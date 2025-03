J-hope BTS ra mắt ca khúc mới, dành loạt ưu đãi độc quyền cho người hâm mộ

Ca khúc mới của j-hope được chính thức ra mắt trên TikTok vào lúc 21:00 (theo giờ Việt Nam) ngày 28/2, trong đêm khai mạc tour diễn thế giới "Hope on the stage in Seoul".

"Sweet Dreams (feat. Miguel)" là bản serenade ngọt ngào thuộc thể loại Pop R&B, gửi gắm mong muốn chân thành của j-hope về việc yêu và được yêu. Đặc biệt, ca khúc còn có sự góp giọng của Miguel, nghệ sĩ R&B đình đám từng đoạt giải Grammy cho "Bài hát R&B xuất sắc nhất" và 13 lần được đề cử ở các hạng mục giải thưởng danh giá như "Bài hát của năm", "Album R&B xuất sắc nhất".

Cùng lúc ca khúc "Sweet Dreams" được giới thiệu, các video về ca khúc mới cũng được đăng tải trên tài khoản TikTok chính thức của j-hope và BTS, đồng thời tính năng Pre-Saves cũng được kích hoạt trên tài khoản của nam ca sỹ. Pre-Saves là tính năng cho phép người hâm mộ dễ dàng thêm trước các album và bài hát sắp phát hành vào danh sách phát trên Apple Music và Spotify, đồng thời nhận thông báo ngay khi bài hát chính thức lên sóng. Ngoài ra, khi tìm kiếm từ khóa "j-hope" hoặc "sweet dreams" trên TikTok, người dùng sẽ được truy cập trang phát hành đặc biệt chứa nhiều nội dung độc quyền dành cho người hâm mộ. Bên cạnh đó, tài khoản chính thức của TikTok Hàn Quốc cũng sẽ đăng tải một video j-hope thông báo về màn ra mắt này.

J-hope chính thức gia nhập"TikTok (@iamurhope) vào ngày 24/1/2025 và nhanh chóng đạt hơn 100 triệu lượt xem chỉ trong vòng 2 tuần. Tính đến tháng 2, tài khoản của nam ca sĩ đã có 9,5 triệu người theo dõi, minh chứng cho sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên toàn cầu của nam ca sỹ. Trước đó, BTS cũng đã hợp tác với TikTok trong chiến dịch "2023 BTS FESTA" kỷ niệm 10 năm ra mắt nhóm và hiện là tài khoản của nghệ sĩ âm nhạc đứng vị trí thứ ba trên nền tảng.