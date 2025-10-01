Dàn sao nam của năm 2025: Steven Nguyễn đổi đời, một cái tên có hai phim trăm tỷ

Năm 2025 đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của các bộ phim mang đậm yếu tố hành động. Các tác phẩm như Mưa Đỏ, Tử Chiến Trên Không, Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu... đều vượt xa mong đợi của khán giả, trong đó các pha hành động, chiến đấu võ thuật gây chú ý lớn, đưa tên tuổi các nam diễn viên hành động lên một tầm cao mới.

Steven Nguyễn

Với vai diễn Quang trong bom tấn Mưa Đỏ, Steven Nguyễn đã có cú chuyển sự nghiệp đầy vẻ vang sau hơn một thập kỷ thăng trầm. Ngay từ khi Mưa Đỏ khởi chiếu, hình ảnh Quang săn chắc, cuốn hút đã được khán giả chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, tạo hiệu ứng mạnh mẽ giúp Steven Nguyễn được săn đón.

Steven Nguyễn trong Mưa Đỏ

Trước đó, Steven Nguyễn được biết đến với vai nam chính trong phim chiếu mạng Bi Long Đại Ca. Trong phim, anh có nhiều cảnh hành động đặc sắc, cũng là yếu tố giúp anh thể hiện vai Quang mãn nhãn trên màn ảnh rộng. Sắp tới, Steven Nguyễn tham gia phim Trại Buôn Người, hứa hẹn tiếp tục mang đến những cảnh chiến đấu hấp dẫn không kém cạnh.

Steven Nguyễn thời Bi Long Đại Ca.

Steven Nguyễn trong phim sắp chiếu Trại Buôn Người.

Lợi Trần

Đã "bén duyên" với điện ảnh được một thời gian nhưng phải đến Tử Chiến Trên Không, Lợi Trần mới chính thức bùng nổ danh tiếng và được yêu mến rộng rãi. Trên chuyến bay định mệnh lần này, anh vào vai Hải, một người ban đầu cương trực, bản lĩnh, tốt bụng nhưng sau cùng lại chính là kẻ chủ mưu đứng sau nhóm không tặc. Những pha hành động của Lợi Trần cùng Thanh Sơn được đánh giá cao.

Lợi Trần trong Tử Chiến Trên Không.

Trước kia, Lợi Trần cũng từng đóng Bi Long Đại Ca cùng Steven Nguyễn, trong vai Thập Bát Ca. Ngay từ khi còn nhỏ, nam diễn viên đã rèn luyện võ thuật và theo con đường cascadeur. Về sau, những vai diễn mới bắt đầu tìm đến anh, đều có yếu tố hành động và tỷ thí đặc sắc.

Lợi Trần đóng Bi Long Đại Ca cùng Steven Nguyễn.

Sỹ Toàn

Ngoài Steven Nguyễn và Lợi Trần, Sỹ Toàn cũng có nhiều khoảnh khắc sáng giá trên màn ảnh Việt năm 2025. Tham gia siêu phẩm cổ trang - trinh thám Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu của Victor Vũ, Sỹ Toàn khiến người xem nổi da gà bởi hình tượng nhân vật Đông. Từ một kẻ lầm đường lạc lối đáng thương, Đông dần thay đổi và trở thành "plot twist" gây sốc ở gần cuối phim, cũng như thể hiện những pha chiến đấu thần sầu, khiến nam chính Thám tử Kiên chật vật không ít.

Sỹ Toàn trong Thám Tử Kiên.

Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu sau đó đạt mốc trăm tỷ, giúp Sỹ Toàn được biết đến rộng rãi. Song song thời điểm đó, nam diễn viên cũng đang gây chú ý với một vai quan trọng trong dự án Tiệm Ăn Của Quỷ của đạo diễn Hàm Trần. Tác phẩm chiếm lĩnh hạng 1 trên Netflix, phân khúc phim dài tập, giúp Sỹ Toàn bỏ túi thêm một tác phẩm thành công.

Gần đây nhất, anh tham gia Tử Chiến Trên Không, tái hợp đạo diễn Hàm Trần với vai tên không tặc xuất hiện đầu phim, trong vụ án năm 1977. Bộ phim vừa đạt mốc trăm tỷ vừa qua, song hình ảnh chớp nhoáng nhưng đáng nhớ của Sỹ Toàn cũng khiến người xem không khỏi nổi da gà.

Sỹ Toàn trong Tử Chiến Trên Không.