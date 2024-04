"Bảo vật điện ảnh Nhật Bản" Kore-eda Hirokazu: "Tôi không sung sướng khi ở LHP Cannes"

Tối ngày 10/4, buổi công chiếu phim Broker (Người môi giới) và giao lưu với đạo diễn Kore-eda Hirokazu trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế TP.HCM (HIFF) lần thứ nhất diễn ra, quy tụ nhiều nhà làm phim, nghệ sĩ cùng khán giả tham dự.

Chia sẻ về hành trình làm phim Broker, nam đạo diễn cho biết phim được quay tại Busan (Hàn Quốc), với những diễn viên nổi tiếng như Song Kang Ho, Kang Dong Won, IU, Bae Doo Na,... Ông tiết lộ chính các diễn viên là người chủ động liên hệ, ngỏ ý ông làm phim.

Về cảm hứng kịch bản, đạo diễn Kore-eda Hirokazu bày tỏ: "Có những người chưa bao giờ nghe người khác cảm ơn mình vì đã được sinh ra. Tôi làm bộ phim này cho họ, dù câu nói nghe có vẻ đơn giản, thô sơ nhưng là để gửi gắm cho những người chưa từng được nghe câu đó trong đời".

Bộ phim Broker là cú bắt tay của đạo diễn Nhật Bản Kore-eda Hirokazu với dàn diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc.

Bộ phim Broker từng giành hai giải thưởng tại Liên hoan phim Cannes là phim hay nhất do ban giám khảo bình chọn và nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Chia sẻ về lý do thường chọn Cannes để khởi chiếu và gửi tác phẩm tranh giải, nam đạo diễn bày tỏ: "Đó là một nơi rất khắc nghiệt và không dễ dàng chút nào. Tại đây, tôi được gặp rất nhiều nhà phê bình bình luận khắc nghiệt mà vẫn phải lắng nghe. Thế nên tôi không hẳn vui hay sung sướng khi đến Cannes. Đó là thực tế.

Nhưng khi đến đó, tôi gặp được rất nhiều người sống ở nhiều quốc gia với hoàn cảnh khác nhau nhưng trong cùng một thời đại. Liên hoan phim Cannes cũng là nơi có lịch sử rất lâu đời. Tôi cảm nhận được chiều dài của lịch sử, phim của ngày xưa, của hiện tại và tương lai".

Đạo diễn Kore-eda Hirokazu thừa nhận không hẳn vui hay sung sướng khi tham gia Liên hoan phim Cannes.

Đạo diễn Kore-eda Hirokazu sinh năm 1962 tại Tokyo. Ông được mệnh danh là "bảo vật của nền điện ảnh Nhật Bản". Sự nghiệp làm phim của ông kéo dài gần 30 năm, với nhiều tác phẩm tiêu biểu như: After Life, Still Walking, Air Doll, Like Father Like Son, Shoplifters, Broker, Monster,... Các tác phẩm của ông hầu hết đều được tranh giải tại các liên hoan phim hàng đầu thế giới như Cannes, Venice, Busan, Munich,...

Tham dự Liên hoan phim quốc tế TP.HCM lần thứ nhất, đạo diễn Kore-eda Hirokazu giới thiệu trong hạng mục Directorial Symphony - Tiêu điểm đạo diễn, nhằm vinh danh tài năng và những cống hiến của ông cho nền điện ảnh thế giới.

Trong buổi giao lưu, khi được hỏi về việc có thể làm phim về Việt Nam trong tương lai, đạo diễn Kore-eda Hirokazu bày tỏ: "Điều đó rất có thể xảy ra, nếu Liên hoan phim quốc tế TP.HCM có lần hai, lần ba và lần nào cũng mời tôi, giúp tôi được giao lưu, tìm hiểu về Việt Nam".

Đạo diễn Kore-eda Hirokazu được vinh danh tại HIFF lần thứ nhất.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]