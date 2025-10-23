Nhà sản xuất ‘Mưa đỏ’ cảnh báo

Ngày 22/10, Điện ảnh Quân đội nhân dân cảnh báo về tình trạng vi phạm bản quyền phim Mưa đỏ trên các nền tảng trực tuyến.

Thông báo nêu rõ Điện ảnh Quân đội nhân dân phát hiện một số trang mạng, nền tảng trực tuyến và tài khoản cá nhân tự ý đăng tải, phát sóng hoặc trình chiếu phim điện ảnh Mưa đỏ khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Điện ảnh Quân đội nhân dân hay Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Điện ảnh Quân đội nhân dân khẳng định mọi hành vi sao chép, phát hành, trình chiếu, trích đoạn, cắt ghép hoặc sử dụng hình ảnh, âm thanh của phim Mưa đỏ mà không được phép là vi phạm pháp luật về bản quyền và sở hữu trí tuệ.

“Các hành vi này không chỉ xâm phạm quyền sở hữu hợp pháp của Bộ Quốc phòng, mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến giá trị chính trị, nghệ thuật và thông điệp nhân văn của tác phẩm, đồng thời làm tổn hại đến công sức, tâm huyết của tập thể nghệ sĩ, chiến sĩ và ê-kíp sáng tạo đã cống hiến cho bộ phim”, thông báo cho hay.

Một cảnh trong phim Mưa đỏ.

Điện ảnh Quân đội nhân dân đề nghị khán giả không xem, chia sẻ, lan truyền các bản phim Mưa đỏ đăng tải trái phép. Đồng thời bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, tôn trọng giá trị sáng tạo và giữ gìn hình ảnh tốt đẹp của Điện ảnh Quân đội nhân dân.

Nhiều khán giả mong muốn Điện ảnh Quân đội nhân dân sớm công bố kế hoạch phát hành, trình chiếu Mưa đỏ. Có ý kiến đề xuất bộ phim tiếp tục ra rạp dịp 22/12 hoặc phát hành có thu trên các nền tảng trực tuyến để khán giả cả nước có cơ hội tiếp cận, thưởng thức.

“Hy vọng Mưa đỏ sẽ chiếu trên VTV1 và có trên gói phim điện ảnh của nhà mạng”, “Chờ mãi từ cuối tháng 9 mà chưa thấy có thông báo chiếu lại trên nền tảng nào”, “Mong Mưa đỏ chiếu trên truyền hình để đông đảo nhân dân, những người ở vùng sâu vùng xa được xem”, “Mong Điện ảnh Quân đội Nhân dân đưa Mưa đỏ trở lại rạp. Nhiều người chưa xem và nhiều người muốn xem lại”… là một số ý kiến của khán giả.

Hiện tại chưa có thông tin cụ thể về việc phát hành, trình chiếu phim Mưa đỏ sau khi dự án rời rạp vào cuối tháng 9. Gần nhất, bộ phim được chiếu miễn phí tại Hội chợ mùa thu 2025, diễn ra từ 26/10-4/11 ở Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).

Trước đó, đại tá Nguyễn Thu Dung - Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân - thông tin sau khi phát hành ở các hệ thống rạp chiếu trên toàn quốc, Mưa đỏ có kế hoạch chiếu trên các đài truyền hình quốc gia, địa phương để nhân dân đón xem.

Giám đốc sản xuất - Đại tá Kiều Thanh Thúy - cho biết Mưa đỏ tiếp tục đến với khán giả qua các hình thức chiếu phục vụ bộ đội, nhân dân và phát trên nền tảng số để giá trị của bộ phim còn lan tỏa lâu dài.

Mưa đỏ là bộ phim đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng, dựa trên cuộc chiến 81 ngày đêm ở Thành cổ Quảng Trị. Phim có sự tham gia của các diễn viên Đỗ Nhật Hoàng, Lê Hạ Anh, Steven Nguyễn, Lâm Thanh Nhã, Nguyễn Đình Khang, Lê Hoàng Long, Trần Gia Huy, Nguyễn Phương Nam…

Mưa đỏ rời rạp vào ngày 29/9 với doanh thu gần 714 tỷ đồng và hơn 8,1 triệu lượt khán giả sau hơn một tháng phát hành, theo số liệu của Box Office Vietnam. Bộ phim trở thành hiện tượng văn hóa chưa từng có của điện ảnh Việt Nam, lập thành tích là bộ phim có doanh thu cao thứ 3 tại Đông Nam Á và lọt top 65 phim có doanh thu phòng vé cao nhất toàn cầu tới thời điểm hiện tại của năm 2025.