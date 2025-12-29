Nhạc sĩ Trần Tiến khóc vì show bị hủy, đơn vị sản xuất "Về đây bốn cánh chim trời" lên tiếng

Nhạc sĩ Trần Tiến rơi nước mắt

Đêm nhạc Về đây bốn cánh chim trời do Công ty Ngọc Việt Corporation sản xuất, dự kiến diễn ra tối 28/12 tại Cung thể thao điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội). Sự kiện được coi là đêm tri ân bốn nhạc sĩ lớn của nền tân nhạc Việt Nam là Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến, có sự góp mặt của hàng loạt giọng ca hàng đầu như diva Hồng Nhung, Hà Trần, NSND Tấn Minh, Đoan Trang, Phạm Thu Hà...

Tuy nhiên, khi khán giả đã tới đông đủ, nhà sản xuất (NSX) chương trình bất ngờ thông báo hủy bỏ đêm diễn do không bán đủ lượng vé để làm chương trình. Sự kiện gây ra hàng loạt bức xúc từ phía nghệ sĩ và khán giả. Theo thông tin từ người thân nhạc sĩ Trần Tiến, ông bật khóc khi nghe tin.

"Buồn lắm, rất tiếc, rất buồn. Một cánh chim không làm nên mùa xuân. Nhưng cánh chim vẫn khao khát được bay, được gặp, được hát cho khán giả của mình...", ông nói.

Nhạc sĩ Trần Tiến. (Ảnh: HKĐ)

Rạng sáng 29/12, đại diện NSX chương trình Về đây bốn cánh chim trời đã lên tiếng xin lỗi các nghệ sĩ và khán giả.

"Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới nhạc sĩ Trần Tiến, nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn và toàn thể anh chị em nghệ sĩ, quý đối tác đã cùng chúng tôi dành toàn bộ tâm huyết cho chương trình trong suốt gần 6 tháng qua. Đặc biệt trong những ngày sát diễn ra chương trình, hàng trăm con người làm việc ngày đêm tại hiện trường; hàng trăm nghệ sĩ, các cháu thiếu nhi tập luyện hăng say, hào hứng để chuẩn bị cho chương trình.

Với tất cả sự tâm huyết đó, chắc chắn việc hoãn chương trình là điều không mong muốn, bởi vì việc hoãn show, đơn vị tổn hại đầu tiên chính là Ngọc Việt" - thông báo viết.

Đơn vị sản xuất cũng cho rằng khi khán giả có mặt tại Cung Điền kinh Mỹ Đình, công tác chuẩn bị cho chương trình “Về đây bốn cánh chim trời” đã được hoàn tất với sân khấu dàn dựng quy mô, hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, các hạng mục LED lưới và LED tấm phủ kín không gian biểu diễn, cùng sự góp mặt của dàn nghệ sĩ tên tuổi. Những yếu tố này thể hiện sự đầu tư bài bản và nghiêm túc của ê-kíp sản xuất dành cho chương trình.

"Tuy nhiên, đến phút chót, lý do bất khả kháng trong quy trình thực hiện chương trình đã khiến chương trình không thể diễn ra theo đúng kế hoạch.Việc để khán giả đã đến đông đủ, NSX mới thông báo hoãn là sự việc rất buồn và đau lòng. Chúng tôi không hề mong muốn điều này xảy ra, bởi phương châm "tôn trọng và biết ơn khán giả" luôn đặt lên hàng đầu và là kim chỉ nam của Ngọc Việt" - đơn vị này bày tỏ.

Đối với những thông tin khác được lan truyền, NSX bày tỏ mong muốn khán giả có cái nhìn khách quan, công tâm để thấu hiểu cho những khó khăn mà đơn vị tổ chức đang phải đối mặt.

NSX "Về đây bốn cánh chim trời" lên sân khấu xin lỗi khán giả. (Ảnh: FBNV)

Lời xin lỗi của Ngọc Việt Corporation "thổi bùng ngọn lửa" phẫn nộ với những khán giả mua vé tham dự chương trình.Trên nhiều nền tảng mạng xã hội, không ít khán giả bày tỏ sự thất vọng, cho rằng việc thông báo hoãn khi sự kiện đã đến giờ diễn là điều không thể chấp nhận.

Một số khán giả chia sẻ họ đã di chuyển từ các tỉnh, thành khác, sắp xếp công việc, đặt vé máy bay, khách sạn và dành thời gian cho chương trình, việc hủy show vào phút chót gây ra nhiều thiệt hại và ảnh hưởng lớn.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng thông báo xin lỗi chưa thể hiện thiện chí, không đi kèm với lịch trình phương án giải quyết cụ thể liên quan đến quyền lợi của khán giả như hoàn vé, bồi hoàn chi phí phát sinh hoặc lịch tổ chức thay thế.