bên nhau, chuyện trò thâu đêm suốt sáng", Đan Lê từng chia sẻ gửi đến chồng đón nhận tuổi mới, nữ MC hy vọng bạn đời thêm vững vàng, sáng suốt và là điểm tựa tinh thần cho cô.

Tình yêu của Khải Anh và Đan Lê được nhiều người ngưỡng mộ. Họ là tình đầu của nhau từ khi cùng ngồi trên ghế trường THPT Thăng Long (Hà Nội). Khi đó, Đan Lê học dưới Khải Anh một lớp, lần đầu gặp anh ở đội văn nghệ của trường năm 16 tuổi, sau đó làm bạn rồi trở thành người yêu. Khi mới 21 tuổi, Khải Anh đã muốn cưới Đan Lê làm vợ. Thế nhưng, việc không thể trả lời câu hỏi "con đã chuẩn bị gì cho đám cưới?" của bố đã khiến tình cảm của anh và Đan Lê rẽ sang hướng khác. Sau khi chia tay và đều từng trải qua những mối quan hệ khác, thậm chí cả cuộc hôn nhân khác, họ trở lại bên nhau.

Năm 2011, Đan Lê và Khải Anh tổ chức đám cưới sau nhiều trắc trở.

Năm 2011, Đan Lê và Khải Anh tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè. Cuộc hôn nhân của họ càng hạnh phúc hơn khi hai cậu con trai Khải Minh và Khải Nguyên lần lượt chào đời vào 2011 và 2014. Mỗi năm vào dịp kỷ niệm ngày cưới 14/2, họ đều đưa nhau đến một nơi thật đặc biệt để ăn mừng.

Tình cảm mà Khải Anh và Đan Lê dành cho nhau vẫn rất mặn nồng.

Từ đó đến nay, Khải Anh và Đan Lê đã trải qua hơn một thập kỷ hôn nhân hạnh phúc. Cả hai có hai cậu con trai kháu khỉnh, ngoan ngoãn. Trên trang cá nhân, đôi khi khán giả bắt gặp những khoảnh khắc gia đình giản dị, ấm áp mà cả hai dành cho nhau. Đan Lê từng tâm sự, Khải Anh không chỉ là người chồng mà còn là chỗ dựa vững chắc, người bạn đồng hành tin cậy trong mọi quyết định: "Tôi nghĩ rằng chuyện tình của mình như một bộ phim vì đây không phải một trường hợp phổ biến. Hai con người khi đã rẽ sang hai hướng khác nhau nhưng cuối cùng có cơ hội để gặp lại và làm lại từ đầu".

25 năm bên nhau tính cả yêu và cưới, Khải Anh - Đan Lê vẫn giữ được sự ngọt ngào. Cặp đôi cùng nhau đi du lịch khắp nơi trên thế giới và thường xuyên dành cho nhau những lời có cánh trên mạng xã hội.

Sự nghiệp rực rỡ của đạo diễn Khải Anh trước khi rời VTV

Đạo diễn Khải Anh và bố - NSND Khải Hưng

Đạo diễn Khải Anh - Phó Giám đốc Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC), trực thuộc VTV - chính thức nghỉ việc tại đơn vị này từ tháng 4/2025 sau 25 năm gắn bó.

Trên trang Facebook cá nhân, Khải Anh chia sẻ những suy nghĩ về quyết định của mình. Anh viết: "Bắt đầu một cuộc chơi mới! Hai mươi lăm năm làm nghề, tôi đã có cơ hội đứng giữa trung tâm của nhiều câu chuyện, nhiều bộ phim, nhiều khoảnh khắc được khán giả nhớ đến. VFC là nơi tôi rèn nghề, là bệ phóng để tôi đi xa. Nhưng cũng như mọi cuộc chơi, đến lúc bạn cần qua màn để gặp boss (thử thách) mới".

Khải Anh nhìn lại 4 tháng vừa qua là khoảng lặng cần thiết với anh, để nhìn lại và tự hỏi: "Nếu giờ chơi lại từ đầu, mình có dám chọn đường khó không? Và câu trả lời là: Có. Thậm chí còn muốn đường khó hơn, cam go hơn".

Anh tin thử thách càng lớn, phần thưởng càng xứng đáng: tự do sáng tạo, dám mạo hiểm, và một lần nữa được cảm giác run lên vì háo hức.

Khải Anh được đánh giá là đạo diễn tài năng, nhiều kinh nghiệm của VFC.

Với Khải Anh, anh không gọi đây là cuộc chia tay. Anh ví von gọi là "chuyển server". "Vẫn là trò chơi quen thuộc – kể chuyện bằng hình ảnh – nhưng luật chơi mới, bản đồ mới, đối thủ mới. Và tôi thích thế", đạo diễn viết.

Khải Anh khẳng định niềm đam mê với nghề vẫn còn nguyên vẹn. Với anh: "Ở lại mãi một chỗ mới là chuyện đáng lo. Nếu tim còn đập nhanh khi nghĩ đến tương lai, nghĩa là mình chưa hết yêu nghề. Và nếu chưa ai làm, càng đáng để mình thử trước".

Khải Anh sinh năm 1982, tạo dựng được tên tuổi trên màn ảnh nhỏ qua nhiều bộ phim được khán giả yêu mến như "Tuổi thanh xuân", "Người phán xử", "Mê cung"…

Anh là con trai của NSND Khải Hưng. Từ khi còn học cấp 2, Khải Anh đã theo bố đến đoàn phim, phụ việc nhỏ nhặt như thư ký, trợ lý và thậm chí dọn dẹp hiện trường quay. Sau khi tốt nghiệp, anh nối nghiệp cha theo nghề đạo diễn.

Sự nghiệp của Khải Anh tại VTV gắn liền với hàng loạt bộ phim truyền hình ăn khách, giúp anh khẳng định vị thế là một đạo diễn trẻ tài năng, biết kết hợp yếu tố hiện đại với nội dung gần gũi. Anh bắt đầu với vai trò trợ lý và dần đảm nhận vị trí đạo diễn chính, thường hợp tác với các đồng nghiệp như Bùi Tiến Huy, Nguyễn Mai Hiền hay các đối tác quốc tế.

Một trong những dấu ấn đầu tiên là "Nhật ký Vàng Anh" (2007), bộ phim thanh xuân giúp anh làm quen với khán giả trẻ. Tiếp theo, "Bà nội không ăn pizza" (2010, 22 tập, đồng đạo diễn với Bùi Tiến Huy) mang đến câu chuyện gia đình hài hước, nhận được phản hồi tích cực. Năm 2013, "Hoa nở trái mùa" (22 tập, đồng đạo diễn với Nguyễn Đức Hiếu) tiếp tục củng cố phong cách kể chuyện gần gũi của anh.

Bước ngoặt lớn đến với "Tuổi thanh xuân" (2014-2016, hai phần tổng 74 tập), dự án hợp tác Việt - Hàn đồng đạo diễn với Bùi Tiến Huy và các đạo diễn Hàn Quốc như Myung Hyun Woo. Bộ phim mở rộng đối tượng khán giả trẻ, tạo sức hút ở cả hai nước với câu chuyện tình yêu lãng mạn, vượt biên giới. Năm 2016, "Những ngọn nến trong đêm phần 2" (36 tập) tiếp nối thành công, mang đến drama gia đình sâu sắc và nhận nhiều đề cử tại Giải Mai Vàng.

Năm 2017 đánh dấu đỉnh cao với "Người phán xử" (47 tập, đồng đạo diễn với NSƯT Nguyễn Mai Hiền và NSƯT Nguyễn Danh Dũng), chuyển thể từ phim Israel. Bộ phim hình sự này trở thành "bom tấn" truyền hình, gây sốt với dàn diễn viên đình đám như NSND Hoàng Dũng, Việt Anh, gây bão dư luận và giành giải Phim truyền hình ấn tượng tại VTV Awards cũng như Phim truyền hình của năm tại WeChoice Awards 2017. Thành công này giúp Khải Anh nhận giải Đạo diễn xuất sắc tại Giải Cánh Diều 2018.

Tiếp nối, "Ngày ấy mình đã yêu" (2018, 24 tập, chuyển thể từ phim Hàn Quốc "Discovery of Love") mang đến câu chuyện tình yêu hiện đại, nhận giải Phim truyền hình được yêu thích nhất tại WeChoice Awards. Năm 2019, "Mê cung" (30 tập, đồng đạo diễn với Trần Trọng Khôi) tiếp tục thể loại hình sự, nhận Cánh Diều bạc. "Nhà trọ Balanha" (2020, 35 tập, chuyển thể từ "Nhà trọ Waikiki") mang màu sắc hài hước, giúp anh đa dạng hóa phong cách. Gần đây nhất, "Yêu hơn cả bầu trời" (2021, 4 tập) là phim ngắn Tết, nhận giải Ấn tượng VTV.

Ngoài phim dài tập, Khải Anh còn đạo diễn chương trình giải trí như "Gặp nhau cuối năm" và các phim ngắn, luôn nhấn mạnh vào sự sáng tạo và chinh phục thể loại khó như phim hình sự – dòng phim anh đam mê vì sức hút toàn cầu. Các tác phẩm của anh không chỉ đạt rating cao mà còn góp phần nâng tầm phim truyền hình Việt, thu hút thế hệ khán giả trẻ.

Không chỉ nổi bật ở mảng phim dài tập, Khải Anh còn tham gia chỉ đạo loạt phim ngắn, phim Tết và những chương trình giải trí được đầu tư chỉn chu, thể hiện sự đa dạng trong vai trò đạo diễn.

Một trong những dấu ấn nữa của Khải Anh chính là vai trò Tổng đạo diễn chương trình "Gặp nhau cuối tuần" phiên bản tái xuất vào năm 2025 – chương trình từng đình đám giai đoạn 2000–2006 và có ý tưởng ban đầu từ cha anh, NSND Khải Hưng.

Trước khi nghỉ việc, Khải Anh là Phó Giám đốc Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam VFC.