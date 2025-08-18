Hơn 30.000 khán giả hòa giọng cùng Hòa Minzy trong 'concert quốc gia'

Concert 'Tự hào là người Việt Nam' diễn ra tại quảng trường trước sân vận động quốc gia Mỹ Đình tối 17/8, do Ban Tuyên giáo và dân vận Trung ương chủ trì. Theo ban tổ chức, chương trình thu hút hơn 30.000 khán giả. 20h10 chương trình mới diễn ra nhưng từ 3h chiều, hàng nghìn người đã xếp hàng để tìm chỗ ngồi thuận lợi hoặc có mặt ở khu vực diễn ra sự kiện để tìm kiếm vé vào cửa.

Gần giờ diễn ra sự kiện, ban tổ chức mở cửa tự do, giúp hàng nghìn khán giả không săn được vé có cơ hội theo dõi trực tiếp "concert quốc gia". Phần lớn khán giả mặc áo in hình cờ đỏ sao vàng hoặc quàng khăn in hình cờ Tổ quốc để thể hiện lòng yêu nước. Chương trình hướng đến kỷ niệm 80 Quốc khánh 2/9.

Hòa Minzy là một trong những nghệ sĩ được cổ vũ cuồng nhiệt nhất khi xuất hiện tại concert "Tự hào là người Việt Nam". Cô cùng các nghệ sĩ múa mang đến không khí lắng đọng, xúc động khi biểu diễn "Nỗi đau giữa hòa bình", ca khúc mới của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, nói về hy sinh thầm lặng của những người mẹ, người vợ trong chiến tranh.

Cô còn mang đến ca khúc "Quê hương" do Giáp Văn Thạch sáng tác và được hàng ngàn người cổ vũ, hát theo.

"Biển" người ở quảng trường trước sân vận động Mỹ Đình bật flash cổ vũ cho Hòa Minzy cũng như các nghệ sĩ tham gia chương trình.

Đêm nhạc diễn ra trong gần hai tiếng, khắc họa niềm tự hào dân tộc cũng như sự đoàn kết của nhân dân ở mọi miền, không phân biệt văn hóa, sắc tộc. Sự kiện mở màn với ca khúc "Việt Nam trong tôi là" do Hà An Huy và Dương Hoàng Yến thể hiện cùng 500 diễn viên múa. Mỗi khi tới đoạn điệp khúc "Máu đỏ, da vàng, tôi là người Việt Nam", khán giả cùng hòa giọng với các nghệ sĩ.

Ca sĩ Tùng Dương được giao trọng trách người lĩnh xướng bắt nhịp cho hàng chục nghìn người cùng hát ca khúc "Tiến quân ca" của nhạc sĩ Văn Cao.

Chương trình dành nhiều thời lượng cho những tác phẩm khắc họa ý chí, sự kiên cường của dân tộc trong chiến tranh cũng như xây dựng đất nước. Dương Hoàng Yến mang đến ca khúc mới ra mắt mang tên "Tổ quốc trong ánh mặt trời".

Cô còn song ca với Tùng Dương trong tiết mục "Tình yêu đất nước" của Phạm Việt Tuân.

Anh Tú, Dương Trần Nghĩa cùng nhóm Bức Tường thể hiện ca khúc "Niềm tin chiến thắng" nói về những khát khao vươn đến tầm cao mới của đất nước cũng như thế hệ trẻ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Điểm nhấn của chương trình là màn pháo hoa tầm cao kéo dài hơn 10 phút ở tiết mục "Nối vòng tay lớn" khép lại chương trình. Sau khi đêm nhạc kết thúc, hàng nghìn bạn trẻ vẫn nán lại và cùng nhau hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng".