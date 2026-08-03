'Người Nhện' công phá rạp Việt, thu gần 90 tỷ đồng mở màn

Người Nhện nuốt trọn phòng vé cuối tuần

Theo số liệu của Box Office Vietnam ngày 2/8, toàn thị trường thu khoảng 34 tỷ đồng ngày cuối tuần, trong đó riêng Người Nhện: Khởi đầu mới mang về hơn 23,58 tỷ đồng. Bom tấn siêu anh hùng mới nhất của Marvel bán được 231.582 vé/4.794 suất chiếu. Doanh thu của phim chiếm khoảng 69% thị trường trong ngày, cao gấp sáu lần tác phẩm đứng thứ hai.

Sau 3 ngày mở màn, Người Nhện: Khởi đầu mới thu gần 90 tỷ đồng. Với tốc độ bán vé hiện tại, phim sớm vượt mốc 100 tỷ đồng, thậm chí rộng đường tiến đến mốc 200 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam.

Xếp thứ hai là The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan. Phim thu hơn 3,9 tỷ đồng từ 27.908 vé/557 suất chiếu, nâng tổng doanh thu lên hơn 82,8 tỷ đồng. Dù sở hữu đạo diễn lừng danh và dàn cast toàn sao hạng A như Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson và Charlize Theron, tác phẩm sử thi vẫn không thể cạnh tranh trực tiếp với sức hút của Marvel tại Việt Nam.

Bom tấn của Marvel một mình "hưởng trọn" doanh thu cuối tuần.

Thám tử lừng danh Conan: Thiên thần sa ngã trên xa lộ đứng thứ ba với gần 3,49 tỷ đồng từ 36.900 vé/1.382 suất chiếu. Tổng doanh thu của phần phim thứ 29 về Conan hiện vượt 113,4 tỷ đồng. Minions & Quái vật xếp thứ tư, thu hơn 1,56 tỷ đồng từ 13.662 vé/447 suất chiếu. Sau hơn một tháng bám rạp, phim hoạt hình đạt tổng doanh thu gần 158 tỷ đồng.

Thị trường đang thể hiện rõ bốn vị trí dẫn đầu đều hoàn toàn thuộc về thương hiệu điện ảnh lâu năm. Người Nhện, Conan và Minions có lượng khán giả trung thành qua nhiều thế hệ. Trong khi sức hút từ thương hiệu Christopher Nolan, dàn cast quy mô đủ để tác phẩm dài gần ba giờ như The Odyssey đưa khán giả ra rạp.

Ở nhóm đầu bảng, phim Việt duy nhất vào top 5 là Thanh âm vượt đại dương. Bộ phim do Nhà nước đặt hàng thu hơn 414 triệu đồng từ 4.411 vé/273 suất chiếu trong ngày 2/8, đứng thứ năm. Tác phẩm tái hiện cuộc đấu tranh của những chiến sĩ cách mạng tại Nhà tù Côn Đảo đang có tổng doanh thu hơn 6,27 tỷ đồng.

Phim Việt còn lại là Quỷ bắt hồn xếp thứ chín với hơn 93 triệu đồng từ 1.181 vé/74 suất chiếu, nâng tổng doanh thu lên 35,9 tỷ đồng.

Trong khi đó, phim kinh Ám ảnh đạt tổng doanh thu hơn 58,1 tỷ đồng. Doanh thu của Quỷ bắt hồn và Ám ảnh tiếp tục cho thấy kinh dị vẫn là thể loại dễ tiếp cận khán giả, hiếm khi rơi vào tình cảnh rời rạp trong thua lỗ.

Chưa tìm được 'đối thủ' của Marvel

Tuần này, 5 bộ phim ra rạp Việt gồm Âm: Chuỗi phim ngắn linh dị, Ma xưởng hòm, Cô nàng ngổ ngáo, Thư tình gửi bà ngoại và Umamusume: Pretty Derby - Khởi đầu của kỷ nguyên mới.

Âm: Chuỗi phim ngắn linh dị của Phan Bá Hỷ (vừa thắng lớn với Ma xó), có Lâm Thanh Mỹ đóng chính khai thác những vụ mất tích, lời nguyền và hiện tượng bí ẩn. Cùng thuộc dòng kinh dị là Ma xưởng hòm đến từ Thái Lan.

Cô nàng ngổ ngáo chỉ mang tính chất hoài niệm, hướng tới khán giả của Cha Tae Hyun, Jun Ji Hyun sau 25 ra mắt ở Hàn Quốc. Phim hoạt hình Nhật Bản Umamusume: Pretty Derby - Khởi đầu của kỷ nguyên mới phục vụ cộng đồng cũng chỉ hướng đến khán giả của trò chơi và loạt phim hoạt hình cùng tên.

Bộ phim đang gây bão tại Trung Quốc cạnh tranh trực tiếp với Người Nhện.

Điểm sáng duy nhất là Thư tình gửi bà ngoại, khai thác câu chuyện về hai người phụ nữ chưa từng gặp mặt nhưng nâng đỡ nhau qua những lá thư kéo dài hàng chục năm. Trước khi khởi chiếu tại Việt Nam, phim gây bão ở Trung Quốc khi vượt 500 triệu NDT sau 18 ngày công chiếu, dù kinh phí chỉ khoảng 14 triệu NDT, hoàn toàn không có diễn viên tên tuổi tham gia.

Tác phẩm đạt 9,1/10 điểm trên Douban với hơn 420.000 lượt đánh giá, phần lớn ở mức 4-5 sao. Thậm chí, phim được chuyên gia dự đoán vượt một tỷ NDT, vào nhóm phim doanh thu cao nhất mọi thời. Tuy nhiên, tác phẩm khó cạnh tranh trực tiếp với Người Nhện: Khởi đầu mới do khác biệt về thể loại, độ phủ thương hiệu.

Trong khi đó, sức công phá của Người Nhện tại Việt Nam nằm trong đà thắng của Marvel trên toàn cầu. Phim mở màn với khoảng 927 triệu USD, gồm 355 triệu USD tại Bắc Mỹ và 572 triệu USD từ các thị trường quốc tế. Đây là doanh thu ra mắt cao thứ hai lịch sử điện ảnh thế giới, chỉ sau Avengers: Endgame.

Trước khi phát hành, trailer phim đạt hơn 718 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu. Lợi thế thương hiệu, sức hút của Tom Holland và Zendaya, chiến dịch quảng bá rộng giúp phim nhanh chóng chiếm ưu thế tại nhiều thị trường, không riêng gì Việt Nam.

Hai tháng qua, điện ảnh Việt "ẩn mình" trước sự đổ bộ ồ ạt của toàn bom tấn Hollywood, Nhật Bản và Hàn Quốc. Các nhà sản xuất, nhà phát hành trong nước đang dồn lực cho giai đoạn cuối tháng 8, đầu tháng 9, với loạt tác phẩm như Nghỉ hè sợ nghỉ hưu, Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh, Trại buôn người và Quý tử vượt giàu. Nhóm phim này nhắm vào kỳ nghỉ Quốc khánh, "mùa vàng" thứ ba của phòng vé Việt sau Tết Nguyên đán và dịp 30/4-1/5.