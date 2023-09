Jack nói bỏ ra 5 tỷ, doanh nhân kết nối gặp Messi liền phản ứng gay gắt

Ngày 7/9 vừa qua, Jack tiếp tục lên tiếng nói rõ việc “đã bỏ ra số tiền lớn”, cụ thể là 5 tỷ đồng cho người kết nối anh gặp gỡ siêu sao bóng đá Messi tại Pháp. Ngoài ra, anh cũng thẳng thắn cho biết doanh nhân Q.C – người kết nối anh trong hành trình này – liên tục nâng giá từ 2 tỷ lên 5 tỷ.

“Ông C. liên tục thay đổi báo giá dịch vụ. Ban đầu ông C. báo giá cho Jack là 80.000 EUR, sau ông tăng lên hơn 200.000 EUR. Trong giai đoạn bên Pháp, Jack đã mượn tạm ông Cường một khoản tiền (vì Jack không mang đủ Euro). Sau đó về Việt Nam, Jack đã thanh toán đầy đủ tiền cho ông C. Tổng cộng, Jack đã chi hơn 200.000 EUR cho riêng ông C. theo đúng thỏa thuận. Ngoài ra, toàn bộ chi phí đi lại và ăn ở của Jack và êkíp trong suốt hành trình đó là do Jack tự chi", Jack viết. Bên cạnh đó Jack một lần nữa khẳng định ngay trong những ngày sóng gió nhất, anh đã tìm thấy cơ hội thứ 2 để gặp lại Messi.

Câu chuyện Jack gặp thần tượng Messi và đưa hình ảnh Messi vào MV ca nhạc vẫn đang gây tranh cãi không dứt

Ngay sau tuyên bố của Jack, phía doanh nhân Q.C cũng đã có bài đăng phản ứng lại những thông tin trên. Ông cho biết đây là lần cuối cùng nói về vấn đề này, ngoài ra cũng phân tích rõ ràng 4 vấn đề đang gây tranh luận liên quan tới vụ việc.

Theo doanh nhân này, vấn đề ông bức xúc lớn nhất chính là “câu chuyện 60 tỷ và không 1 lời đính chính ngay sau khi có thông tin đưa ra”. Ông C. cho rằng khi mạng xã hội có tin đồn Jack bỏ ra 60 tỷ để mời Messi vào MV, phía ê-kíp của Jack phải đính chính ngay khi tin đồn bùng nổ để tránh ảnh hưởng đến ông và những người đã giúp. “Mới 5 tỷ mà mọi chuyện đã ầm ĩ thì nếu mọi người nghĩ là 60 tỷ thì ảnh hưởng thế nào?”, nam doanh nhân nhắn gửi tới phía Jack. Ông C. cũng đưa ra đề nghị phía ê-kíp Jack muốn làm rõ ai là người tung tin đồn thì nên mời công an vào cuộc để lấy lại danh dự.

Đây cũng là vấn đề Jack đề cập trong thông báo ngày 7/9 vừa qua. Nam ca sĩ nhấn mạnh phía ê-kíp của anh không phải là người tung ra tin đồn nhưng chỉ vì thông tin trên mạng mà doanh nhân Q.C liên tục công kích anh.

Hình ảnh Messi ký trên áo đấu trong buổi tối gặp Jack tại Pháp

Vấn đề thứ 2 doanh nhân Q.C muốn Jack đính chính đó là việc xin phép quay MV. Một lần nữa ông nhấn mạnh phía Messi không biết Jack là ai. Ông cho rằng việc Jack nói “đã xin phép” là “rất mập mờ, ảnh hưởng đến anh em bạn bè” nên ông muốn Jack hãy chứng minh bằng việc công khai mail trả lời của phía Messi hay một dẫn chứng cụ thể nào khác.

Ngoài ra phía doanh nhân này cũng nhấn mạnh “về việc chi phí lớn và số tiền”, ông khẳng định bản thân “chưa bao giờ nói về việc Jack đi ké” và “các chi phí cho agency (trung gian), vé xem bóng đá, xe cộ thuê đi lại v.v… chả ai có chuyện làm free cho ai, chưa kể không một ai biết Jack là ai cả”.

Doanh nhân Q.C khẳng định chiếc áo Messi kí cho Jack là do ông cho mượn áo, không có chuyện Messi tặng áo

Tiếp đó, ông C. cũng cho rằng phía Jack nên đính chính những thông tin sai lệch về MV để không gây hiểu lầm. Ông nhấn mạnh: “Hoàn toàn không có chuyện ăn tối mà là đến đó ăn tối, chờ Messi và bạn bè ăn xong thì vào xin chụp ảnh và ký (Vậy nên không hiểu xin đưa vào MV ra sao)”. Về chiếc áo Messi ký, ông C. cũng giải thích hoàn toàn không có chuyện Messi tặng áo: “Do Jack không có những chiếc áo ý nghĩa nên thậm chí chiếc áo đó là mượn của tôi để ký”.

Vụ lùm xùm liên quan tới việc Jack đưa hình ảnh Messi vào MV ca nhạc vẫn đang gây nên nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Thậm chí, truyền thông Hàn Quốc gần đây đồng loạt đưa tin về ồn ào này.

Truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin

Tờ Hankyung của Hàn để tiêu đề: “3,3 tỷ won trong 10 giây?... Messi gây náo động khi xuất hiện trong MV của ca sĩ Việt”. Tờ Joongang cũng có tựa đề: "3,3 tỷ won cho 10 giây xuất hiện? Tranh cãi chuyện Messi xuất hiện trong MV của ca sĩ Việt... Chuyện gì vậy?". Tờ Yonhap News viết: "Messi - Vị thần bóng đá, xuất hiện trong MV ca nhạc của ca sĩ Việt, lệ phí bao nhiêu?".

Tờ Sport News của Hàn viết: “3,3 tỷ won cho 10 giây xuất hiện? Messi gây tranh cãi trong MV của ca sĩ Việt... Chuyện gì đã xảy ra?”. Tờ này dẫn lại thông tin sau khi có hình ảnh Messi trong MV, cộng đồng mạng rộ tin đồn cho rằng Messi nhận được 60 tỷ đồng (khoảng 3,3 tỷ won) để xuất hiện ở MV ca nhạc. Đáp lại điều này, phía luật sư của nam ca sĩ phủ nhận: “Một số tổ chức, cá nhân đang lan truyền thông tin sai sự thật mang tính vu khống”.

