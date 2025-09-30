Lý do Trương Bá Chi giải nghệ

Theo Sina Hotspot, trong cuộc phỏng vấn vào cuối tháng 9, đạo diễn Vương Tinh đưa ra ý kiến về cuộc tranh luận liệu Trương Bá Chi có phải là diễn viên giỏi của ngành giải trí Hong Kong (Trung Quốc) không.

Nhà làm phim Thần tài khẳng định Trương Bá Chi hoàn toàn xứng đáng với danh xưng “Ảnh hậu thiên tài”, có thể dễ dàng nhập vai ở nhiều loại nhân vật khác nhau.

Vương Tinh cũng cho rằng người đẹp sinh năm 1980 là “ngọc nữ cuối cùng của Hong Kong”. Ông nhấn mạnh cô có tài năng diễn xuất bẩm sinh, có thể nhập vai chỉ trong một giây.

Đạo diễn Vương Tinh ca ngợi tài năng diễn xuất của Trương Bá Chi.

Khi được hỏi về việc Trương Bá Chi không còn đóng phim nữa, Vương Tinh cho biết sức khỏe của bà mẹ ba con không tốt từ khi còn trẻ, đến mức đôi khi phải nhập viện.

Theo ông, tình trạng thể chất đó không phù hợp với công việc diễn xuất đòi hỏi tiêu hao nhiều năng lượng. Do đó, hiện tại nữ diễn viên chọn những công việc nhẹ nhàng hơn là điều bình thường.

Trong cuộc phỏng vấn, Vương Tinh cũng nhắc đến chuyện tình cảm giữa Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong. Ông nhận định trong giới giải trí hầu như không có cặp “kim đồng ngọc nữ” nào có thể bền lâu, có lẽ vì người trong ngành dễ so sánh với nhau, còn những cặp đôi khác ngành lại dễ gắn bó lâu dài hơn.

Vào tháng 8, đạo diễn 70 tuổi chia sẻ trên kênh YouTube riêng lý do Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong ly hôn là do tính cách không hợp. Điều này bào mòn dần tình cảm trong hôn nhân, đẩy họ đến kết cục tan vỡ không tránh khỏi.

Vương tinh tin rằng Trương Bá Chi có nhiều bất mãn, dẫn đến dễ cáu gắt với chồng. Ông chứng kiến người đẹp thường xuyên mắng chồng trên phim trường Lão phu tử (2011), trong khi luôn ân cần với trẻ con.

Lúc đó, Vương Tinh cho rằng cuộc hôn nhân đó khó duy trì. Đúng như dự đoán, hai người chia tay không lâu sau đó, trước cả khi phim ra mắt vào tháng 8/2011.

Trương Bá Chi nổi tiếng trong showbiz xứ Cảng Thơm từ cuối thập niên 1990. Cô được yêu thích nhờ vẻ đẹp trong sáng, gương mặt lai Tây sắc nét và khả năng diễn xuất đa dạng.

Năm 1998, cô được Châu Tinh Trì phát hiện và mời đóng chính trong bộ phim Vua hài kịch (phát hành năm 1999). Chỉ sau một tác phẩm, cô vụt sáng thành sao, trở thành “ngọc nữ màn ảnh”.

Sau đó, cô tiếp tục góp mặt trong nhiều tác phẩm điện ảnh khác như Tân bách niên tình duyên (2001), Sư tử Hà Đông (2002), Đại hòa thượng (2003)…

Năm 2004, cô trở thành ảnh hậu Kim tượng với vai góa phụ trẻ một mình nuôi con trong Vong bất liễu (Lost in Time). Đây được xem là đỉnh cao sự nghiệp của mỹ nhân họ Trương.

Trương Bá Chi còn tham gia nhiều phim đình đám khác như Vô cực (2005), Dương môn nữ tướng (2011), Sư tử Hà Đông 2 (2011)… Bộ phim điện ảnh cuối cùng của Trương Bá Chi là Mối quan hệ nguy hiểm vào năm 2012.

Thời kỳ đỉnh cao, Trương Bá Chi được ca ngợi là ngọc nữ màn ảnh Hong Kong.

Bên cạnh đóng phim, Trương Bá Chi còn làm người mẫu, ca sĩ, phát hành nhiều album vào đầu thập niên 2000.

Hiện tại, Trương Bá Chi vẫn hoạt động giải trí cầm chừng, chủ yếu tham gia chương trình tạp kỹ, chụp ảnh tạp chí. Công việc chính của cô là kinh doanh, thường xuyên livestream bán hàng. Năm 2019, cô tham gia lồng tiếng cho Vua hài kịch 2.

Trong một thời gian dài, người ta đồn đoán Trương Bá Chi bị “cấm cửa” do bê bối ảnh nóng với Trần Quán Hy năm 2008. Tuy nhiên, việc cô vẫn tham gia các show truyền hình góp phần bác bỏ tin đồn này.

Tuy vậy, bê bối ảnh nóng ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của Trương Bá Chi. Dù là nạn nhân, cô phải chịu sự chỉ trích gay gắt từ dư luận, hình tượng “ngọc nữ” bị sụp đổ. Cô vẫn tiếp tục đóng phim vài năm sau đó nhưng cơ hội và kịch bản chất lượng bị giảm đáng kể.

Theo truyền thông Trung Quốc, lý do chính Trương Bá Chi không còn mặn mà với sự nghiệp diễn xuất là do tập trung hết tinh lực vào chăm sóc và nuôi dưỡng ba con trai.