Những kỷ lục vô tiền khoáng hậu của 'Tây du ký' sau 4 thập kỷ

Tây du ký được bấm máy vào tháng 7/1982, sau đó được phát thử tập "Trừ yêu ở nước Ô Kê" vào tháng 10 cùng năm. Tuy nhiên đến năm 1986, bộ phim mới được chiếu trọn vẹn trên truyền hình.

Trải qua 4 thập kỷ, dù nhiều lần được làm lại phiên bản mới, nhưng phiên bản năm 1986 vẫn là tác phẩm ăn khách nhất, sở hữu nhiều kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

Được tái chiếu 3.000 lần tại Trung Quốc

Theo thống kê của các nhà đài Trung Quốc, Tây du ký dẫn đầu về thành tích chiếu lại trên màn ảnh nhỏ với con số khoảng 3.000 lần.

Đây là một con số "khủng" mà chưa bộ phim nào đạt được tại thị trường tỷ dân. Thậm chí là những tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết khác trong "tứ đại danh tác" như Thủy Hử, Tam quốc diễn nghĩa hay Hồng Lâu Mộng.

Đây cũng là bộ phim có nhiều người xem nhất ở Trung Quốc. Theo thống kê của Tân Hoa Xã, 89,4% dân số Trung Quốc đã xem bộ phim này và hơn 50% khán giả cho biết họ đã xem Tây du ký hơn 10 lần.

Theo QQ, một trong những lý do khiến Tây du ký được yêu mến hơn cả là bởi nội dung phim chứa nhiều yếu tố hài hước, truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa và phù hợp với nhiều đối tượng khán giả.

Kịch bản được làm lại nhiều nhất trên màn ảnh

Sau thành công của 42 tập phim Tây du ký 1986, nhiều đạo diễn, nhà đầu tư bắt đầu thực hiên lại bộ phim. Hàng năm, có ít nhất một phiên bản mới của bộ phim này. Đến nay, số lượng các phiên bản mới của Tây du ký đã lên đến hàng trăm.

Câu chuyện về chặng đường đi lấy kinh gian nan, trải qua 81 kiếp nạn mới lấy được chân kinh của thầy trò Đường Tăng trở thành niềm cảm hứng bất tận cho các nhà làm phim.

Mặc dù được đầu tư kinh phí nhiều hơn, có kỹ xảo điện ảnh vượt trội hơn và quy tụ dàn diễn viên đình đám, song vẫn chưa có phiên bản nào đủ sức nặng bằng bản gốc huyền thoại.

Lục Tiểu Linh Đồng là biểu tượng Tôn Ngộ Không không thể lật đổ

Trải qua 4 thập kỷ, mỗi khi nhắc tới Tây du ký, khán giả đều nhớ ngay tới cái tên Lục Tiểu Linh Đồng thủ vai Tôn Ngộ Không.

Những diễn viên từng thủ vai Tề Thiên Đại Thánh trong các phiên bản khác nhau như Quách Phú Thành (Tây du ký 2: Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh), Chân Tử Đan (Đại náo thiên cung), Bành Vu Yến (Ngộ Không truyện), Châu Tinh Trì (Đại thoại tây du)… đều để lại những ấn tượng riêng biệt, nhưng không ai có thể soán ngôi “vua khỉ” của Lục Tiểu Linh Đồng.

Tuy vậy cái bóng của Tôn Ngộ Không quá lớn cũng cản trở sự nghiệp của Lục Tiểu Linh Đồng. Hơn 40 năm qua, hào quang của ông chỉ gắn liền với một vai diễn duy nhất, không thể có vai diễn nào xuất sắc hơn.

Ít kinh phí vẫn quy tụ dàn diễn viên tên tuổi

Vào thời điểm khởi quay, Tây du ký 1986 có vốn đầu tư là 6 triệu NDT. Đây tuy là một số tiền rất lớn vào thời điểm đó nhưng vẫn không đủ để trang trải cho cả bộ phim. Các diễn viên thậm chí chỉ nhận được một khoản thù lao tượng trưng và ít ỏi.

Thời điểm bấm máy vào năm 1982, đoàn phim chỉ đủ tiền thuê một quay phim, một máy quay. Tây du ký vốn là bộ phim về đề tài giả tưởng, cần sử dụng nhiều kỹ xảo. Tuy nhiên, do điều kiện hạn hẹp, các kỹ xảo trong phim cũng rất thô sơ.

Không chỉ thiếu thốn về kinh phí, đoàn làm phim còn thiếu cả nhân lực. Vì thế, các diễn viên đôi lúc sẽ phải phụ khuân vác trong khi nhân viên hậu trường được huy động xuất hiện trước ống kính nếu thiếu diễn viên.

Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Tây du ký 1986 vẫn thu hút rất nhiều nghệ sĩ, trong đó có cả những tên tuổi lớn của điện ảnh Trung Quốc thời bấy giờ tham gia một cách nhiệt tình, không quản thù lao cao thấp.