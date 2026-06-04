“Nữ hoàng ảnh lịch” Hiền Mai suýt ‘đột quỵ’ khi nghe thầy tử vi phán về tương lai của con trai

"Nữ hoàng ảnh lịch" Hiền Mai kể chuyện thầy tử vi phán về tương lai con trai

Trong số các “nữ hoàng ảnh lịch” thập niên 80, Hiền Mai là người rất tích cực chia sẻ về con trai Tony (tên đầy đủ Nguyễn Minh Tuấn Tony, sinh năm 2004) trên mạng xã hội. Với người đẹp này, những câu chuyện về luôn dài bất tận và nhiều chương hồi. Điều quan trọng là phía sau mỗi câu chuyện của nữ nghệ sĩ, nhiều người cảm nhận được rõ niềm tự hào và hạnh phúc của một người mẹ.

Tony - con trai Hiền Mai tròn 22 tuổi, cao 1m82m, có năng khiếu thể thao lẫn nghệ thuật. Ảnh: FBNV

Mới đây, “nữ hoàng ảnh lịch” Hiền Mai kể rằng, Tony đi sinh nhật bạn gái học cùng trường về vui vẻ kể lại với mẹ rằng: “Ăn xong mấy đứa con gái rủ xem phim ma, sợ muốn chết luôn. Mấy thằng con trai sợ muốn chết, mấy đứa con gái bình thường không thấy sợ gì”. Nghe vậy, nữ nghệ sĩ vừa cảm thấy buồn cười, vừa thương con.

“Số tử vi của Tony là lấy vợ đẹp, giỏi và dữ dằn. Ôi, nghe ông thầy phán câu cuối là tôi muốn đột quỵ”, Hiền Mai hài hước chia sẻ.

Những chia sẻ của Hiền Mai nhận được nhiều phản hồi tích cực của cư dân mạng, đặc biệt là các bậc phụ huynh đang có con cái ở tuần cập kê.

Tony – con trai của “nữ hoàng ảnh lịch” Hiền Mai vừa tốt nghiệp loại giỏi tại Đại học Nam California (USC) - top 100 trường danh tiếng thế giới. Mặc dù mới chỉ 22 tuổi nhưng anh chàng đã cao 1m82, rất có năng khiếu về thể thao và nghệ thuật. Tony được nhận xét là người hướng nội, ngoan ngoãn và quý trọng gia đình.

Vì chỉ có một đứa con duy nhất nên vợ chồng Hiền Mai rất đầu tư cho con trong việc học hành, rèn luyện thể thao, phát triển năng khiếu nghệ thuật và đặt nhiều kỳ vọng vào con.

Hiền Mai và con trai trong chuyến di lịch nước ngoài mới đây. Ảnh: FBNV

“Nữ hoàng ảnh lịch” Hiền Mai chia sẻ với Dân Việt rằng, để có được một chàng trai Tony cao to, đẹp trai, tuấn tú và học giỏi như hiện tại là cả một quá trình vô cùng mệt mỏi, khó khăn. Vì cậu sinh thiếu tháng nên từ bé đã rất khó nuôi. Vợ chồng chị cùng ông bà hai bên đã phải trải qua những ngày tháng vô cùng gian nan để con được phát triển khỏe mạnh.

“Tony sinh thiếu tháng nên lúc sinh rất yếu. Quãng thời gian nuôi con vất vả tới mức khiến tôi stress nặng, không dám đẻ thêm đứa nữa. Giờ nhìn con trưởng thành, tôi có thể nở nụ cười hạnh phúc và tự hào, chứ hồi nuôi con, lúc nào tôi cũng trầm cảm, nhất là những khi đút sữa cho con. Một chén nhỏ sữa mà phải đút từng muỗng, cả tiếng đồng hồ, rồi phải làm đủ thứ trò chơi để cho con quên vụ ăn mới nhét được muỗng sữa vào miệng.

Tony bị suy dinh dưỡng tới năm 4 tuổi thì tôi mới nhớ ra hồi đi học ở Nga, bản thân ốm quá (vì ở Việt Nam lúc đó ai cũng ăn uống thiếu thốn) nên rất muốn được đầy đặn và tăng cân liền chạy đi mua cả cục bơ. Vậy là chỉ 2 tuần, tôi tăng được gần chục ký. Và lần đó, tôi cũng chạy đi mua bơ về trộn vô cơm trắng cho Tony ăn với nước tương.

Ăn cơm với bơ trộn nước tương được khoảng 2 tháng thì Tony lên ký. Tới mấy tháng sau thì con bắt đầu chịu ăn cá, thịt. Chỉ có rau là nhất quyết không ăn ngoài vài cọng đậu ve luộc”, Hiền Mai nhớ lại hành trình chăm sóc con trai.

Bí quyết chăm con khỏe, dạy con thông minh của Hiền Mai

"Nữ hoàng ảnh lịch" Hiền Mai luôn sát cánh cùng con trên mọi chặng đường. Ảnh: FBNV

Theo “nữ hoàng ảnh lịch”, bản chất của Tony là một cậu bé ngoan, nghe lời bố mẹ. Và để có được một anh chàng cao to, học giỏi, biết đàn, biết hát, bơi lội, bóng rổ, bóng đá…. là cả một quá trình “văn ôn võ luyện” vô cùng gian gian.

“Hơn 4 tuổi, bố mẹ bắt đầu cho Tony đi học đàn piano vì âm nhạc rất là quan trọng cho sự phát triển của trẻ nhỏ. Nhưng mà làm gì có đứa nhỏ nào nó chịu học đàn trống gì. Vợ chồng phải ép con đi học, rồi một giai đoạn âm nhạc thấm vào tâm hồn con thì con tự mê.

Bơi lội cũng vậy. Tôi quan niệm phải bắt con học bơi vì đó là kỹ năng sinh tồn nên cho Tony đi học bơi sớm. Lúc đầu khi bị ép buộc cũng khóc lóc, nhăn nhó… nhưng nhờ có năng khiếu nên học cái gì con cũng được giải thưởng, được cúp, huy chương”, Hiền Mai tâm sự thêm.

Tony vừa tốt nghiệp loại giỏi tại Đại học Nam California (USC). Annhr: FBNV

Nữ nghệ sĩ sinh năm 1967 cho rằng, trong gia đình, luôn phải có một người đóng vai “thiện”, một người đóng vai “ác”. Giữa vợ chồng Hiền Mai, mẹ đóng vai “thiên thần”, còn ba đóng vai “ác quỷ”. Vì đóng vai ác nên chồng của nữ nghệ sĩ luôn bắt con trai Tony phải học rất nhiều thứ. Ông cũng rất nghiêm khắc trong việc dạy con.

Cả hai vợ chồng từng nhiều lần mâu thuẫn, tranh cãi nhau kịch liệt vì chuyện nuôi dạy con. Nữ nghệ sĩ cảm thấy bực mình mỗi khi chứng kiến cảnh chồng la mắng, nghiêm khắc với con. Nhưng chính vì cách dạy này lại khiến con trai Tony hồi đó hay “làm nũng” mẹ mỗi khi ba đi công tác xa.

Nữ nghệ sĩ nói rằng, hành trình của con trai Tony mới chỉ bắt đầu và con còn phải tiếp tục phải nỗ lực rèn luyện và khẳng định mình. Chị chỉ mong con được chân cứng đá mềm, cố gắng xây đắng tương lai bằng chính sự nỗ lực tự thân. Và vợ chồng chị sẽ luôn ở bên và ủng hộ con trong bất cứ hoàn cảnh nào.