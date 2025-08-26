Nhan sắc Yên Đan - cô gái 2 lần được làm "công chúa" của SOOBIN

Mới đây, concert Sao Nhập Ngũ 2025 chính thức diễn ra tại Công viên Sáng Tạo, TP.HCM. Sự kiện quy tụ dàn sao khủng nhất thời gian này như SOOBIN, Hoà Minzy, Trang Pháp, Chi Pu, Hoa hậu Kỳ Duyên, Hậu Hoàng, Anh Tú, Hải Đăng Doo, Bùi Công Nam, Nguyễn Hùng, Linh Ngọc Đàm, Pháo,...

Sân khấu nổi bật với biểu tượng ngôi sao vàng thiêng liêng.

Hàng loạt tiết mục đặc sắc được dàn sao kỳ công chuẩn bị, luyện tập khắt khe dành cho đêm diễn đặc biệt. Hướng đến ngày toàn dân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, concert Sao Nhập Ngũ mang trọn vẹn tinh thần quân nhân lên sân khấu, kể những câu chuyện xúc động về niềm tự tôn dân tộc thông qua âm nhạc.

SOOBIN hoá thân thành người lính, đổi lời tiếng Việt cho ca khúc hit.

Trong đó, SOOBIN đang khiến người hâm mộ "luỵ tim" vì màn trình diễn khoe trọn giọng hát nội lực, ngọt ngào. Trên một sân khấu ý nghĩa như concert Sao Nhập Ngũ, SOOBIN đã mang đến màn trình diễn đậm tinh thần Việt Nam, mọi thứ đều được chuẩn bị chỉn chu. Tiết mục Dancing In The Dark, SOOBIN tinh tế viết lại phần lời tiếng Anh sang tiếng Việt. Verse mới bay bổng, cho thấy khả năng viết lời đáng gờm của SOOBIN.

SOOBIN diễn Dancing In The Dark tại concert Sao Nhập Ngũ.

Một chi tiết được chú ý không kém ở tiết mục Dancing In The Dark là nữ chính diễn đôi với SOOBIN. Cô công chúa được lựa chọn riêng cho bản tình ca này chính là Yên Đan - hotgirl từng gây sốt ở concert ALL-ROUNDER hồi tháng 5.

Ngay ở concert ALL-ROUNDER, SOOBIN đã sánh bước cùng "nàng công chúa" Yên Đan trong phần trình diễn Dancing in the dark. Yên Đan là cô gái đã chiến thắng ở vòng casting để trở thành nữ chính trình diễn cùng SOOBIN trên sân khấu.

Yên Đan xuất hiện trong chiếc váy trắng tinh khôi, mang đến hình ảnh thanh thoát và lãng mạn. Chiếc váy có chất liệu lụa kết hợp với voan trắng mềm mại, tôn lên vẻ đẹp dịu dàng của cô. Phần thân váy ôm nhẹ tạo đường cong nữ tính, trong khi chân váy xòe bồng bềnh, giúp Yên Đan giống như công chúa, trong khi vẫn thuận tiện cho việc di chuyển, nhảy múa trên sân khấu.

Yên Đan gây sốt ở concert SOOBIN hồi tháng 5.

Khán giả dành nhiều lời khen cho nhan sắc của Yên Đan khi sánh đôi cùng SOOBIN. Một số người để lại bình luận: "Công chúa này xinh quá"; "SOOBIN và Yên Đan kết hợp ăn ý quá"; "Như công chúa trong truyện cổ tích bước ra"; "Bạn này múa nhẹ nhàng, uyển chuyển, rất sáng sân khấu"...

Và lần này, ở concert Sao Nhập Ngũ 2025 - Yên Đan một lần nữa tái ngộ SOOBIN trên sân khấu Sao Nhập Ngũ. Không còn diện lễ phục, váy công chúa lộng lẫy, SOOBIN và Yên Đan khoác lên mình bộ áo lính, chân chất, giản dị mà vô cùng thần thái. Ngoại hình cân xứng giữa SOOBIN và Yên Đan khiến sân khấu Sao Nhập Ngũ sáng bừng. Cả hai hoá thân vào cặp đôi yêu nhau, chàng trai vì tiếng gọi Tổ quốc mà rời xa bạn gái. Diễn xuất ăn ý khiến người xem xúc động. Câu kết tiết mục, cả khán đài hú hét khi "công chúa" Yên Đan nhắn với SOOBIN rằng "chờ anh về".

Nhan sắc "công chúa" Yên Đan trong lần 2 làm ngoại lệ của SOOBIN.

Yên Đan hội ngộ SOOBIN, đóng vai bạn gái chờ người yêu đi chiến đấu.

Yên Đan không phải là một gương mặt quá xa lạ đối với cộng đồng mạng Việt. Cô gây ấn tượng khi vào vai Như trong phim truyền hình "Đi giữa trời rực rỡ". Đầu năm 2025, Yên Đan tham gia phim "Đi về miền có nắng". Trước đó, cô cũng được biết đến là KOL trong lĩnh vực làm đẹp, từng giành Quán quân chương trình thực tế Ngôi sao chốt đơn.

Yên Đan sinh năm 1997, cô không chỉ sở hữu lối diễn xuất tự nhiên mà còn gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh đẹp, ngọt ngào. Cô xuất thân là diễn viên múa và đã tốt nghiệp Cử nhân ngành Quan hệ quốc tế tại Đại học KHXH&NV TP.HCM.