Ảnh sao 9/3: Mỹ Tâm nhí nhảnh khi giao lưu với khán giả phim 'Tài'

Ca sĩ Mỹ Tâm được nhiều người khen dễ thương khi tạo dáng nhí nhảnh tại buổi quảng bá phim 'Tài', Trấn Thành tình tứ bên bà xã Hari Won, Kỳ Duyên khoe body nóng bỏng.

Ảnh sao 9/3: Mỹ Tâm nhí nhảnh khi giao lưu với khán giả phim &#39;Tài&#39; - 1

Mỹ Tâm nhí nhảnh tại sự kiện quảng bá phim 'Tài' tại TP HCM. Thời gian này, nữ ca sĩ gần như dành toàn bộ thời gian để đi cinetour bộ phim điện ảnh mới ra mắt do mình làm nhà sản xuất và 'bạn trai tin đồn' Mai Tài Phến làm đạo diễn.

Ảnh sao 9/3: Mỹ Tâm nhí nhảnh khi giao lưu với khán giả phim &#39;Tài&#39; - 2

Trấn Thành đăng khoảnh khắc tình tứ bên bà xã Hari Won và viết: "Chồng đối với vợ ngày nào cũng như 8/3 cả nên hôm nay vợ hãy thương chồng nhiều hơn đi".

Ảnh sao 9/3: Mỹ Tâm nhí nhảnh khi giao lưu với khán giả phim &#39;Tài&#39; - 3

Vợ chồng Salim và con gái của họ, bé Pam, nhận hàng nghìn lượt "thích" khi đăng ảnh đón 8/3 giản dị bên nhau.

Ảnh sao 9/3: Mỹ Tâm nhí nhảnh khi giao lưu với khán giả phim &#39;Tài&#39; - 4

Hoa hậu Kỳ Duyên khoe đường cong gợi cảm với hoa được tặng ngày 8/3 và viết: "Biết tôi đẹp như hoa nên tặng tôi hoa chứ gì".

Ảnh sao 9/3: Mỹ Tâm nhí nhảnh khi giao lưu với khán giả phim &#39;Tài&#39; - 5

Khoảnh khắc MONO tràn đầy năng lượng tại một sự kiện khai trương ở Hà Nội tối 7/3 được nhiều người yêu thích. Khán giả khen nam ca sĩ hòa đồng, thân thiện, ảnh hưởng tích cực đến giới trẻ.

Ảnh sao 9/3: Mỹ Tâm nhí nhảnh khi giao lưu với khán giả phim &#39;Tài&#39; - 6

Ca sĩ Thanh Thảo mừng sinh nhật tuổi 49. Cô cho biết tài sản lớn nhất của mình là 32 năm cống hiến cho âm nhạc và cô con gái bé bỏng, thông minh, tình cảm và yêu mẹ nhất trên đời. Bên cạnh đó, cô còn có một đàn cháu xem mình như mẹ ruột.

Ảnh sao 9/3: Mỹ Tâm nhí nhảnh khi giao lưu với khán giả phim &#39;Tài&#39; - 7

Thiều Bảo Trâm sexy, táo bạo với mốt khoe nội y.

Ảnh sao 9/3: Mỹ Tâm nhí nhảnh khi giao lưu với khán giả phim &#39;Tài&#39; - 8

Bạn gái thiếu gia Đức Phạm, á hậu Vũ Thúy Quỳnh, khoe sắc bên hoa.

Ảnh sao 9/3: Mỹ Tâm nhí nhảnh khi giao lưu với khán giả phim &#39;Tài&#39; - 9

Diễn viên Băng Di khiến fan thích thú khi tiết lộ cô và chồng chưa cưới hôm trước gây lộn đòi bỏ nhau nhưng hôm sau anh vẫn mua hoa mừng 8/3 tặng cô.

Ảnh sao 9/3: Mỹ Tâm nhí nhảnh khi giao lưu với khán giả phim &#39;Tài&#39; - 10

Vợ chồng diễn viên Mạnh Trường cùng nhóm nghệ sĩ gồm các diễn viên Thùy Anh, Phan Minh Huyền, đạo diễn Bùi Tiến Huy... du xuân, vãn cảnh chùa Hương (Hà Nội).

