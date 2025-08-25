Nam MC "bất ổn" trong "Gặp nhau cuối tuần", "độc thân vui vẻ" ở tuổi U50

Chàng MC thư sinh "bất ổn" đầy hài hước

Sinh năm 1981 tại Hà Nội, Lương Mạnh Hải chưa từng nghĩ mình sẽ đi theo con đường nghệ thuật. Mới gặp Hải, người ta sẽ nhanh chóng ấn tượng với anh chàng với vẻ ngoài trắng trẻo thư sinh, giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm và không kém phần lãng mạn, đặc trưng của chàng trai gốc Hà Thành.

Lương Mạnh Hải thời trẻ. Ảnh Internet.

Tốt nghiệp trung học phổ thông, Lương Mạnh Hải thi vào Học viện Ngân hàng theo định hướng của gia đình. Sau đó ít lâu, chàng trai sinh năm 1981 lại khăn gói sang Mỹ học về Thời trang, lĩnh vực mà anh vốn đam mê từ hồi niên thiếu. Có thời gian, Lương Mạnh Hải vào nghề phóng viên báo chí, lĩnh vực mà anh chưa từng được đào tạo một cách chuyên sâu.

Những ngày ở Hà Nội, do làm trong lĩnh vực truyền thông văn hóa giải trí mang đến cho Lương Mạnh Hải cơ duyên gặp gỡ nhiều người làm trong nghề. Và cơ duyên ấy đã mang Lương Mạnh Hải chạm ngõ nghệ thuật.

Lương Mạnh Hải từng góp mặt trong chương trình "Gặp nhau cuối tuần".

Ít ai còn nhớ, Lương Mạnh Hải từng tham gia "Gặp nhau cuối tuần" trước khi nổi tiếng. Năm 2002, anh xuất hiện với vai chàng MC trong loạt tiểu phẩm Tin tức giật mình. Dù chỉ xuất hiện trong một vài số song hình ảnh chàng MC thư sinh với những thông tin "bất ổn" đầy hài hước cũng để lại ấn tượng với khán giả.

Năm 2004, được đạo diễn Lê Hoàng phát hiện, Lương Mạnh Hải lần đầu tham gia phim điện ảnh với vai nhỏ trong Nữ tướng cướp và sau đó là Tuyết nhiệt đới. Lương Mạnh Hải không ngờ rằng vai diễn nhỏ mà anh xem như là một thú vui đã mở rộng cửa để anh trở thành một diễn viên nổi tiếng. Năm 2006, anh được vinh danh Top 3 Nam diễn viên chính xuất sắc của HTV.

Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà trong phim "Bỗng dưng muốn khóc". (Ảnh: TLP).

Lương Mạnh Hải - Tăng Thanh Hà trong Đẹp từng centimet.

Lương Mạnh Hải và Minh Hằng trong Vừa đi vừa khóc.

Năm 2008, phim Bỗng dưng muốn khóc trở thành hiện tượng trên màn ảnh nhỏ. Thành công rực rỡ của phim giúp hai diễn viên chính là Lương Mạnh Hải, Tăng Thanh Hà trở thành đôi "tiên đồng ngọc nữ" của phim Việt.

Sau Bỗng dưng muốn khóc, Lương Mạnh Hải trở thành cái tên được săn đón nhất nhì làng giải trí vào thời điểm đó. Thừa thắng xông lên, Lương Mạnh Hải tiếp tục góp mặt trong nhiều phim ăn khách khác như: Ngôi nhà hạnh phúc, Vừa đi vừa khóc, Đẹp từng centimet, Hotboy nổi loạn, Con ma nhà họ Vương...

Những năm 2008 - 2014 là khoảng thời gian thăng hoa nhất trong sự nghiệp của Lương Mạnh Hải. Anh được mệnh danh là "hoàng tử của màn ảnh Việt" bởi các phim anh tham gia đều tạo được tiếng vang và dấu ấn riêng. Nhưng đúng lúc đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì anh bỗng dưng biến mất.

Cuộc sống "độc thân vui vẻ" ở tuổi U50

Nên duyên với nhiều mỹ nhân trên màn ảnh, nhưng ở ngoài đời Lương Mạnh Hải vẫn lẻ bóng. Suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, anh rất kín tiếng chuyện tình cảm.

Nam diễn viên từng nói công việc là chuyện của công chúng còn tình cảm là chuyện riêng tư nên anh không bao giờ muốn chia sẻ.

Nam diễn viên chọn cuộc sống "độc thân vui vẻ" ở tuổi U50.

Tuy lâu không đóng phim nhưng Lương Mạnh Hải vẫn cập nhật hình ảnh trên mạng xã hội khá thường xuyên. Ở tuổi 44, anh vẫn giữ được ngoại hình trẻ trung, phong độ. Nhiều khán giả nhận định anh "lão hóa ngược", "đẹp không tuổi". Nam diễn viên còn gây tò mò khi luôn giữ kín chuyện đời tư, chỉ thỉnh thoảng chia sẻ hoạt động thường ngày như đi tập gym, du lịch hay gặp gỡ bạn bè. Tuy nhiên chuyện tình cảm anh vẫn chọn giấu kín.

Vẫn là ngôi sao tên tuổi, nhưng Lương Mạnh Hải hiện không còn đóng phim, mới đây anh trở lại theo một cách đầy bất ngờ, ít ai nghĩ tới là làm một TikToker. Những video mà Lương Mạnh Hải chia sẻ quan điểm vừa sắc sảo vừa vui nhộn về nhiều vấn đề trong cuộc sống được rất nhiều người yêu thích, thu về lượng xem lớn.

Ngoại hình trẻ trung của Lương Mạnh Hải ở tuổi ngoài 40. (Ảnh: FBNV).

Nói về cuộc sống hiện tại, Lương Mạnh Hải cho biết, với anh điều tuyệt vời nhất là "sáng tỉnh dậy được uống ly cà phê, ngồi nơi mình muốn, mua đôi giày, khoác chiếc balo yêu thích, ăn món mà mình thấy ngon là được".

Khán giả bày tỏ sự thích thú khi nam diễn viên sở hữu tính cách hài hước và lối nói chuyện duyên dáng. Nhiều video của anh gây sốt mạng xã hội, giúp cho tên tuổi Lương Mạnh Hải được "hâm nóng". Tuy vậy, Lương Mạnh Hải vẫn không quên đam mê với phim ảnh. Anh đang viết kịch bản cho phim mới và đang ấp ủ kế hoạch bấm máy một dự án điện ảnh.