- Vào vai người tử tế như trưởng đồn biên phòng Trung trong "Cuộc chiến không giới tuyến" có phải là một thách thức với anh?

- Khi tôi nhận vai này, nói thật là một sự thiệt thòi. Tuyến nhân vật sĩ quan quân đội chắc chắn màu sắc sẽ khô khan, không thể nào đa dạng hay kiểu nhiều màu sắc như một chú tắc kè hoa được. Nhưng nếu ví bộ phim như một bức tranh tổng thể nhiều màu sắc, mình cứ chọn gam màu rực rỡ thì ai sẽ làm gam màu đơn sắc? Việt Anh không ngại khi đảm nhận trọng trách đó.

Vai này khó ở chỗ với hình tượng một người sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, điều thách thức đầu tiên là tác phong, phong thái, các khẩu lệnh, điều lệnh, là những điều người diễn viên không gặp trong đời sống hàng ngày.

Nếu đóng các vai trong phim về tình yêu, tình cảm gia đình, diễn viên có thể thoải mái sáng tác, xây dựng nhân vật của mình. Nhưng với tuyến nhân vật này, phải tuân theo khuôn mẫu, bất di bất dịch. Sẽ có phần nào đấy khô khan, nhưng không có nghĩa không có gì để làm. Người diễn viên phải sáng tạo nhiều hơn bình thường, đó là thách thức.

Tuy nhiên lại có một thuận lợi là hình ảnh của một người sĩ quan quân đội trong thời kì đổi mới, vẫn cập nhật theo dòng chảy hiện đại. Như nhân vật Trung phải trải qua một câu chuyện bi kịch, là nỗi buồn chung của nhiều chiến sĩ biên phòng. Họ xa nhà tới vài năm, không thể ở cạnh người thân những lúc quan trọng nhất, những người thân của họ phải chịu thiệt thòi.

Các chiến sĩ biên phòng đã tâm sự với tôi những câu chuyện có thật trong đời sống. Họ đi làm nhiệm vụ vài năm và quay trở lại thì mất gia đình. Việt Anh nghĩ đây chính là chất liệu mình có thể khai thác được. Ngay lập tức tôi đã bàn bạc với đạo diễn Danh Dũng để đưa yếu tố này vào nhân vật Trung. Tôi muốn những khán giả cũng cảm nhận được đời sống của những người lính. Họ bảo vệ Tổ quốc, họ cũng là người chồng, người cha có những nỗi niềm riêng.

Việt Anh thấy may mắn thực hiện được 2 điều ước trong sự nghiệp. Đó là khi quay trở lại đóng vai người tử tế, tôi thực sự muốn được khoác lên người màu áo của công an và quân đội. Hiện nay tôi đã thực hiện được ước muốn đóng vai quân đội. Tương lai rất có thể tôi sẽ đóng một vai công an.