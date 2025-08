Cựu thành viên Maroon 5 bị tố nhắn tin khiêu dâm với gái trẻ, bạo hành vợ

Trong đơn gửi lên tòa án Los Angeles ngày 30/7, Kate Bowman - vợ của Mickey Madden - cho biết cô được một người giấu tên cảnh báo về những nội dung trao đổi gợi dục của chồng với các đối tượng tuổi teen. Kate kể, vào ngày 21/7, khi cô lấy điện thoại của chồng và hỏi về việc này, Mickey liền "nổi cơn điên". Nghệ sĩ 46 tuổi đã ấn người vợ vào bàn bếp, xô ngã xuống đất, đơn ghi.

Mickey Madden và vợ, Kate Bowman. Ảnh: Page Six

Mickey cũng bị cáo buộc đuổi theo vợ ra đường, đẩy cô vào cánh cổng. Khi cô tiếp tục bỏ chạy, anh truy đuổi, ép người vợ vào tường gạch. Trong hồ sơ tòa án, Kate viết "không còn nhận ra" chồng mình vào ngày hôm đó vì "anh ta trở thành một con người hoàn toàn khác".

Sau vụ việc, Kate Bowman đến nhà bạn để trú tạm và cho biết Mickey đã nhắn tin xin lỗi qua điện thoại và gửi cả thư viết tay, trong đó anh hứa sẽ vào trại cai nghiện tình dục. Tuy nhiên cô cảm thấy rất sợ hãi sau vụ tấn công này.

Kate Bowman gửi trong hồ sơ tòa án ảnh bị chồng truy đuổi ra cổng (chụp từ camera).

Theo Page Six, thẩm phán đã đồng ý ban lệnh cấm Mickey tiếp xúc với vợ với vì lo ngại bạo lực gia đình. Lệnh này có hiệu lực cho đến phiên điều trần diễn ra vào ngày 20/8. Kate Bowman hiện yêu cầu Mickey Madden trợ cấp hôn nhân và đề nghị được quyền nuôi hai chú chó của họ.

Những rắc rối pháp lý lần này xảy ra 5 năm sau khi Madden bị bắt giữ vì liên quan đến cáo buộc bạo lực gia đình. Vụ việc năm 2020 từng khiến nghệ sĩ phải rời khỏi ban nhạc Maroon 5. Trước đó, năm 2016, anh cũng từng bị bắt vì sở hữu cocaine và nhận thỏa thuận được miễn truy tố nếu hoàn thành một ngày lao động công ích.

Mickey Madden (trái) biểu diễn cùng Adam Levine - thủ lĩnh ban nhạc Maroon 5 - năm 2018. Ảnh: iHeartMedia

Mickey Madden sinh năm 1979 tại Texas, là cựu tay chơi bass của ban nhạc nổi tiếng Maroon 5. Anh là một trong những thành viên sáng lập nhóm cùng Adam Levine từ những năm 1990 và đã góp mặt trong 6 album phòng thu, bao gồm: Songs About Jane (2002), It Won’t Be Soon Before Long (2007), Hands All Over (2010), Overexposed (2012), V (2014), và Red Pill Blues (2017). Madden nổi tiếng với lối chơi bass mạch lạc, giàu nhịp điệu, góp phần định hình phong cách funk-pop của Maroon 5. Bên ngoài âm nhạc, Madden được biết đến là người ăn chay trường và tích cực tham gia các hoạt động vì động vật. Anh kết hôn với Kate Bowman - một người có ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang - vào tháng 6/2025.