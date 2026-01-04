Nhiều nhóm K-pop nam đình đám quay trở lại và các tân binh mong đợi năm 2026

Sự trở lại của những nhóm K-pop nam đình đám

Nhóm nhạc K-pop đình đám BTS đã thông báo về sự trở lại được mong chờ từ lâu với album mới dự kiến ​​phát hành vào ngày 20/3, hãng BigHit Music xác nhận thông tin. Việc phát hành album này đánh dấu album đầu tiên của ban nhạc với đội hình đầy đủ bảy thành viên sau gần 4 năm, kể từ album tuyển tập “Proof” vào tháng 6/2022, khi BTS tạm ngừng hoạt động trong thời gian các thành viên thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc của Hàn Quốc và theo đuổi các dự án solo. Cả bảy thành viên hiện đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Suga là người cuối cùng xuất ngũ vào ngày 21/6/2025.

Nhóm nhạc nam thuộc thế hệ K-pop thứ 3 của Hàn Quốc, BTS. (Ảnh: BigHit Music)

Để chào mừng năm mới, nhóm BTS đã gửi bản in các bức thư viết tay đến các thành viên trong cộng đồng người hâm mộ của mình, ARMY, như một món quà dành cho những người đã duy trì tư cách thành viên Weverse trong ba năm qua. Các bức thư đều ghi ngày “20/3/2026” và có chung nội dung tiết lộ thời điểm nhóm trở lại, cùng với những lời cảm ơn gửi đến người hâm mộ.

Những bức thư viết tay của BTS gửi đến người hâm mộ, ARMY, như một món quà năm mới. (Ảnh: BigHit Music)

Cũng thuộc thế hệ K-pop thứ 3, nhóm K-pop Wanna One sẽ tái hợp trên truyền hình vào nửa đầu năm 2026. Theo thông tin từ Mnet, nhóm nhạc nam Wanna One sẽ tái ngộ người hâm mộ lần đầu tiên thông qua một chương trình truyền hình thực tế mới dự kiến ​​phát sóng vào nửa đầu năm 2026, sau một thời gian dài vắng bóng.

“Các thành viên Wanna One đã cân nhắc nhiều cách để gặp gỡ Wannables (tên gọi cộng đồng người hâm mộ của nhóm Wanna One) và đã đồng ý sản xuất một chương trình truyền hình thực tế mới, một định dạng được người hâm mộ yêu thích nhất”, đại diện kênh truyền hình âm nhạc Mnet cho biết.

Nhóm nhạc nam K-pop Wanna One. (Ảnh: YMC Entertainment)

Cũng theo đại diện Mnet cho biết thêm, kênh truyền hình này đang chuẩn bị chương trình với mục tiêu phát sóng trong nửa đầu năm 2026 và thông tin chi tiết về chương trình sẽ được công bố sau khi hoàn tất.

Với album mới của EXO dự kiến ​​ra mắt trong tháng 1/2026 và album mới của BTS đang lên kế hoạch phát hành vào tháng 3/2026, người hâm mộ sẽ có cơ hội đón chào cả ba nhóm nhạc hàng đầu của thế hệ K-pop thứ 3 theo nhiều cách khác nhau trong nửa đầu năm 2026, qua các kênh - nền tảng âm nhạc mới hoặc trên truyền hình.

Cũng trong đầu năm 2026, TOP, diễn viên kiêm rapper, thành viên nhóm nhạc thuộc thế hệ K-pop thứ 2 BigBang sẽ trở lại với tư cách nghệ sĩ solo, đánh dấu kỷ niệm 20 năm ngày ra mắt của anh.

Nam rapper kiêm diễn viên điện ảnh TOP. (Ảnh: Seed)

Nam rapper đã thông báo về sự trở lại của mình và chia sẻ với người hâm mộ rằng sẽ có “một album mới sắp ra mắt”. Một đoạn video ngắn TOP được đăng tải cùng bài viết cho thấy anh “Another Dimension” có thể là tựa đề album sắp ra mắt của anh. Tuy nhiên, ngày phát hành vẫn chưa được công bố.

Đây sẽ là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của anh sau 13 năm kể từ đĩa đơn kỹ thuật số “Doom Dada” năm 2013 và là dự án âm nhạc đầu tiên kể từ khi chính thức rời BIGBANG vào năm 2023.

Những tân binh nào sẽ ra mắt vào năm 2026

Giữa làn sóng trở lại mạnh mẽ của các nhóm nhạc, nghệ si K-pop thế hệ trước, một làn sóng các nhóm nhạc tân binh K-pop mới đang xếp hàng để bước lên sân khấu K-pop năm 2026.

Trong số những nhóm nhạc ra mắt sớm nhất có ALPHA DRIVE ONE (ALD1), một nhóm nhạc nam gồm 8 thành viên được thành lập thông qua chương trình tuyển chọn “Boys II Planet” năm 2025 của Mnet. Được quản lý bởi WAKEONE, ALPHA DRIVE ONE bao gồm Junseo, Arno, Leo, Geonwoo, Sangwon, Xinlong, Anxin và Sanghyeon dự kiến ​​sẽ ra mắt vào ngày 12/1 với album đầu tiên “EUPHORIA”.

Nhóm K-pop nam ALPHA DRIVE ONE. (Ảnh: WAKEONE)

Trước đó ALPHA DRIVE ONE đã sớm nhận được sự chú ý khi vào tháng 12, ALD1 đã mở màn Lễ trao giải Melon Music Awards 2025 với màn trình diễn ca khúc phát hành trước đó “FORMULA”, đánh dấu lần xuất hiện đầu tiên của họ trên một sân khấu lễ trao giải lớn. Với việc nhóm nhạc đàn anh cùng công ty quản lý ZEROBASEONE sắp hết hợp đồng, ALD1 được kỳ vọng sẽ tiếp tục truyền thống sản sinh ra những thần tượng nam từ “Boys Planet”.

Công ty MORE VISION, do ca sĩ kiêm nhà sản xuất Jay Park đứng đầu, cũng đang chuẩn bị cho một nhóm nhạc nam mới. LNGSHOT, một nhóm nhạc 4 thành viên gồm Oyul, Ryul, Woojin và Loui, sẽ phát hành mini album đầu tay mang tên “SHOT CALLERS” vào ngày 13/1, chỉ 1 ngày sau anbum của ALPHA DRIVE ONE.

Theo công ty quản lý, LNGSHOT đặt mục tiêu trở thành “một trong những nhóm nhạc có tầm ảnh hưởng nhất trong làng nhạc pop”, bao gồm cả hip-hop và R&B. Tên nhóm phản ánh ý tưởng về "một cú đánh quyết định lật ngược tình thế dù tỷ lệ thắng thua rất thấp".

Ca sĩ Jay Park (giữa) và nhóm nhạc K-pop nam LNGSHOT. (Ảnh: Newsis)

C9 Entertainment, công ty quản lý của các nhóm nhạc như CIX và EPEX, cũng đang chuẩn bị ra mắt nhóm nhạc nam mới đầu tiên sau 5 năm. Nhóm nhạc 7 thành viên mang tên NAZE bao gồm Ato, Kaisei, Younki, Turn, Yuya, Kimkun và Dohyeok. Trước khi chính thức ra mắt, các thành viên đã hoạt động dưới tên tạm thời là C9 ROOKIES và xuất hiện trên các chương trình truyền hình Nhật Bản, bao gồm phim truyền hình và chương trình giải trí, như một phần của các nỗ lực quảng bá ban đầu.

H//PE Princess, một nhóm nhạc hip-hop quốc tế gồm bảy thành viên được thành lập thông qua dự án hợp tác “Unpretty Rapstar: Hip Pop Princess” giữa Hàn Quốc và Nhật Bản của Mnet cũng dự kiến ​​sẽ ra mắt trong năm nay. Đội hình cuối cùng bao gồm Nam Yu Ju, Koko, Niko, Yun Seo Young, Kim Do Yi, Rino và Kim Su Jin.

YUHZ, một nhóm nhạc nam khác trưởng thành từ chương trình “B:MY BOYZ” của đài SBS, đang chuẩn bị cho màn ra mắt chính thức. Nhóm gồm tám thành viên đến từ nhiều quốc gia: Bohyeon, Hyo, Haruto, Junseong, Jaeil, Kai, Yeontae và Sechan. Phản ánh đội hình toàn cầu của mình, nhóm dự định mở rộng hoạt động ra ngoài Hàn Quốc sang các thị trường như Trung Quốc, Đài Loan và Nhật Bản.

SMTR25, nhóm nhạc K-pop nam thực tập sinh thuộc công ty giải trí SM Entertainment. (Ảnh: SM Entertainment)

Một trong những dự án được theo dõi sát sao nhất là SMTR25 của SM Entertainment, một nhóm thực tập sinh nam đa quốc tịch lần đầu tiên được giới thiệu trong buổi hòa nhạc kỷ niệm 30 năm thành lập công ty, “SMTOWN LIVE 2025”, được tổ chức tại Seoul vào tháng 1 năm 2025. Sau đó, các thực tập sinh này đã xuất hiện tại các buổi hòa nhạc SMTOWN ở Mexico City, Los Angeles, London và Tokyo, báo hiệu ý định của SM trong việc định vị họ như một phần của thế hệ nghệ sĩ tiếp theo.

Mặc dù SM vẫn chưa công bố đội hình cuối cùng hay tên chính thức của nhóm nhạc ra mắt, nhưng giới chuyên gia trong ngành dự đoán nhóm sẽ ra mắt vào năm 2026.