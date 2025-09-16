Chuyện gì đang xảy ra với Bùi Công Nam

Người hâm mộ phẫn nộ

Ca sĩ, nhạc sĩ Bùi Công Nam và ê-kíp quản lý liên tục gặp trục trặc khiến khán giả lo lắng. Tối 10/9, Bùi Công Nam thông báo không tham gia một sự kiện âm nhạc được tổ chức vào 4/10 vì một số lý do khách quan và không thống nhất được phương án với phía ban tổ chức. Đối với các trường hợp đã mua vé cần hoàn trả, bài đăng nhấn mạnh khán giả cần liên hệ trực tiếp đơn vị tổ chức để giải quyết.

Bài thông báo hủy show ngay lập tức được khóa phần bình luận khiến khán giả không thể tương tác, chia sẻ tình hình. Một số khán giả cho rằng đội ngũ quản lý nhận show "vô tội vạ", không quan tâm đến sức khỏe nghệ sĩ dẫn đến tình trạng hủy sự kiện đột ngột. Việc này gây ảnh hưởng nhiều đến danh tiếng, uy tín của Bùi Công Nam.

Bùi Công Nam nổi tiếng hơn sau Anh trai vượt ngàn chông gai nhưng liên tục gặp rắc rối trong lịch trình tham dự sự kiện.

"Một thông báo đơn giản nhưng công ty mất tới hơn nửa ngày, chậm trễ so với thông báo chính thức từ ban tổ chức chương trình và một số nghệ sĩ khác có liên quan. Công ty nói nghệ sĩ đã thông qua mọi lịch trình nhưng khi chương trình mở bán vé, nghệ sĩ lại trả lời trong nhóm hâm mộ rằng chưa xác nhận có chắc chắn tham gia được hay không", một khán giả bức xúc vì thông tin bất nhất.

Chỉ với một đoạn thông báo, người hâm mộ nhận ra Bùi Công Nam bị đưa ra làm “lá chắn khi ê-kíp dùng cụm từ "thay mặt Bùi Công Nam". Cách viết hoa bất thường, chèn tiếng Anh vào giữa thông tin tiếng Việt của ê-kíp quản lý cũng khiến người đọc thấy rối mắt.

Trước đó, ê-kíp quản lý Bùi Công Nam gây bất bình vì xếp lịch làm việc dày đặc khiến nam nhạc sĩ không có thời gian nghỉ ngơi. Nam ca sĩ chạy show âm nhạc và chương trình quảng cáo dày đặc trong tháng 9. Anh tham gia trên 10 sự kiện trong tháng, trong đó có hai đêm concert Anh trai vượt ngàn chông gai. Trên mạng xã hội Threads, hàng trăm bài đăng đòi quản lý của Bùi Công Nam nghỉ việc.

Thông báo hủy show bùng nổ tranh cãi.

Khi giao lưu cùng nghệ sĩ tại sự kiện, không ít khán giả nhận ra Bùi Công Nam bị ê-kíp bỏ bê, chăm sóc không kỹ lưỡng. Trong một số hoạt động ngoài trời, ê-kíp không chuẩn bị ô hay áo mưa cho nghệ sĩ và nhiều lần nhận lịch trình chồng chéo khiến Bùi Công Nam bị xoay như chong chóng. Đỉnh điểm, thành viên trong đội ngũ quản lý còn đăng tải hình ảnh làm lộ thông tin các bài hát mà nghệ sĩ biểu diễn trước giờ diễn ra chương trình. Đối tác cũng phản hồi về việc bị quản lý Bùi Công Nam ngó lơ email, không nghe điện thoại để trao đổi công việc.

Trước đó, sai sót trong hợp đồng từng khiến Bùi Công Nam mất trắng bản quyền ca khúc Có không giữ mất đừng tìm . Dù vẫn còn tên tác giả, anh không thể khai thác thương mại hay bán tác quyền từ ca khúc.

Làn sóng phản đối dữ dội từ khán giả và những trục trặc liên tiếp xảy ra khiến Bùi Công Nam phải tuyên bố lập công ty riêng và thay đổi nhân sự từ cuối năm 2024. Anh cho biết đã nhận được nhiều ý kiến góp ý về việc xây dựng hoạt động quản lý và gửi lời xin lỗi vì sự chậm trễ, thiếu chuyên nghiệp của mình và cộng sự.

Nghệ sĩ thừa nhận trong khoảng thời gian lịch trình dày đặc, những cộng sự đã hỗ trợ chủ yếu là bạn bè thân thiết, chưa có kinh nghiệm trong công tác quản lý nghệ sĩ, giao tiếp với người hâm mộ nên dẫn đến một số sự việc không đáng có. Nam ca sĩ quyết định thành lập công ty riêng, t hay đổi nhân sự quản lý các kênh mạng xã hội và hứa hẹn cập nhật thông tin, hình ảnh chỉn chu và chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, hướng xử lý của Bùi Công Nam chưa đem lại kết quả tích cực. Thậm chí còn đẩy nam ca sĩ vào chỉ trích của khán giả. Từ người được cảm thông, chia sẻ, Bùi Công Nam bị trách thiếu quyết đoán, để mặc danh tiếng và chất lượng công việc bị ảnh hưởng.

Tiếc cho Bùi Công Nam

Bùi Công Nam thi Sing my song năm 2016, nổi tiếng khi sáng tác ca khúc Chí Phèo - sản phẩm âm nhạc độc đáo lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học cùng tên. Bản hit đạt hơn 2 triệu view khi mới ra mắt được hai ngày. Bùi Công Nam định hình phong cách âm nhạc mộc mạc, gần gũi. Anh cũng được mệnh danh là ông hoàng nhạc Tết với loạt ca khúc nổi tiếng như Tết này con sẽ về, Năm qua đã làm gì, Về nhà là có Tết .

Những sáng tác của Bùi Công Nam cũng góp phần làm nên tên tuổi cho Trúc Nhân, Tóc Tiên. Âm nhạc vừa tươi vui, vừa lắng đọng khi cần và phần lời gần gũi giúp Bùi Công Nam ghi điểm. Anh cũng được khen ngợi nhờ hình tượng giản dị, chân thành. Dù vậy, sau Sing my song, Bùi Công Nam chưa thực sự bứt lên.

Nam ca sĩ được săn đón sau khi tham gia game show đình đám.

Sự nghiệp của anh chỉ thăng hoa sau khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai. Ngoài cát xê, Bùi Công Nam "lãi" nhiều thứ từ game show này. Từ một người làm nghề lặng lẽ, ít xuất hiện trên truyền thông, anh được săn đón và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo.

Sau chương trình, Bùi Công Nam cùng Jun Phạm, Kay Trần, BB Trần và S.T Sơn Thạch thành lập nhóm nhạc B.O.F, dần khẳng định dấu ấn của nghệ sĩ giải trí. Bùi Công Nam tham gia nhiều show khác và tạo được thiện cảm với khán giả, trong đó có chương trình Xuân hạ thu đông, rồi lại xuân.

Hồi tháng 5, Bùi Công Nam khởi động chuỗi dự án cá nhân gồm 4 đêm nhạc tại 4 tỉnh, thành trên cả nước. Mỗi đêm diễn đón hàng nghìn khán giả, nhanh chóng cháy vé. Mùa hè vừa qua, Bùi Công Nam cũng có thêm lượng fan đáng kể nhờ chương trình thực tế Gia đình Haha. Đây là chương trình giúp nghệ sĩ vào vai nông dân, tự trồng trọt, nấu ăn, làm làng nghề và hòa mình vào đời sống vùng cao.

Hình ảnh đẹp của Bùi Công Nam ở Gia đình Haha.

Ở chặng Bản Liền, Bùi Công Nam trở thành người anh nhiệt tình, xông xáo và thành thạo các công việc nhà nông như chặt tre, đào sắn, bắt cá. Nam nghệ sĩ xuất thân từ vùng nông thôn nên hòa nhập nhanh chóng với chương trình.

Bùi Công Nam từng chia sẻ anh có 3 yếu tố nhận diện rõ ràng, gồm sáng tác, biểu diễn và sản xuất. "Tôi không sợ bận, không ngại khó, chỉ cần được sống với âm nhạc, đến gần với khán giả là tôi luôn vui và hạnh phúc", ca sĩ nói. Tinh thần cống hiến càng khiến Bùi Công Nam được lòng người hâm mộ.

Quản lý nghệ sĩ là nghề đứng trong bóng tối

Với sức hút đó, khán giả càng tiếc khi Bùi Công Nam gặp trục trặc với ê-kíp quản lý. Khúc mắc tưởng chừng chỉ là vấn đề nội bộ nhưng lại gây ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của nghệ sĩ. Trong bối cảnh mối quan hệ giữa người hâm mộ và nghệ sĩ càng thân thiết, việc xây dựng hình ảnh đẹp, chỉn chu và chuyên nghiệp càng phải được chú trọng. Đó là nhiệm vụ hàng đầu của bất cứ ê-kíp quản lý ngôi sao nào. Quản lý cũng chính là cánh tay nối dài của nghệ sĩ đến các nhãn hàng, đối tác.

Đỗ Quang Chí - chuyên gia truyền thông kiêm quản lý nghệ sĩ có nhiều năm kinh nghiệm - cho rằng ở Việt Nam, nghề quản lý nghệ sĩ vẫn còn mông lung vì không có trường lớp đào tạo chính quy hay hệ thống đánh giá nghề nghiệp rõ ràng.

Trong những thị trường giải trí phát triển, người quản lý được coi như đồng sáng lập thương hiệu, góp phần định hình hình ảnh, dẫn đường truyền thông và giữ vững nhân hiệu cho nghệ sĩ qua từng giai đoạn.

Khúc mắc tưởng chừng chỉ là vấn đề nội bộ nhưng gây ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của nghệ sĩ.

Chia sẻ kinh nghiệm làm nghề, anh Chí cho biết quản lý phải có đủ bản lĩnh và tầm nhìn để cùng nghệ sĩ quyết định các lịch trình, xây hợp đồng thương mại. Quản lý nghệ sĩ cần minh bạch trong tài chính, truyền thông. Đặc biệt, m ọi quyết định đều phải bắt đầu từ lợi ích của nghệ sĩ .

"Nếu một quyết định có lợi cho bạn, nhưng không có lợi cho nghệ sĩ, đó là một quyết định sai. Bảo vệ nghệ sĩ không chỉ là giữ show, mà là giữ gìn từng chi tiết trong hình ảnh, từng lần xuất hiện trước công chúng, từng câu trả lời. Làm quản lý nghĩa là tự nguyện đứng trong bóng tối, để đảm bảo ánh sáng chiếu đúng người, đúng lúc", chuyên gia nói.