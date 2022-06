Người đẹp 9x vào vai trinh nữ mang bầu vì sai lầm tai hại khiến khán giả phát sốt

Thứ Sáu, ngày 03/06/2022 11:39 AM (GMT+7) Chia sẻ

Nữ diễn viên này trở lại sau gần hai năm bằng một câu chuyện "dở khóc dở cười" đầy hy hữu.

"Người đẹp Gang-nam" Im Soo Hyang đang có màn trở lại gây tò mò với vai trinh nữ trong bộ phim Cô nàng trong trắng Oh Woo Ri (Woori the Virgin) của đài SBS.

Phim kể về "tai nạn" của Woo Ri, một cô gái có quan niệm cực kỳ bảo thủ trong vấn đề trinh tiết. Tuy đã có vị hôn phu nhưng cô vẫn luôn kiên quyết giữ gìn "lần đầu tiên" cho ngày cưới. Vậy mà bác sĩ khoa sản lại thụ tinh nhân tạo cho Woo Ri do nhầm cô với một bệnh nhân khác, khiến cô nàng chưa từng có kinh nghiệm "giường chiếu" lại dính bầu.

Cô gái truyền thống Woo Ri trở thành trinh nữ mang bầu do sai lầm của bác sĩ.

Woo Ri bắt đầu cuộc sống "cười ra nước mắt" của một bà mẹ trẻ bất đắc dĩ. Cùng với đó là mối quan hệ "tay ba" rắc rối với hai người đàn ông mà cô nàng không biết phải xử lý ra sao. Một bên là vị hôn phu, chàng cảnh sát tốt bụng và "ngây thơ" y hệt Woori. Bên kia là công tử nhà giàu ăn chơi khét tiếng, cũng là cha đứa trẻ trong bụng cô nàng trinh nữ U30.

Bộ phim với câu chuyện oái oăm này là bản làm lại của loạt phim truyền hình hài hước Jane the Virgin (2014), từng đoạt giải Quả Cầu Vàng.

Bà mẹ trẻ Woo Ri lúng túng trong mối quan hệ với hai người đàn ông

Nữ diễn viên sinh năm 1990 cũng đã gây nên một "cơn sốt lãng mạn" vào năm 2018 khi đóng cặp với đàn em Cha Eun Woo kém 7 tuổi trong bộ phim Người đẹp Gangnam (My ID is Gangnam beauty). Dù nội dung không mới và diễn xuất của nam chính bị đánh giá là còn nhiều hạn chế, Người đẹp Gangnam vẫn nhận được sự yêu thích đặc biệt tại Hàn và các nước châu Á khác. Phim là bước đệm quan trọng để tên tuổi Im Soo Hyang trở nên phổ biến hơn trên quốc tế.

Cặp đôi "chị em" rất được yêu thích năm 2018 của Im Soo Hyang và Cha Eun Woo.

Trước đó, người đẹp 9x vốn đã là một trong những gương mặt quen thuộc được yêu thích trên màn ảnh nhỏ tại Hàn Quốc. Cô vào vai rất đa dạng, cả về nhân vật lẫn thể loại phim. Bộ phim truyền hình đầu tiên của cô là Góc khuất số phận (New Tales of the Gisaeng - 2011) kể về cuộc đời và tình yêu sóng gió của một kỹ sinh thời hiện đại. Tuy gây ra một số tranh cãi trước khi phim lên sóng, do một diễn viên tân binh lại được nhận vai chính trong phim trọng điểm của đài SBS, Im Soo Hyang đã thành công thuyết phục người xem bằng khả năng diễn xuất linh hoạt của mình. Phim đạt kỷ lục rating lên tới 29,5% cho tập cuối tại Seoul (Theo AGB Nielsen), thu được rất nhiều đề cử, giải thưởng. Trong đó có cả đề cử Baeksang Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho vai diễn của Im Soo Hyang.

Im Soo Hyang và bạn diễn Sung Hoon trong Góc khuất số phận là cặp đôi màn ảnh được yêu thích tại Hàn Quốc năm 2011.

Bạn diễn trong Góc khuất số phận của nữ diễn viên cũng chính là anh chàng playboy trong bộ phim đang lên sóng của cô. Sự tái hợp của cặp đôi này khiến khán giả càng thêm mong chờ những diễn biến tiếp theo của Cô nàng trong trắng Oh Woo Ri.

Nguồn: http://danviet.vn/nguoi-dep-9x-vao-vai-trinh-nu-mang-bau-vi-sai-lam-tai-hai-khien-khan-gia-phat-...Nguồn: http://danviet.vn/nguoi-dep-9x-vao-vai-trinh-nu-mang-bau-vi-sai-lam-tai-hai-khien-khan-gia-phat-sot-50202236114022970.htm