"Ông trùm kiếm hiệp": U80 vẫn bán hàng online, cưng chiều bà xã kém 31 tuổi

Trương Kỷ Trung - "ông trùm phim kiếm hiệp"

Đạo diễn Trương Kỷ Trung, sinh năm 1951, được xem là một trong những đạo diễn tài năng và có ảnh hưởng nhất làng giải trí Hoa ngữ. Tên tuổi của ông gắn liền với nhiều tác phẩm kinh điển như Anh hùng xạ điêu, Thiên long bát bộ, Thần điêu đại hiệp... Những bộ phim dưới bàn tay Trương Kỷ Trung không chỉ thành công về mặt nghệ thuật mà còn giúp nhiều gương mặt trẻ trở thành ngôi sao nổi tiếng khắp châu Á như Lý Á Bằng, Huỳnh Hiểu Minh, Lưu Diệc Phi, Dương Mịch...

Trương Kỷ Trung là "ông trùm phim kiếm hiệp" của màn ảnh Hoa ngữ.

Sinh năm 1951, đạo diễn Trương Kỷ Trung được coi là "bàn tay vàng" cho các dự án phim võ thuật chuyển thể từ tiểu thuyết của Kim Dung. Những tác phẩm thành công dưới bàn tay chỉ đạo của vị đạo diễn tài ba phải kể đến như Anh hùng xạ điêu, Thiên long bát bộ, Thần điêu đại hiệp, Tiếu ngạo giang hồ...

Đạo diễn Trương Kỷ Trung.

Trương Kỷ Trung được mệnh danh "ông trùm phim kiếm hiệp". Sau hàng chục năm, ông vẫn được xem là một trong những đạo diễn tài năng và có sức ảnh hưởng nhất làng giải trí Hoa ngữ. Theo thống kê, ông sở hữu khối tài sản 300 triệu NDT (hơn 46 triệu USD).

Bên cạnh đó, Trương Kỷ Trung giúp nhiều gương mặt trẻ trở nên nổi tiếng khắp châu Á. Nhiều ngôi sao thành danh nhờ cơ hội hợp tác trong các bộ phim kiếm hiệp của ông như Lý Á Bằng, Huỳnh Hiểu Minh, Dương Mịch, Đặng Siêu, Hồ Quân, Lưu Diệc Phi, Lưu Đào...

Đời sống riêng nhiều thị phi

Được đánh giá cao trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng đạo diễn nổi tiếng này lại có cuộc sống tình cảm không ít thị phi. Trái ngược với sự nghiệp lừng lẫy, cuộc sống hôn nhân của đạo diễn Trương Kỷ Trung lại trải qua không ít sóng gió.

Thậm chí, đạo diễn nổi tiếng còn phải xin lỗi và bồi thường thiệt hại tinh thần cho vợ cũ với số tiền lên tới 20.000 NDT (hơn 70 triệu đồng) vì xâm phạm quyền riêng tư.

Đạo diễn nổi tiếng rất chiều chuộng vợ trẻ.

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ với nhiều lùm xùm về tài sản và kiện tụng, ông tìm được bến đỗ mới bên Đỗ Tinh Lâm, người vợ kém ông tới 31 tuổi. Cả hai lần lượt sinh cho nhau 3 người con "đủ nếp, đủ tẻ".

Trước khi đến với Trương Kỷ Trung, Đỗ Tinh Lâm từng ly hôn và có con trai riêng. Đạo diễn Trung Quốc coi con riêng của vợ như con ruột, yêu thương và chăm sóc cậu bé từ khi hai người gắn bó.

Trương Kỷ Trung bên vợ và 4 người con.

Người đẹp này từng là nghiên cứu sinh tại Pháp. Cô xinh đẹp, thông minh và có tiềm lực tài chính, trợ giúp lớn cho công việc của Trương Kỷ Trung. Sau khi kết hôn, Đỗ Tinh Lâm tạm gác lại việc học để chăm sóc gia đình.

Việc kết hôn với người kém nhiều tuổi khiến Trương Kỷ Trung đối mặt với những xì xào từ công chúng. Tuy nhiên, ngôi sao 74 tuổi khẳng định, ông rất hạnh phúc và liên tục lên tiếng bảo vệ người bạn đời.

Dù phải đối mặt với nhiều lời xì xào, bàn tán, đạo diễn Trương Kỷ Trung vẫn khẳng định bản thân đang rất hạnh phúc. Ông hết lời khen ngợi vợ trẻ là người chu đáo, đảm đang, biết cách vun vén cho tổ ấm, mang đến cho ông nguồn năng lượng sống tích cực. Hai người có với nhau 3 người con, và ông cũng dành tình yêu thương cho con trai riêng của vợ.

Ở tuổi xế chiều, khi sức khỏe không cho phép tiếp tục sản xuất phim ảnh, "ông trùm kiếm hiệp" dành trọn thời gian cho gia đình tại một trang trại ở vùng nông thôn. Ông thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, giản dị trên mạng xã hội: làm vườn, chăm sóc nhà cửa, và bận rộn chăm con.

Đạo diễn nổi tiếng bán hàng online để kiếm tiền ở tuổi U80.

Đặc biệt, để có thêm thu nhập, đạo diễn Trương Kỷ Trung không ngại thử sức với công việc livestream bán hàng online. Dù từng là một đạo diễn lẫy lừng, ông vẫn tự tin xuất hiện trên mạng xã hội, chào mời khách mua hàng. Thỉnh thoảng, khi nhớ nghề, ông vẫn tham gia các chương trình truyền hình để bình luận về sách và phim ảnh.

Hình ảnh của đạo diễn Trương Kỷ Trung ở tuổi U80, hết lòng chăm sóc gia đình và kiếm sống bằng công việc livestream, đã khiến nhiều người bất ngờ. Điều đó cho thấy, dù đã ở trên đỉnh cao sự nghiệp, ông vẫn không ngừng thích nghi và tìm kiếm những giá trị sống mới. Cuộc sống hiện tại của ông là một minh chứng cho thấy, hạnh phúc không nằm ở ánh hào quang mà ở sự bình yên, giản dị bên những người thân yêu.