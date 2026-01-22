Nữ thần dao kéo hoàn mỹ nhất Hàn Quốc

Bộ phim Can this love be translated? (Tạm dịch: Tiếng yêu này anh dịch được không?) sau khi phát sóng trên Netflix nhanh chóng đứng top 1 về độ yêu thích của khán giả trên 13 nước. Trong đó, nữ chính Go Youn Jung gây chú ý với vai diễn đáng yêu và nhan sắc hoàn hảo không có điểm chê.

Trong phim, Go Youn Jung vào vai Cha Mu Hee có tính cách đáng yêu, hơi ngáo ngơ và giàu cảm xúc. Phim mở đầu bằng cuộc gặp gỡ tình cờ của Cha Mu Hee với thông dịch viên Joo Ho Jin (Kim Seon Ho) tại Nhật Bản khi nữ chính muốn xác định bằng chứng phản bội của bạn trai cũ. Cô đã nhờ anh phiên dịch giúp mình để bày tỏ sự phẫn nộ cho đúng sắc thái. Cả hai đã có một ngày dạo chơi nơi xứ lạ cùng nhau nhưng họ không nghĩ sẽ gặp lại đối phương.

Tuy nhiên, sau đó Cha Mu Hee bị tai nạn trên phim trường gây chấn thương nửa năm, họ tiếp tục có cơ hội hợp tác trong chương trình Romance Trip. Những tình huống dở khóc dở cười xảy ra khi Mu Hee tham gia các sự kiện quốc tế, gặp gỡ đối tác nước ngoài. Ho Jin không chỉ chuyển ngữ mà còn phải “chữa cháy” cho những phát ngôn ngẫu hứng của nữ diễn viên. Qua thời gian, cả hai dần gỡ bỏ lớp phòng vệ, học cách thấu hiểu và nảy sinh tình cảm dành cho đối phương.

Tình yêu trong phim Can this love be translated? nhẹ nhàng sâu lắng, là những rung động xao xuyến khẽ chạm cần khán giả phải tập trung theo dõi. Mỗi sự thay đổi tâm trạng của nhân vật đều được hai diễn viên Go Youn Jung và Kim Seon Ho thể hiện tinh tế khiến khán giả bị cuốn theo cảm xúc của họ. Cũng nhờ vậy, Go Youn Jung vốn từng bị chê vì diễn đơ lại được đánh giá có tiến bộ trong cách xử lý cảm xúc nhân vật.

Bên cạnh đó, nhược điểm "đơ đơ" đặc trưng của Go Youn Jung mang lại cho Cha Mu Hee nét ngớ ngẩn hài hước, đơn thuần đáng yêu. Sự xuất hiện của một nhân cách khác Do Ra Mi, thể hiện mặt sâu sắc hơn của Cha Mu Hee khi đối mặt với các tổn thương trong quá khứ. Sự khác biệt giữa hai nhân vật này cũng được nữ diễn viên trẻ thể hiện rõ.

Ngoài diễn xuất, Go Youn Jung còn được khen ngợi có vẻ đẹp siêu thực, hoàn hảo không góc chết. Nữ diễn viên sinh năm 1996 từng vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ để có được nhan sắc như hiện tại. Tuy nhiên, những đường nét trên gương mặt của Go Youn Jung vẫn rất tự nhiên, do đó, nữ diễn viên được khen ngợi là "nữ hoàng dao kéo hoàn mỹ nhất Hàn Quốc".

Go Youn Jung bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu quảng cáo. Cô từng tham gia chụp hình cho các thương hiệu lớn như Nike, Giorgio Armani, Ritz Crackers và SK Telecom. Go Youn Jung tham gia đóng phim từ năm 2019 trong tác phẩm He Is Psychometric. Cô cũng được thương hiệu Chanel săn đón tại các Tuần lễ thời trang lớn.

Tên tuổi Go Youn Jung bắt đầu được chú ý nhiều khi tham gia bộ phim Hoàn hồn 2. Tạo hình cổ trang của nữ diễn viên nhận được nhiều sự khen ngợi của khán giả. Đến năm 2003, với tác phẩm Moving, Go Youn Jung nhận được giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc và vươn lên trở thành ngôi sao trẻ triển vọng của màn ảnh xứ kim chi.

Ba năm trở lại đây, Go Youn Jung xuất hiện liên tục trong các dự án hot như Sweet Home 2, Death's Game, Light Shop... Dù đóng vai phụ hay thậm chí chỉ là khách mời, Go Youn Jung vẫn gây chú ý nhờ gương mặt đạt tỷ lệ kim cương của mình.

Đến năm 2025, với bộ phim Resident Playbook (Chuyện đời bác sĩ nội trú), phần ngoại truyện của siêu phẩm phim truyền hình Hospital Playlist, Go Youn Jung đã có được vai diễn nặng ký đầu tiên trong sự nghiệp. Vào vai bác sĩ nội trú khoa sản gặp nhiều áp lực nghề nghiệp và liên tiếp gặp vấn đề với các bệnh nhân, Go Youn Jung đã phá vỡ định kiến cô chỉ là bình hoa di động, chỉ có nhan sắc, tài năng kém cỏi từ khi mới bước chân vào diễn xuất.