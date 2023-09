Nhóm 911: "Chắc chắn lần tới sẽ đưa vợ con đến thăm Việt Nam”

911 là nhóm nhạc người Anh được thành lập vào năm 1995. Nhóm gặt hái nhiều thành công, đóng góp 10 đĩa đơn trong Top 10 của Vương quốc Anh, với nhiều bản hit như I do, Private Number, The day we find love, Bodyshakin, How do you want me to love you?... Năm ngoái, nhóm 911 từng biểu diễn tại Lễ hội Hay Festival tại Việt Nam, sau đó tiếp tục tạo được cơn sốt khi kết hợp với ca sĩ Đức Phúc ra mắt MV Em đồng ý (I do) đạt hơn 50 triệu lượt xem vào tháng 2 năm nay. Sau đêm biểu diễn miễn phí tại Hà Nội vào ngày 9/9, nhóm sẽ đến Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/9.